Micsoda csata! Kopasz Bálint megnyerte a királyszámot a szegedi vk-n

Ahogyan azt várni lehetett, óriási csatát hozott a K–1 1000 méter A-döntője, amelyben az olimpiai bajnok Kopasz Bálint és az ötkarikás ezüstérmes Varga Ádám is bizonyíthatott. Jól kapták el a magyar srácok a rajtot, de a legjobban a háromszoros világbajnok portugál Fernando Pimenta kezdett, aki 500 méterig vezetett, mögötte teljesen egyben volt a mezőny. Kopasz Bálint tudott elsőként ritmust váltani, az élre állt, fél hajóval maga mögött hagyva a többieket, egyedül a dél-afrikai Hamish Lovemore tudta vele tartani a lépést, sőt, 150 méterrel a vége előtt pillanatra meg is előzte klasszisunkat, aki azonban mindent kiadott magából és tizenhét századmásodperccel a dél-afrikai előtt ért célba. A harmadik helyen Párizs olimpiai bajnoka, a sokáig utolsó helyen álló, ám hatalmast hajrázó Josef Dostál ért be, Varga Ádám hatodik lett.

„Úgy érzem, élvonalbeli teljesítmény volt. Nagyon örülök, hogy nem hagyott cserben a formám, különösen amiatt, mert a fehérorosz versenyzőt leszámítva tényleg mindenki itt volt. Érzékeltem, hogy a dél-afrikai srác közel van, de a saját pályámat figyeltem: ő kétszáz méternél indított nagyot, én százötvennél, ennek köszönhetően nyertem. Meglepett, mert nem találkoztam még vele, nagyon ügyes volt, kíváncsi vagyok, hogy a későbbiekben milyen teljesítményt nyújt” – fogalmazott Kopasz Bálint a helyszínen.

A délelőtt C–2 500 méteren bajnok Kiss Ágnes és Nagy Bianka kettőse 200 méteren is remekelt, gyönyörű versenyzéssel ezüstérmet szerzett, a lengyel Sylwia Szczerbinska és Dorota Borowska mögött.

Remekeltek C–4-es egységeink is, mindkét csapatunk dobogós helyen zárt a rendkívül kiélezett küzdelemben: Buday Domonkos, Hodován Dávid, Hajdu Jonatán és Uhrin Dávid a második, Kurczina Máté, Lugosi Gergely, Mészáros Milán, valamint Mitropoulos Iliász a harmadik helyen végzett.

Női K–1 500 méteren Csikós Zsóka a délelőtt ezren megszerzett ezüstérmét követően az A-döntőben kilencedik lett, C–1 500 méteren Csorba Zsófia a hatodik helyen ért célba, C–1 1000 méteren Adolf Balázs ötödikként végzett.

A B-döntőkben is érdekeltek voltunk, Fejes Dániel remek versenyzéssel megnyerte futamát C–1 1000 méteren, Rendessy Eszter (K–1 500 m) a harmadik helyen ért célba, míg Horányi Dóra a (C–1 500 m) negyedikként.

KAJAK-KENU, VILÁGKUPAVERSENY, SZEGED

KAJAK

FÉRFIAK

K–1 1000 m

1. Kopasz Bálint 3:29.65 perc, 2. Hamish Lovemore (dél-afrikai) 3:29.82, 3. Josef Dostál (cseh) 3:32.10, 6. Varga Ádám 3:37.27

NŐK

K–1 500 m

1. Anna Pulawska (lengyel) 1:50.77, 2. Nan Vang (kínai) 1:51.51, 3. Natalia Drobot (ausztrál) 1:51.54, 9. Csikós Zsóka 1:57.35, 12.Rendessy Eszter 1:54.28 (B-döntőben)

KENU

FÉRFIAK

C–1 1000 m

1. Martin Fuksa (cseh) 3:54.64, Gabriele Casadei (olasz) 3:56.24, 3. Catalin Chirila (olasz), ...5. Adolf Balázs 3:58.06, ...9. Fejes Dániel 3:54.63 (B-döntőben)

C–4 500 m

1. Sarov, Pavlov, Korvaskov, Arszenov (független egyéni indulók) 1:34.60, 2. Buday Domonkos, Hodován Dávid, Hajdu Jonatán, Uhrin Dávid 1:35.89, 3. Kurczina Máté, Lugosi Gergely, Mészáros Milán, Mitropoulos Iliász 1:36.85

NŐK

C–1 500 m

1. Katie Vincent (kanadai) 2:05.43, 2. Ma Jen-an (kínai) 2:06.24, 3. María Corbera (spanyol) 2:09.14, ...6. Csorba Zsófia 2:10.37, ...13. Horányi Dóra 2:18.63 (B-döntőben)

C–2 200 m

1. Szczerbinska, Borowska (lengyelek) 44.10, 2. Kiss Ágnes, Nagy Bianka 44.40, 3. Gurejeva, Slijapnyikova (f. e. i.) 44.47

KORÁBBAN

KAJAK

FÉRFIAK

K–1 200 m

1. Sztrahinja Dragoszavljevics (szerb) 34.66 másodperc, 2. Messias Baptista (portugál) 34.66, 3. Carlos Arévalo (spanyol) 34.79, 4. Csizmadia Kolos 35.08, ...6. Birkás Balázs 35.27

K–4 500 m

1. Opavszky Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely, Tamási Zsombor 1:20.32 perc, 2. Rendschmidt, Lemke, Schopf, Winkelmann (németek) 1:20.53, 3. Nádas Bence, Hidvégi Hunor, Hidvégi Zalán, Keller Gergő 1:20.55

NŐK

K–1 1000 m

1. Aimee Fisher (Új-Zéland) 3:55.89, 2. Csikós Zsóka 3:57.22, 3. Rendessy Eszter 3:58.71

K–4 500 m

1. Duzande, Val, Fernández, Pardo (spanyolok) 1:33.80, 2. Gombás Alíz, Kőhalmi Emese, Ujfalvi Laura, Pető Hanna 1:34.59, 3. Paszek, Hake, Jagsch, Spielhagen (németek) 1:34.93, 4. Kiss Blanka, Fojt Sára, Pupp Noémi, Lucz Anna 1:34.96

KENU

FÉRFIAK

C–1 200 m

1. Jü Jüe-pin (kínai) 39.12, 2. Pablo Grana (spanyol) 39.24, Ivan Stil (független egyéni induló), 4. Hajdu Jonatán 39.40, ...7. Hodován Dávid 40.60.

C–1 500 m

1. Isaquias Queiroz (brazil) 1:47.80, 2. Zahar Petrov (f. e. i.) 1:48.34, 3. Catalin Cihrila (román) 1.48.51, ...9. Uhrin Dávid 1:52.17 (B-döntőben), ...18. Buday Domonkos 2:00.38 (B-döntőben)

NŐK

C–2 500 m

1. Kiss Ágnes, Nagy Bianka 1:57.12, 2. Szun Meng-ja, Ma Jen-an (kínaiak) 1:57.48, 3. María Moreno, Viktoriia Yarchevska (spanyolok) 1:57.65, ...13. Győre Panna, Molnár Csepke 2:03.11 (B-döntőben)