Fejes Dániel: El tudom hinni, hogy jó, amit csinálok

Megküzdött azzal is, hogy jó barátja árnyékéban kell versenyeznie, de ma már elhiszi magáról, hogy képes legyőzni, ahogy ezt meg is tette már.

Az évek alatt szép csendben egy érett versenyzővé fejlődött, ott lehetett Párizsban is, majd megszerezte első felnőtt vb-érmét, sőt 2025-ben világbajnok is lett a négyessel.

Szerinte a mentális fejlődés volt a kulcs mindehhez, úgy véli, ha jól érzi magát az edzésen és hisz abban, amit csinál, abból csak jól jöhet ki. Ezek után természetesen Los Angelest is célba vette, sőt ha már ott van, nem szeretne üres kézzel hazajönni.