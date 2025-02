Legyünk őszinték: nem volt jó meccs, helyzet alig akadt, de óriási gratuláció a játékosoknak – Gera Zoltán

A ZTE trénere, Márton Gábor szerint az összképet nézve csapata jobb teljesítményt nyújtott az ellenfélnél.

„Mezőnyben mindenben jobbak voltunk, a kapunk felé pedig nem rúgtak, igaz, mi sem tudtunk helyzetet kialakítani, nem volt minőség az előrejátékunkban. Nem érdemeltünk volna győzelmet, de azt, ahogy kikaptunk, most inkább nem is kommentálnám.”

A Nemzeti Sport kérdése után azért mégis megtette:

„Ha fél méterről valakit kézen rúgnak, nem tudja elhúzni, ha akarja sem. Láttunk már olyat, hogy nem adták meg, érdekes, hogy most büntetőt ítéltek.”

MÁRTON GÁBOR SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA

A Kecskemét vezetőedzője, Gera Zoltán elismerte: együttese nem játszott jól.

„Nem volt jó mérkőzés, érződött mindkét csapaton a tét. Ennek megfelelően nagyon sok volt a hosszú labda, nem alakult ki folyamatos játék. Az első félidőben csalódást keltett, hogy nem tudtunk labdát birtokolni. A másodikban próbáltunk erősíteni a középpályán, kicsit jobb is volt. A kiállítás után úgy voltunk vele, az egy pont is jó lehet, de azért bíztunk abban, hogy odakerülhetünk a kapu elé. Legyünk őszinték: nem volt jó meccs, helyzet alig akadt, de óriási gratuláció a játékosoknak, mert akarattal, szenvedéllyel futballoztak, és tíz emberrel is megszerezték a győztes gólt. Győzelemmel szerettük volna kezdeni a tavaszt, ez sikerült, és bár játszhattunk volna jobban, a legfontosabb a három pont, ami nagy lökést és önbizalmad adhat.”

GERA ZOLTÁN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA

LABDARÚGÓ NB I

18. FORDULÓ

Kecskeméti TE–Zalaegerszegi TE 1–0 (0–0)

Kecskemét, Széktói Stadion, 2563 néző. Vezette: Csonka

Gólszerző: Pálinkás (90+5. – 11.esből)

Kiállítva: Berki (66., KTE)



