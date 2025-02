Robbie Keane: Meg kell találnom a módját, hogy változtassak a csapat mentalitásán

A Ferencváros trénere, Robbie Keane szerint időnként jól játszott a csapata.

„Főleg az első félidőben. Viszont nem szabad ilyen gólokat kapni. Leginkább az első miatt vagyok nagyon csalódott. Utána lőttünk két gólt, domináltunk is, aztán kaptunk megint egyet egy buta szituációban. Tudtuk, hogy az ellenfél ilyen mélyen fog védekezni, úgyhogy sokkal jobban kell kialakítani a helyzeteket egy ilyen kompakt védekezés ellen.”

A Nemzeti Sport arról kérdezte: annak ellenére, hogy a ZTE-nek rengeteg hiányzója volt, miért nem tudta a Fradi jobban ráerőltetni az akaratát a bennmaradásért küzdő hazai csapatra.

„Nekünk is hiányzott négy játékosunk betegség miatt, például két csatárunk Saldanha és Pesic személyében. Meg kell találnom a módját, hogy a mentalitáson változtassak csapaton belül, mert teljesen mindegy, hogy nemzetközi vagy bajnoki mérkőzést játszunk, ugyanazzal a mentalitással kell pályára lépni. A bajnoki is nagyon fontos ahhoz, hogy bekerülhessünk a következő szezonban a Bajnokok Ligájába vagy valamelyik nemzetközi sorozatba. Ezeket a dolgokat helyre kell tenni, természetesen ez az én dolgom.”

Varga Barnabás a mérkőzésen ötödik sárga lapját kapta meg, így ki kell hagynia vasárnap a Puskás Akadémia elleni rangadót.

„Ez nagy probléma, kiesett a támadószekció egyik legfontosabb játékosa. A játékvezető engedhette volna hamarabb elvégezni a szögletet, mert a védő folyamatosan fogta Barnát, ettől függetlenül nem kellett volna ellöknie.”

ROBBIE KEANE SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA

A ZTE vezetőedzője, Márton Gábor gratulált a játékosainak, hiszen betegség és sérülések miatt igen foghíjas kerettel álltak ki a mérkőzésre.

„A jelen helyzetben, amiben a csapat van, óriási dolog ez a mai döntetlen. Az egy pontra rászolgáltunk, megküzdött ezért a csapat. Több ebben nem volt, de most ennek is örülünk. Dénes Vilmos két gólja? Ha hármat lő, nyerünk… A viccet félretéve, fiatal játékos, a semmiből jött, az edzéseken és a mérkőzéseken is látjuk, hogy mire képes. Szépen fejlődik, az ő életében is nagy dolog, hogy két gólt szerzett a Ferencváros ellen, a második ráadásul nem is volt csúnya… A magyar futballnak szüksége van ilyen fiatal játékosokra.”

A szakember egyelőre nem tudta megmondani, kikre számíthat a hétvégén:

„Jelenleg a legjobb ZTE-t azok alkotják, akik velünk vannak, és ezen a bajnokin mind bizonyították, lehet velük számolni – ez pedig pozitív fejlemény a jövőre nézve. Össze kellett rakni egy olyan meccstervet, ami a jelenlegi csapatnak jól állhat és működhet. Mindenkinél máshogy csapódik le a betegség, nekem két nap alatt lecsengett, van aki napokig lázas, van akinek fáj a torka és nem érzi jól magát. Egyelőre bizakodom a visszatérőkkel kapcsolatban, mást nem tudok tenni.”