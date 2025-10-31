Kajak-kenu: kijelölték a poznani vb-ig vezető utat a kapitányok

Elindul a pontvadászat az olimpiai kvótákért

Az idei szezon még a próbaidőszakról szólt, 2026-tól azonban már élesben működik a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség (ICF) új, világranglistán alapuló kvalifikációs rendszere. A korábbi, versenyzői szintű kvóták helyett ezentúl nemzeti rangsor dönti el, mely országok juthatnak olimpiai induláshoz.

A következő két évben tíz kijelölt viadalon gyűjthetnek pontokat a nemzetek, a legjobb nyolc eredmény számít majd a Los Angeles-i kvalifikációs ranglistába. A négyesek, párosok és egyesek külön értékelést kapnak, a világbajnokság és a világkupák eredményei azonos súllyal esnek latba. Az egyes számokban ráadásul nemcsak az olimpiai távokon, hanem a világbajnoki 1000 és 5000 méteres versenyeken is lehet pontokat szerezni.

Kajak: sűrű szezon és új kihívások

A magyar kajakosok öt kvótáért küzdhetnek majd. Mivel a négyes hajók ranglistáján dől el a helyek többsége, Tóth Dávid kapitány szerint kulcsfontosságú lesz, hogyan alakulnak a csapathajók összetételei.

Tóth Dávid (Fotó: MKKSZ)

„A 2026-os év már a kvalifikáció kezdete, így minden edzőnek és versenyzőnek alkalmazkodnia kell az új rendszerhez – mondta Tóth. – A nemzetközi naptár is sűrűbb lett, hiszen a világbajnokság előtti hetekben a montreali világkupán is kötelezően indulunk. Ez plusz terhelést és hosszabb utazást is jelent.”

A kapitány a 2025-ös struktúrát veszi alapul: áprilisban lesz a felnőtt válogató és rangsoroló verseny, majd az eredmények és a tavaszi edzőtáborok alapján áll össze a bő válogatott keret. A négyes hajók összeállítása a központi tábort követően kezdődik, a legjobb egységek a szegedi és brandenburgi világkupákon mutatkoznak be. A Montemor-o-Velhó-i Európa-bajnokság után a teljesítmények alapján még lehet változtatni a poznani világbajnokságra készülő csapaton.

Tóth Dávid hangsúlyozta: szeretné, ha minél több fiatal, különösen az U23-as korosztályból, bekerülne a felnőtt válogatottba, ugyanakkor a női szakágban is előrelépést vár. „Csikós Zsóka remek évet zárt, de több kulcsversenyzőnk – köztük Csipes Tamara és Gazsó Dorka – hiányzott vagy sérüléssel bajlódott. Remélem, jövőre mind a ketten újra ott lesznek a csapatban” – fogalmazott a kapitány.

Csikós Zsóka (Fotó: MKKSZ)

A kajakosok novemberben Sevillában kezdik meg a felkészülést, majd a téli hónapokban Livignóban és Pretóriában edzőtáboroznak. A tavaszi főhadiszállások Szolnok, Szeged és Dunavarsány lesznek.

Kenu: közös munka, új célok

A kenus szakág is intenzív időszak elé néz. A 2026-os világbajnokságig nyolc edzőtábort terveznek, a fő bázis a törökországi Belek lesz, de februárban az Egyesült Államokban, Chula Vistában is készül majd a válogatott – ez a helyszín a Los Angeles-i olimpia előtti akklimatizációs táborként is szolgálhat a jövőben.

„Fontosnak tartom, hogy a közös edzőtáborok során lássam, hogyan dolgoznak a versenyzők, és milyen irányba kell fejlesztenünk őket” – mondta Foltán László, aki továbbra is a klubmunka és a válogatott program egyensúlyára törekszik.

A kenusoknál a válogatási rendszer a kajakosokéhoz hasonló: az áprilisi válogató és a világkupák eredményei döntik el, kik képviselik Magyarországot az Európa-bajnokságon és a vb-n. Foltán bízik abban, hogy a férfi szakág megőrzi idei pozícióit, a nőknél pedig tovább tudnak lépni. „Ha kétszáz méteren döntőbe jutunk, párosban pedig érmet szerzünk, az már előrelépés lenne. A C-4-es hajóinkkal pedig továbbra is a győzelem a cél” – tette hozzá a kapitány.

Foltán László (Fotó: MKKSZ)

Összegzés

A magyar kajak-kenu válogatott előtt sűrű és kihívásokkal teli időszak áll. 2026-ban nemcsak a világversenyeken kell helyt állniuk sportolóinknak, hanem megkezdődik a 2028-as olimpiai kvótákért folyó verseny is. A kapitányok tervei alapján a felkészülés átgondolt, lépcsőzetes és a nemzetközi trendekhez igazodó — Poznan csak egy állomás lesz a Los Angeles felé vezető úton.