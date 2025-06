Ifj. Foltán László: A sportolóknak szükségük van rá, hogy »aranyozzák« magukat

„Elégedett vagyok az eddig történtekkel, ahogyan eddig, most is azt feltételezem, hogy nagyon jó eredményeket érünk el. Lucz Annának csütörtökön volt olyan rajtja, amelyet véleményem és mások véleménye szerint is vissza kellett volna hívni, ez nem történt meg, megzavarta, ettől függetlenül jól abszolválta a pénteki futamot. Úgy vélem, ütőképes az európai mezőny, de a magyar kajak-kenu is erős, és szerintem ez az érmek számában is megmutatkozik. Férfi kettesben adódhat kérdés, bár tudom, hogy a srácok nem feltétlenül szokták a legerősebb arcukat mutatni a selejtezők során. Szerintem előrelépnek a csütörtökön látottakhoz képest, a válogatóversenyen és a szegedi vk-n is nagyon jól szerepeltek, azt a teljesítményt egyelőre nem láthattuk tőlük, kíváncsi vagyok, mennyire állnak össze a döntőre. Női kajak egyes ötszáz méteren előzetesen azt gondoltam, nagy csata várható Csikós Zsókától a dobogós hely megszerzéséért, ám az előfutamot látva azt gondolom, ennek abszolút megvan a realitása, bízom benne, hogy hasonlóan jól teljesít vasárnap, és tiszta fejjel ugyanilyen pályát hoz le. Összességében nagyon jó esélyekkel állunk oda a döntőkhöz, tartom magam ahhoz, hogy három-négy aranyérmet és négy-öt dobogós helyezést reális elérnünk.”