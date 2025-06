Tóth Dávid: Csikós Zsóka mindenkit meglepett, saját magát is

Az érmes helyezések többségét a kajakosok érték el, hat arany-, egy ezüst- és két bronzéremmel térhettek haza, nem meglepő, hogy Tóth Dávid szövetségi kapitány elégedett az eredménysorral.

Tóth Dávid (Fotó: Török Attila)

„Le a kalappal a lányok és a fiúk előtt! – kezdi Tóth Dávid. – A női négyes éremesélyesként utazott ki Racicébe, de a lányok szerintem saját magukat is meglepték azzal, hogy milyen remekül sikerült az előfutam. Aztán szenzációs teljesítménnyel mindezt megfejelték az aranyéremmel. A K–2 ötszáz méteren bronzérmes Kiss Blanka, Lucz Anna kettes világversenyen először szerzett érmet az olimpiai számban. Alapvetően kétszázas egységről van szó, sikerült előrelépniük ötszázon is, esetükben kicsit azt sajnálom, hogy az utolsó métereken a másodikról a harmadik helyre csúsztak vissza.”

A szakember természetesen külön szót ejtett az ötszáz, az ezer és ötezer egyesben egyaránt aranyérmes Csikós Zsóka bravúrjáról is: „Nem hazudok, ha azt mondom, mindenkit meglepett, szerintem saját magát is. Bíztam benne, hogy a szegedi és a poznani vk-hoz képest előrelép, azt azonban nem gondoltam, hogy ekkorát. Nemcsak a három arany miatt örvendetes a szereplése, hanem az ötszázas döntőben elért ideje miatt is. Úgy gondolom, ezzel a világbajnokságon is éremeséllyel indul.”

A férfiakkal kapcsolatban Tóth Dávid elmondta, hogy Kopasz Bálint ezer egyesben megszerzett bronzérme remek eredmény, tekintve, hogy két héttel az Eb előtt még gyomorrontással küzdött. A négyesről a kapitány úgy véli, sokkal több volt a srácokban, ez most nem jött ki, ám jelezte, figyelembe kell venni, hogy Nádas Bencén kívül a többieknek ez volt az első felnőtt Eb-je. A Kurucz Levente, Opavszky Márk duótól a Szegeden megszerzett aranyérem miatt többet lehetett várni, Tóth Dávid esetükben kiemelte, hogy rendkívül szoros csatában lettek ötödikek, mindössze 1.3 másodperc választotta el egymástól az első nyolc egységet.

Az olimpiai programban nem szereplő számokban négy arany- és egy ezüstérmet szereztek kajakosaink, Tóth Dávid szerint a pontgyűjtés miatt az új, világranglistán alapuló olimpiai kvalifikációs rendszerrel ezeknek a versenyeknek is felértékelődik a szerepük. Kiemelte az ötszázon győztes Varga Ádám és a kétszázon a címét megvédő Lucz Anna teljesítményét is.

Ifjabb Foltán László (Fotó: Török Attila)

Foltán László a kontinensviadal előtt úgy nyilatkozott a Nemzeti Sportnak, hogy összesen nyolc érmet vár a kenusoktól, ha ebből négy-öt arany, akkor nagyon elégedett lesz. A szakági mérleg ehhez képest egy arany, két ezüst és három bronz lett, ami alapvetően jó eredménynek számít, különös tekintettel arra, hogy két dobogós helyezést értünk el olimpiai számban.

„A négy-öt aranyéremben számoltam a C4-es egységünkkel, nagyon jó verseny volt, rendkívül erős spanyol egység vert meg minket izgalmas csatában, ez benne van. Egyértelműen kalkuláltan Nagy Bianka és Kiss Ágnes valamelyik páros számával, most ez is kifele pattant. Adolf Balázst is győztesnek vártam ötezer méteren, kiszorították, szerencsétlenül fordult, emiatt vissza kellett eveznie. Opavszky Rékánál is reméltem az aranyat, de az ezüst is gyönyörű. Ezek mind előfordulhatnak, ha én nem merem bevállalni, és azt mondani, hogy igen, ti képesek vagytok rá, akkor ők nem fogják elhinni. Fiatalok, ha a vezető nem hiszi el, hogy képesek rá, akkor ők hogyan fogják?!” – vélekedett Foltán László.

Való igaz, a Kiss Ágnes és Nagy Bianka alkotta női C–2-es egységünk esélyesként állt rajthoz a Labe Arénában, 200 méteren egy-egy arany- és ezüstérmet, az olimpiai számban, 500 méteren két aranyérmet nyert a szegedi és a poznani világkupaversenyen. Racicében két bronz jött össze, és a lányok kritikát fogalmaztak meg a viadalt követően, mondván, rajtuk kívül álló okok miatt is árnyékai voltak önmaguknak, ezalatt a nyugodt felkészülés hiányára és a rájuk nehezedő nyomásra gondoltak, megítélésük szerint túl nagy terhet tettek rájuk.

Ezzel kapcsolatban Foltán László azt mondta: „Az elmúlt két világkupaversenyen kettesben négyből három számot megnyertek, egy ezüstérmet szereztek, rájuk azt lehet mondani, hogy a világ legjobbjai. Ez versenysport, ha te vagy a világ legjobbja, akkor mindenki téged akar elkapni, a sportolónak ezt el kell bírnia. Nem csak a fizikai terhelés fáraszt, hanem a mentális is, ha olimpiát akarok nyerni, akkor ez az első, amit le kell tudnom gyűrni. Arról nem is beszélve, hogy nincs miért szégyenkezniük, szép eredmény a két bronzérem. A másik, hogy itt kellett lennünk kedden, való igaz, mert a magyar csapat kedden utazott ki, hiszen csütörtökön kezdődött a verseny. Lehet, hogy valaki később állt először rajthoz, de más meg előbb végzett, és mégis megvárja az ötezres futamokat. Ha valaki a magyar válogatott tagja, és felhúzza a címeres mezt, az sok kötelezettséggel is jár. A Los Angeles-i olimpiára nagyjából két héttel előbb kell kimenni, az sokkal keményebb lesz. Ha nem bírjuk el a négy-ötnapos versenyt, akkor hogy bírjuk el két hétig a játékok okozta mentális terhelést, úgy, hogy a végén vagyunk, és mindenki tőlünk várja az érmet?! Ez ahhoz képest gyakorlópálya, meg kell tanulni.”

EURÓPA-BAJNOKSÁG, RACICE

A magyar dobogósok gyorsasági szakágban (az olimpiai számok kiemelve)

Kajak

Férfiak

K–1 500: 1. Varga Ádám

K–1 1000: 3. Kopasz Bálint

K–1 5000: 2. Varga Ádám

Nők

K–1 200: 1. Lucz Anna

K–1 500: 1. Csikós Zsóka

K–1 1000: 1. Csikós Zsóka

K–1 5000: 1. Csikós Zsóka

K–2 500: 3. Kiss Blanka, Lucz Anna

K–4 500: 1. Fojt Sára, Ujfalvi Laura, Pupp Noémi, Kőhalmi Emese

Kenu

Férfiak

C–2 500: 3. Kollár Kristóf, Juhász István

Nők

C–1 500: 2. Opavszky Réka

C–1 5000: 1. Csorba Zsófia

C–2 200: 3. Kiss Ágnes, Nagy Bianka

C–2 500: 3. Kiss Ágnes, Nagy Bianka

C–4 vegyes 500: 2. Opavszky Réka, Juhász István, Kollár Kristóf, Csorba Zsófia