Mindkét szövetségi kapitány bizakodó a kajak-kenu vb előtt

A Magyar Kajak-Kenu-Szövetség Csónakház című podcast-sorozatának legújabb adásában Tóth Dávid elmondta, hogy a júniusi, racicei Európa-bajnoksághoz képest két változás lesz a csapatban. Az egyiket már tudni lehetett, a férfi négyes ezúttal az Opavszky Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely, Tamási Zsombor összeállításban fog versenyezni. Ez az egység májusban megnyerte a szegedi világkupát és bár Poznanban (egy technikai hiba miatt) csak negyedik lett, az Eb előtti szolnoki pályamenésen ismét legyőzte a Racicében végül hetedikként célba érő Nádas Bence, Hidvégi Zalán, Hidvégi Hunor, Keller Gergő alkotta kvartettet.

A másik módosítás a K-2 500 méteres egységet érintette. A Kurucz Levente, Opavszky duó az Eb-n ötödik lett, kicsivel maradt csak le az éremről, a kapitány mégis szeretett volna egy olyan egységet találni, amely jobb eredményre lehet képes. Több formációt kipróbáltak, s a tesztek során a Kurucz, Nádas Bence kettős bizonyult a leggyorsabbnak, így ők szállhatnak vízre Milánóban, ahol Tóth szerint akár érmesek is lehetnek.

„Nádas Bence univerzális versenyző, mindkét pozícióban meg tudja oldani a feladatát, sztrókként és a társához alkalmazkodva is ki tudja hozni magából a maximumot” – mondta ezzel kapcsolatban a szakember.

Női K-1 200 méteren még kérdéses a magyar induló. Az Eb-n Lucz Anna megvédte címét, a vb időrendjében azonban a sprintszám döntője mindössze 51 perccel előzi meg az olimpiai K-2 500 méteres szám fináléját, amelyben – a remények szerint – Lucz Kiss Blankával lesz érdekelt. Tóth ezért úgy döntött, az a versenyző kerül még a vb-csapatba, aki a jövő heti, szolnoki Duna Life Medical országos bajnokságon – a már világbajnoki csapattagok eredményeit figyelmen kívül hagyva – a legjobb eredményt éri el. Elárulta, hogy egyeztetett a versenyzővel és edzőjével, Hüvös Viktorral és nem volt vita közöttük ebben a kérdésben, számukra is a K-2 500 méteres olimpiai szám az elsődleges. Utóbbi egységgel kapcsolatban megjegyezte, hogy az év eleje óta folyamatosan fejlődnek, s bízik benne, hogy a vb-n még az Eb-n elért harmadik helynél is előrébb lépnek.

Csikós Zsóka az Eb-hez hasonlóan – amelyen három aranyérmet szerzett – a vb-n is triplázni fog, 500, 1000 és 5000 méter egyesben is rajthoz áll. Tóth Dávid szerint a kontinensbajnokságon már bizonyította, hogy elbírja ezt a terhelést és jó formában van. A Racicében szintén győztes Fojt Sára, Ujfalvi Laura, Pupp Noémi, Kőhalmi Emese összeállítású női kajaknégyessel kapcsolatban elhangzott, hogy még jobban összekovácsolódtak, s Fojtnak ugyan volt egy vírusos megbetegedése, de ezt leszámítva rendben folyik a felkészülésük.

Az olimpiai ezüst- és bronzérmes, világbajnok Gazsó Alida Dóra idén sérülése és műtétje miatt még nem versenyzett, most pedig Hüvös Viktor csoportjában készül. Tóth szerint ha 200 méter egyesben odaáll a rajthoz az ob-n, akár még a vb-csapatba is bekerülhet, de ha nem így történik, akkor is eredményesen folytathatja a pályafutását.

A kapitány az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Kopasz Bálintot képesnek tartja arra, hogy ismét a királyszám, a K-1 1000 méter világbajnoka legyen, és sokat vár Milánóban az 500 és 5000 méter egyesben induló, kétszeres ötkarikás ezüstérmes Varga Ádámtól is. Hozzátette, hogy a férfi négyestől és a 200 méter egyesben induló Csizmadia Kolostól is dobogós szereplést remél.

A kenusoknál ugyanaz a tíz versenyző indul a vb-n, mint az Eb-n. Ifjabb Foltán László azt mondta, a női négyestől aranyérmet vár és az edzések alapján a férfiak esetében is bizakodó. A 200 méter egyesben induló Takács Kincsőtől a minimum elvárás a legjobb nyolcba kerülés, a versenyző tavaly, az olimpián nyolcadik lett ebben a számban. A világkupákon remeklő, majd az Eb-n két bronzérmet szerző Kiss Ágnes, Nagy Bianka duóval kapcsolatban a szakember azt mondta, átbeszélték a Racicében történteket. Az 500 egyesben érdekelt Opavszky Rékától dobogót remél Foltán László, míg az 5000 méteren induló Csorba Zsófia esetében abban bízik, hogy a sportolónak sikerül megőriznie idei százszázalékos mérlegét.

A férfiaknál Adolf Balázs 1000 és 5000 méter egyesben száll vízre a vb-n. A kapitány szerint az új olimpiai ciklus elején a versenyzők keresik az új irányokat, a Ferencváros négyszeres világbajnokánál is ezt lehet tapasztalni, ő pedig biztatja is arra, hogy az idén tesztelje magát. Ahogy fogalmazott, a Kollár Kristóf, Juhász István páros az Eb-bronz után elkezdett hinni magában.

„Jó lenne ismét magyar számmá tenni ezt a számot. Csak egy páros szám van a vb programjában, így fokozottan fontos, hogy ebben jól teljesítsünk” – jelentette ki ifjabb Foltán László, hozzátéve, hogy a 200, illetve 500 egyesben induló Hajdu Jonatánnak és Fejes Dánielnek is érmet kíván a vb-n, szerinte mindketten képesek egy ilyen eredményre.

Milánó legutóbb tíz éve adott otthont világbajnokságnak, korábban Tóth Dávid és Foltán László is versenyzett ezen a pályán. Bár felevező sáv nincs, mindketten szép emlékeket őriznek erről a helyszínről, szerintük minden adott ott egy egy jó versenyhez.

A rajtig szűk három hét van hátra. Addig még jövő hétvégén rendeznek egy országos bajnokságot, ezen kajakban néhány vb-egység is elindul, kenuban azonban valószínűleg egyik milánói résztvevő sem lesz ott a szolnoki rajtnál.