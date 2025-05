Maratoni kajak-kenu Eb: kijelölték a magyar csapatot

A magyar szövetség honlapja alapján a felnőtteknél a kajakos Kiszli Vanda triplázni fog, egyesben rövidkörön és a klasszikus maratoni számban, illetve párosban Szerafin Zsófiával is rajthoz áll. Rövidkörön Sinkó Panna, a hosszabb távon pedig Csépe Panna lesz a másik induló, és utóbbi két versenyző párosban is vízre száll. Férfi kajakban a 30 kilométeres futam egyben a Világjátékokon való indulásról is dönt majd Kolozsvári Brúnó és Noé Bálint között. Előbbi versenyző – akárcsak Péli Zalán – rövidkörön is érdekelt lesz majd Portugáliában. Párosban a világbajnoki bronzérmes Boros Adrián, Erdélyi Tamás alkotta egység is jó előjelekkel várhatja a versenyt, a másik magyar induló Péli és Sellyei Csanád lesz.

Férfi kenuban rövidkörön csak Zsidai Máté képviseli a magyar színeket, míg a klasszikus számban mellette Soltész Péter is ott lesz a mezőnyben. Párosban a magyar bajnokságot megnyerő Bakó Tamás, Laczó Dániel duó, valamint a Pluzsik Mihály, Ludányi Mátyás kettős bizonyíthat. A hölgyeknél ezúttal is csak egyesben lesz verseny, mindkét számban Kisbán Zsófiának és Matkovics Lili Sárának lehet majd szorítani.

Érdekesség, hogy az U23-as futamokban induló magyar versenyzők kivétel nélkül a felnőttek között is versenyezni fognak, míg ifjúsági korosztályban 17 versenyzőt nevezett Kadler Viktor utánpótlás szövetségi kapitány.

Az elnökség jóváhagyta a Világjátékokon résztvevő sárkányhajó válogatott névsorát is, így most már hivatalos, hogy Fekete Ádám Richárd, Korisánszky Dávid György, Slihoczki Ádám, Kövér Márton, Bernáth Eszter Anna, Koczkás Dávid, Fehér Anna, Molnár Rebeka, Sárkány Réka, Matkovics Lili Sára, Kirschner Zoltán és Reményi Gitta képviseli majd Magyarországot Csengtuban, ahol augusztus 9-10-én rendezik a sárkányhajó versenyeket.