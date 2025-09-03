Nemzeti Sportrádió

Thomas Konietzko: Magyarország mindig különleges versenyt szervez

2025.09.03. 19:17
Jelenet a Győri Balett előadásából (Fotók: Czinege Melinda)
Szerda délután Győrben, a Dunakapu téren hivatalosan is megnyitották a csütörtökön kezdődő maratoni kajak-kenu világbajnokságot.

A Győri Ütőegyüttes vezette fel, s kísérte végig az országok bemutatását a győri Dunakapu téren, a maratoni kajak-kenu világbajnokság hivatalos megnyitóünnepségén. Bőven volt miért tapsolni, hiszen az eseményen – a masters viadalokat is figyelembe véve – 49 ország csaknem 900 sportolója érintett.

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár beszédében kiemelte, Magyarországon a kajak-kenu nemzeti kincsnek számít: „Az elmúlt évtizedekben számos fantasztikus sikert, felejthetetlen pillanatot, és megannyi példaképet köszönhettünk ennek a nagyszerű sportágnak. Mindig különleges alkalom, amikor a világ sportolóit, képviselőit köszönthetjük. Túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy Szeged a sprintszakág otthonává vált, s talán azt is mondhatjuk, hogy Győr a maratoni szakág újdonsült otthona, központja, hiszen a város immár negyedik alkalommal rendezi meg a szakág világbajnokságát. Ráadásul most először a parasportolók is vb-érmekért küzdhetnek. A néhány nappal ezelőtt véget ért gyorsasági vb felfokozott hangulatba hozta a sportkedvelőket, semmi mást nem tudok kívánni, maratonistáink erre a hullámra legyenek kedvesek felülni, bízom a remek versenyzésben és a sikerekben!”

fotó 2025.09.03.

Maratoni kajak-kenu világbajnokság, megnyitó, Győr (Fotók: Czinege Melinda)

 

Pintér Bence, Győr polgármestere is köszöntötte a résztvevőket: „Győr és a kajak-kenu, azon belül is a maratoni szakág között különleges kötelék van, immár hatvan éve. Az sem véletlen, hogy negyedik alkalommal adhatunk otthon a szakág világbajnokságának, ez nagy elismerés. Kívánom a fair és sérülésmentes küzdelmet, s azt, hogy mindenki a legjobb teljesítményét nyújtsa.”

Thomas Konietzko nyitotta meg a világbajnokságot

Az eseményt végül Thomas Konietzko, a Nemzetközi Kajak-kenu Szövetség (ICF) elnöke nyitotta meg, dicsérve a rendezést és a feltételeket: „Győr gyönyörű város, tudjuk azt is, hogy Magyarország mindig különleges versenyt szervez, a szervezők mindig szívvel-lélekkel, teljes odaadással a lehető legprofibban állnak hozzá a feladathoz. A feltételek ezúttal is tökéletesek, szeretném megköszönni mindenkinek.”

A hivatalos megnyitó a Győri Balett kajakos koreográfiáját bemutató, lenyűgöző előadásával zárult.

Folytatás csütörtök reggel 8 órakor, az Aranyparton a rövid körös versenyekkel veszi kezdetét a maratoni világbajnokság!

 

 

