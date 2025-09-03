Thomas Konietzko: Magyarország mindig különleges versenyt szervez

A Győri Ütőegyüttes vezette fel, s kísérte végig az országok bemutatását a győri Dunakapu téren, a maratoni kajak-kenu világbajnokság hivatalos megnyitóünnepségén. Bőven volt miért tapsolni, hiszen az eseményen – a masters viadalokat is figyelembe véve – 49 ország csaknem 900 sportolója érintett.

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár beszédében kiemelte, Magyarországon a kajak-kenu nemzeti kincsnek számít: „Az elmúlt évtizedekben számos fantasztikus sikert, felejthetetlen pillanatot, és megannyi példaképet köszönhettünk ennek a nagyszerű sportágnak. Mindig különleges alkalom, amikor a világ sportolóit, képviselőit köszönthetjük. Túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy Szeged a sprintszakág otthonává vált, s talán azt is mondhatjuk, hogy Győr a maratoni szakág újdonsült otthona, központja, hiszen a város immár negyedik alkalommal rendezi meg a szakág világbajnokságát. Ráadásul most először a parasportolók is vb-érmekért küzdhetnek. A néhány nappal ezelőtt véget ért gyorsasági vb felfokozott hangulatba hozta a sportkedvelőket, semmi mást nem tudok kívánni, maratonistáink erre a hullámra legyenek kedvesek felülni, bízom a remek versenyzésben és a sikerekben!”