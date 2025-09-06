Kiszli Vanda vb-ezüstérmes 25.5 kilométeren

Bragato Giada kenu egyesben szerzett aranyérmét követően, a kora délutáni programban a női kajakosok (25.5 km) és a férfi kenusok (21.8 km) rajtoltak el az Aranyparton.

Előbbi versenyszámban a sportág örökös bajnokáért, a kétszeres világjátékok-győztes, kilencszeres világ- és tizenegyszeres Európa-bajnok Kiszli Vandáért, valamint az idei Eb-n harmadik Csépe Pannáért szoríthattunk. Kiszli Vanda rögtön az elején az élre állt, öten eveztek elöl. A svéd klasszissal, a címvédő Melina Anderssonnal egyre inkább elszakadtak a mezőnytől, miközben Csépe Panna szépen előzgette az addig előtte haladókat. Mindvégig nagyon közel volt egymáshoz Kiszli és Andersson, a táv többségében a svéd vezetett, egy körrel a vége előtt nagyobb csapásszámra kapcsolt a magyar, de nem tudott elszakadni Anderssontól. Sőt, a hajrára a vetélytárs átvette az irányítást, az utolsó futószakasz végére bő egy hajóhossznyi előnnyel ülhetett vissza, s Kiszli hiába tett meg mindent az utolsó hármszáz méteren, hátrányát már nem tudta ledolgozni, rövid körön szerzett bronzérme után ezúttal ezüstérmet szerzett. Csépe Panna végül hatodikként végzett.

„Nagyon elégedett vagyok, most is száz százalékot sikerült nyújtanom, szerencsére egy helyet sikerült előrelépnem a csütörtöki eredényemhez képest. Nagyon jót versenyeztem Melinával, aki a legnagyobb ellenfél, és a legerősebb a mezőnyben. Fiatalabb nálam, valószínűleg motiváltabb és fizaikailag is jobban van. Harmincegy évesen vicces, hogy azt mondom, öregszem, de tényleg. Jönnek a fiatalok, éhesek a sikerre, és meg is értem őket, én is ilyen voltam. Idén mindegyik versenyen kikaptam Melinától, örülök, hogy most jobban meg tudtam szorongatni. A közönségnek rengeteget köszönhetek, hatalmas erőt adtak. Már rég volt ennyire jó versenyem mentálisan, úgyhogy tényleg nagyon elégedett vagyok” – fogalmazott Kiszli Vanda a futam után.

Férfi kenuban Pluzsik Mihály és Laczó Dániel képviselte a magyar színeket. Pluzsiknak ment jobban, a tizedik hely környékéről megindult, s fél távnál már a hatodik pozícióban haladt. A negyedik körben még egy pozíciót javított, az orosz Roman Erlinyekov megelőzésével. Feljebb azonban nem tudott kapaszkodni, a nagyjából száz méteres különbség a végéig megmaradt a spanyol Manuel Antonio Camposszal szemben, Pluzsik Mihály tehát az ötödik helyen végzett a világbajnokságon. Laczó Dániel tizenketteddikként ért célba.

MARATONI KAJAK-KENU VILÁGBAJNOKSÁG, GYŐR

Kajak

Női K–1 (25.5 km). Világbajnok: Melina Andersson (Svédország) 1:56:38.69 óra, 2. KISZLI VANDA (MAGYARORSZÁG) 1:56:42.74, 3. Anna Margrete Slestjöe (Norvégia) 1:58:41.00, ...6. Csépe Panna 2:00:43.44

Kenu

Férfi C–1 (21.8 km). Vb: Mateusz Borgiel (Lengyelország) 1:43:20.20, 2. Mateusz Zuchora (Lengyelország) 1:43:23.16, Fernando Busto Bandin (Spanyolország) 1:43:30.95, ...5. Pluzsik Mihály 1:47:13.38, ...12. Laczó Dániel 1:51:35.71

KORÁBBAN

Kenu

Női C–1 (14.4 km). Vb: BRAGATO GIADA (Tiszaújváros, edző: Krucsai József) 1:17:16.13, 2. Daniela Cociu (Moldova) 1:17:45.84, 3. Ljudmila Babak (Ukrajna), ...6. Matkovics Lili Sára 1:19:48.38