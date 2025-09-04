Legendás kézilabdázókról nevezték el a Magvassy Mihály Sportcsarnok szektorait

Az élvonalbeli ETO University HT honlapjának beszámolója szerint a Rába ETO az 1980-as évek sikercsapata volt Magyarországon, több játékosa a magyar válogatottban is maradandót alkotott. Iváncsik Mihály, Csicsay Ottó, Tóth László, Kádár Zoltán, Oross Tibor és Polgár László neve, fényképe és egy-egy idézete mostantól a Magvassy-csarnok szektorai fölött látható.

„A Magvassy Mihály Sportcsarnok évtizedek óta a győri kézilabda egyik legfontosabb otthona. Ezek a nevek nemcsak emlékeket idéznek fel, hanem példát is mutatnak a mostani és a jövő generációinak. Büszkék vagyunk arra, hogy a klub és a város ilyen kiváló sportemberekkel gazdagodott, és mostantól minden mérkőzésen ott lesznek velünk, a lelátón, a szektorok neveiben” – mondta Uhlig Rita, a Győri ETO UNI FKC Kft. ügyvezetője.