Pályaíjász ob: Balogh Mátyás és Örkényi Lili is újra címet védett az olimpiai kategóriában

2025.09.06. 19:22
Fotó: Földi Imre, archív
Az olimpiai kategóriában Balogh Mátyás és Örkényi Lili is újra címét megvédve győzött a pályaíjász országos bajnokságon, szombaton.

Az olimpiai kategóriában Balogh Mátyás és Örkényi Lili is újra címét megvédve győzött a pályaíjász országos bajnokságon, szombaton.

A Malév SC tokiói olimpikonja, Balogh Mátyás az egy évvel ezelőtti ob-hoz hasonlóan címvédőként várta a budapesti ob-t és ezúttal is ő állhatott a dobogó felső fokára. Mögötte Csatlós Gábor és Katona Alex zárt a második, illetve harmadik helyen.

Klubtársa, Örkényi Lili szintén címet tudott védeni a nők között.

Csigás kategóriában Szűcs Tibor, illetve Dugmanicsné Dombai Beáta nyakába került az aranyérem.

PÁLYAÍJÁSZAT
OB
Reflex (olimpiai) kategória, férfiak
1. Balogh Mátyás (Malév SC)
2. Csatlós Gábor (Alpokalja Íjász Sportegyesület)
3. Katona Alex (Sárréti Íjász Club)
Reflex (olimpiai) kategória, nők
1. Örkényi Lili (Malév SC)
2. Németh Csilla (Budapesti Sportíjász Egyesület)
3. Horti-Tóth Mónika (Budapesti Sportíjász Egyesület)
Csigás kategória, férfiak
1. Szűcs Tibor (Alóörsi Sportegyesület)
2. Csernák István (Kistokaji Sportegyesület)
3. Aranyi Zoltán (Célpont 2010 Kft.)
Csigás kategória, nők
1. Dugmanicsné Dombai Beáta (Hétdombi KSE)
2. Keményfi Anna (Gödöllői Sport Klub)
3. Vitányi Tiborné (DSZC-Letizia Sc Egyesület)

