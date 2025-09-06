„Soha ne mondd, hogy soha” – Leclerc még nem mondott le a győzelemről a Ferrari hazai pályáján

Max Verstappen izgalmas időmérőn szerezte meg idei ötödik, pályafutása 45. pole pozícióját Monzában, ahol egy évvel ezelőtt szenvedett a Red Bull, és a holland a hetedik rajthelyét a hatodik pozícióra váltotta a vasárnapi futamon. A címvédő már a kvalifikáció elején jelezte, hogy komolyan kell számolni vele, az első szakaszban a második, a másodikban az első helyen zárt, és az ő nevével kezdődött az időlista az utolsó szegmensben is az első próbálkozásokat követően.

Noha rövid időre Norris átvette a vezetést, még Verstappenben is volt tartalék, és megelőzte a mclarenest. „A kis leszorítóerő miatt itt eléggé nehéz összetenni a kört, hiszen sokkal könnyebb hibát véteni fékezés alatt. A Q3 rendben volt, elégedett vagyok a köreimmel, és fantasztikus, hogy meglett a pole pozíció. Az autó egész hétvégén jól működik, nagyon boldog vagyok, hogy harcban voltunk az első helyért.”

„Az időmérő előtt még mindig hiányzott egy kicsi, szóval végrehajtottunk még néhány utolsó változtatást, ami lehetővé tette, hogy jobban megnyomjam, és ez az, amire szükséged van a kvalifikáción. Nagyszerű pillanat ez számunkra. A mostani szezonban az a tendencia, hogy a versenyen nehezebbre fordul a helyzet, de mindent bele fogok adni. Ennél nem tehetek többet, kiderül, mire lesz elég.”

Norris a második és a harmadik gyakorláson is a leggyorsabb volt, az időmérő ugyanakkor nem alakult zökkenőmentesen a számára. A brit a Q2-ben kieső helyen állt az utolsó pillanatokban, és a Q3-ban csak a hetedik volt az első próbálkozások után. A mclarenes ugyanakkor a döntő szakasz végén sokat javított, és azt követően, hogy néhány pillanatig pole-ban állt, 77 ezreddel lemaradt a rajtelsőségről.

„Max egész hétvégén gyors volt, az ő részéről ez sosem meglepetés. Érdekesen alakult az időmérő, voltam fent és lent, és túl sok hibát követtem el itt-ott. Azzal, hogy a végén sikerült összetennem a kört, nagyon elégedett vagyok, mint ahogyan azzal is, hogy meglett a második hely. Mindig az alapján mondok ítéletet, hogy hogyan vezettem aznap. Úgy érzem, nem hoztam a legjobb formámat, de örülök a második pozíciónak. Voltak jó és rossz dolgok is. Nem olyan rossz a második rajtkockából elrugaszkodni, de mindenki előtt szeretnék lenni. Ez jó kiindulópont, és már izgatottan várom a futamot.”

„Általában véve a versenyen mutatott tempó jelenti az erősségünket, de nincs kétségem afelől, hogy nagy kihívás lesz megelőzni Maxot. Nem számítok semmi csodára, ráadásul ott van mögöttünk a Ferrari is, amelyik biztosan a lehető leghamarabb előre akar kerülni.”

Az egyéni vb-összetett vezető Oscar Piastri egész hétvégén lépéshátrányban volt Norrisszal szemben, és ezúttal az időmérőn sem tudta megelőzni. Az ausztrál 13 ezreddel maradt el a brittől, és a harmadik pozícióból várhatja a rajtot. „Az első kanyar eléggé átlagosan sikerült, de a kör többi része tiszta volt. Úgy érzem, egészen jó időmérőt tettem össze, sikerült felépítenem magam, megvetettem a lábaimat, de hihetetlenül szoros a mezőny ezen a hétvégén. Max és a Red Bull gyorsnak tűnik, de sok más csapat is, így nem voltunk kényelmes helyzetben.”

„Az eredmény nem olyan nagy meglepetés, de nyilvánvalóan szívesen zártunk volna előrébb. A versenyszimulációnk nem tűnt túl rossznak, csak valamivel nehezebb a hétvégénk, mint általánosságban nézve. Persze kihagytam az első tréninget, és a délutáni volt az első hosszabb etapom. A verseny mindig más történet, de elég magabiztosan várom a vasárnapot.”

A monzai időmérő első három helyezettje (Fotó: AFP)

Charles Leclerc az első Q3-as körök után másodikként állt, a lemaradása nem volt számottevő Verstappen mögött, de nem tudott faragni az idején a második próbálkozása alkalmával, aminek következtében visszaszorult a negyedik helyre. A monacói ennek ellenére úgy érzi, nem igazán maradt idő az autóban, mindent kihozott belőle Olaszországban. „Az első köröm... utálom azt mondani, hogy tökéletes, és szerintem soha senki sem fut tökéletes kört, de úgy érzem, a lehető legközelebb voltam ahhoz, amit egy kvalifikációs kör alkalmával el szeretnék érni. Tudtam, hogy nehéz lesz annál jobbat menni, és nem is sikerült végül.”

„Amikor láttam, hogy Max ott volt az élen, tudtam, hogy a legtöbb esetben a második köröd jobb, mivel akkor kockáztatsz a legtöbbet. Én tisztában voltam vele, hogy már az első próbálkozásom alkalmával rengeteg rizikót vállaltam, de még tovább akartam menni a második körömmel, ami nem működött. Nem bánok semmit, szerintem ez a lehető legjobb pozíció, amit a legjobb esetben elérhettünk. Persze, amikor első vagy, amikor átszeled a célvonalat, elkezded elhinni, de a valóság végül arcon csapott.”

„Tavaly majdnem a lehetetlent vittük véghez. Más stratégiát választottunk, ami segített megszerezni a győzelmet. Szerintem az idén még nehezebb lesz, és most a taktika is sokkal egyértelműbb mindenki számára. Szóval még nehezebb lesz valami mással előállni. Hihetetlenül meglepődnék, ha nyernék vasárnap, de sohase mondd, hogy soha!”

Lewis Hamilton az ötödik legjobb időt futotta meg a másik Ferrarival, ám a múlt hétvégi Holland Nagydíjról magával hozott rajtbüntetése miatt a 10. rajtkockát foglalhatja el a vasárnapi futam előtt. „Elégedett vagyok a nyári szünet óta megtett előrelépéssel, különösen a garázs innenső oldalán. Sokkal jobb volt a helyzet múlt hétvégén, és most még inkább, és ott voltam egy tizedmásodpercen belül. Szóval csak folytatnom kell a munkát, és látni fogom a fejlődést. Csodálatos érzés itt lenni Ferrari-versenyzőként. Őszintén szólva, nem is igazán találom a szavakat, amivel megfelelően leírhatnám.”

„A szurkolók tényleg csodálatosak. Az energia, ami már szerda óta áramlik... Már a milánói eseményen is több ezren jelentek meg, és itt is. Kijössz a garázsból, elnézel jobbra, elnézel balra, majd végigmész a pályán, és mindenhol csak a pirosat látod. Csak a pirosat. Nem tudom, mit érhetünk el vasárnap, de valahogy előre kell verekednem magam.”

Korábbi csapattársától az ötödik helyet Russell örökölte meg, aki már a kvalifikáció végén hangot adott annak a rádióban, hogy a közepes gumin szeretett volna próbálkozni. A mercedeses a Q1-ben kisebb meglepetésre a sárga oldaljelzésű Pirellin bizonyult a leggyorsabbnak, és úgy érezte, hogy a végén is mással kellett volna próbálkozniuk. „Az első szakaszban a közepes keverék volt a leggyorsabb. A Q2 után mondtam is, hogy azt szeretném használni, mert sokkal kényelmesebben is éreztem magam azon a gumin. Nem a mostani volt az első alkalom az idén, amikor bizonyos autókon gyorsabb volt a közepes.”

„Nem fogom azt mondani, hogy bárcsak, mert végső soron egyébként sem végeztünk jó munkát az utolsó szakaszban. Kissé bosszantó. Őszintén szólva, valószínűleg nem is fogalmaztam teljesen tisztán. A Q1 után azt mondtam, hogy a közepest szeretném használni, és ezt megerősítettem a Q2 közepén is. Megkérdeztem, hogy tartjuk-e magunkat a tervhez, és azt felelték, hogy igen. Csak épp én azt hittem, hogy a közepes a terv, míg ők azt, hogy a lágy. Szerintem a mutatott teljesítmény alapján elég világos volt, mindkét oldalon hibáztunk.”

„A versenyen talán jobb lesz a tempónk, mint a Ferrariknak, de rendkívül gyorsak az egyenesben, szóval már a rajtnál meg kell próbálnunk Leclerc elé kerülni, máskülönben nagyon hosszú és frusztráló versenyt fogunk eltölteni mögötte.”

Folytatás vasárnap 15 órakor a versennyel.

OLASZ NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE 1. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1:18.792 2. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:18.869 3. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:18.982 4. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:19.007 5. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:19.124 6. George Russell brit Mercedes 1:19.157 7. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:19.200 8. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:19.390 9. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:19.424 10. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:19.519 11. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:19.446 12. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:19.498 13. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:19.528 14. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:19.583 15. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:19.707 16. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1:19.917 17. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:19.948 18. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1:19.992 19. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:20.103 20. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1:20.279

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE 1. SZAKASZ 2. SZAKASZ 1. Russell 1:19.414 1. Verstappen 1:19.140 2. Verstappen 1:19.455 2. Antonelli 1:19.245 3. Norris 1:19.517 3. Piastri 1:19.286 4. Cunoda 1:19.619 4. Russell 1:19.287 5. Sainz 1:19.644 5. Norris 1:19.293 6. Alonso 1:19.658 6. Leclerc 1:19.310 7. Bortoleto 1:19.688 7. Bortoleto 1:19.323 8. Bearman 1:19.688 8. Alonso 1:19.362 9. Leclerc 1:19.689 9. Hamilton 1:19.371 10. Piastri 1:19.711 10. Cunoda 1:19.433 11. Antonelli 1:19.747 11. Bearman 1:19.446 12. Hamilton 1:19.765 12. Hülkenberg 1:19.498 13. Hülkenberg 1:19.777 13. Sainz 1:19.528 14. Ocon 1:19.816 14. Albon 1:19.583 15. Albon 1:19.837 15. Ocon 1:19.707 16. Hadjar 1:19.917 17. Stroll 1:19.948 18. Colapinto 1:19.992 19. Gasly 1:20.103 20. Lawson 1:20.279