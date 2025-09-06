Nemzeti Sportrádió

„Soha ne mondd, hogy soha" – Leclerc még nem mondott le a győzelemről a Ferrari hazai pályáján

2025.09.06. 18:40
Leclerc meglepetést okozhat vasárnap? (Fotó: AFP)
Max Verstappen kaparintotta meg a pole pozíciót a Formula–1-es Olasz Nagydíj időmérőjén, és bár a lehető legjobb helyzetből várja a versenyt, nem tudja, mire lehet képes a Red Bull vasárnap. A két McLaren a versenytempóra építene, és harcba szállna a győzelemért, de nem mondott le teljesen a sikerről Charles Leclerc sem, aki tudja, hogy idén nehezebb megszerezni a győzelmet, mint tavaly, amikor sikerült neki.

Max Verstappen izgalmas időmérőn szerezte meg idei ötödik, pályafutása 45. pole pozícióját Monzában, ahol egy évvel ezelőtt szenvedett a Red Bull, és a holland a hetedik rajthelyét a hatodik pozícióra váltotta a vasárnapi futamon. A címvédő már a kvalifikáció elején jelezte, hogy komolyan kell számolni vele, az első szakaszban a második, a másodikban az első helyen zárt, és az ő nevével kezdődött az időlista az utolsó szegmensben is az első próbálkozásokat követően.

Noha rövid időre Norris átvette a vezetést, még Verstappenben is volt tartalék, és megelőzte a mclarenest. „A kis leszorítóerő miatt itt eléggé nehéz összetenni a kört, hiszen sokkal könnyebb hibát véteni fékezés alatt. A Q3 rendben volt, elégedett vagyok a köreimmel, és fantasztikus, hogy meglett a pole pozíció. Az autó egész hétvégén jól működik, nagyon boldog vagyok, hogy harcban voltunk az első helyért.”

„Az időmérő előtt még mindig hiányzott egy kicsi, szóval végrehajtottunk még néhány utolsó változtatást, ami lehetővé tette, hogy jobban megnyomjam, és ez az, amire szükséged van a kvalifikáción. Nagyszerű pillanat ez számunkra. A mostani szezonban az a tendencia, hogy a versenyen nehezebbre fordul a helyzet, de mindent bele fogok adni. Ennél nem tehetek többet, kiderül, mire lesz elég.”

Norris a második és a harmadik gyakorláson is a leggyorsabb volt, az időmérő ugyanakkor nem alakult zökkenőmentesen a számára. A brit a Q2-ben kieső helyen állt az utolsó pillanatokban, és a Q3-ban csak a hetedik volt az első próbálkozások után. A mclarenes ugyanakkor a döntő szakasz végén sokat javított, és azt követően, hogy néhány pillanatig pole-ban állt, 77 ezreddel lemaradt a rajtelsőségről.

Max egész hétvégén gyors volt, az ő részéről ez sosem meglepetés. Érdekesen alakult az időmérő, voltam fent és lent, és túl sok hibát követtem el itt-ott. Azzal, hogy a végén sikerült összetennem a kört, nagyon elégedett vagyok, mint ahogyan azzal is, hogy meglett a második hely. Mindig az alapján mondok ítéletet, hogy hogyan vezettem aznap. Úgy érzem, nem hoztam a legjobb formámat, de örülök a második pozíciónak. Voltak jó és rossz dolgok is. Nem olyan rossz a második rajtkockából elrugaszkodni, de mindenki előtt szeretnék lenni. Ez jó kiindulópont, és már izgatottan várom a futamot.”

„Általában véve a versenyen mutatott tempó jelenti az erősségünket, de nincs kétségem afelől, hogy nagy kihívás lesz megelőzni Maxot. Nem számítok semmi csodára, ráadásul ott van mögöttünk a Ferrari is, amelyik biztosan a lehető leghamarabb előre akar kerülni.”

Az egyéni vb-összetett vezető Oscar Piastri egész hétvégén lépéshátrányban volt Norrisszal szemben, és ezúttal az időmérőn sem tudta megelőzni. Az ausztrál 13 ezreddel maradt el a brittől, és a harmadik pozícióból várhatja a rajtot. „Az első kanyar eléggé átlagosan sikerült, de a kör többi része tiszta volt. Úgy érzem, egészen jó időmérőt tettem össze, sikerült felépítenem magam, megvetettem a lábaimat, de hihetetlenül szoros a mezőny ezen a hétvégén. Max és a Red Bull gyorsnak tűnik, de sok más csapat is, így nem voltunk kényelmes helyzetben.”

„Az eredmény nem olyan nagy meglepetés, de nyilvánvalóan szívesen zártunk volna előrébb. A versenyszimulációnk nem tűnt túl rossznak, csak valamivel nehezebb a hétvégénk, mint általánosságban nézve. Persze kihagytam az első tréninget, és a délutáni volt az első hosszabb etapom. A verseny mindig más történet, de elég magabiztosan várom a vasárnapot.”

F1 Italian Grand Prix
A monzai időmérő első három helyezettje (Fotó: AFP)

Charles Leclerc az első Q3-as körök után másodikként állt, a lemaradása nem volt számottevő Verstappen mögött, de nem tudott faragni az idején a második próbálkozása alkalmával, aminek következtében visszaszorult a negyedik helyre. A monacói ennek ellenére úgy érzi, nem igazán maradt idő az autóban, mindent kihozott belőle Olaszországban. „Az első köröm... utálom azt mondani, hogy tökéletes, és szerintem soha senki sem fut tökéletes kört, de úgy érzem, a lehető legközelebb voltam ahhoz, amit egy kvalifikációs kör alkalmával el szeretnék érni. Tudtam, hogy nehéz lesz annál jobbat menni, és nem is sikerült végül.”

„Amikor láttam, hogy Max ott volt az élen, tudtam, hogy a legtöbb esetben a második köröd jobb, mivel akkor kockáztatsz a legtöbbet. Én tisztában voltam vele, hogy már az első próbálkozásom alkalmával rengeteg rizikót vállaltam, de még tovább akartam menni a második körömmel, ami nem működött. Nem bánok semmit, szerintem ez a lehető legjobb pozíció, amit a legjobb esetben elérhettünk. Persze, amikor első vagy, amikor átszeled a célvonalat, elkezded elhinni, de a valóság végül arcon csapott.”

„Tavaly majdnem a lehetetlent vittük véghez. Más stratégiát választottunk, ami segített megszerezni a győzelmet. Szerintem az idén még nehezebb lesz, és most a taktika is sokkal egyértelműbb mindenki számára. Szóval még nehezebb lesz valami mással előállni. Hihetetlenül meglepődnék, ha nyernék vasárnap, de sohase mondd, hogy soha!”

Lewis Hamilton az ötödik legjobb időt futotta meg a másik Ferrarival, ám a múlt hétvégi Holland Nagydíjról magával hozott rajtbüntetése miatt a 10. rajtkockát foglalhatja el a vasárnapi futam előtt. „Elégedett vagyok a nyári szünet óta megtett előrelépéssel, különösen a garázs innenső oldalán. Sokkal jobb volt a helyzet múlt hétvégén, és most még inkább, és ott voltam egy tizedmásodpercen belül. Szóval csak folytatnom kell a munkát, és látni fogom a fejlődést. Csodálatos érzés itt lenni Ferrari-versenyzőként. Őszintén szólva, nem is igazán találom a szavakat, amivel megfelelően leírhatnám.”

„A szurkolók tényleg csodálatosak. Az energia, ami már szerda óta áramlik... Már a milánói eseményen is több ezren jelentek meg, és itt is. Kijössz a garázsból, elnézel jobbra, elnézel balra, majd végigmész a pályán, és mindenhol csak a pirosat látod. Csak a pirosat. Nem tudom, mit érhetünk el vasárnap, de valahogy előre kell verekednem magam.”

Korábbi csapattársától az ötödik helyet Russell örökölte meg, aki már a kvalifikáció végén hangot adott annak a rádióban, hogy a közepes gumin szeretett volna próbálkozni. A mercedeses a Q1-ben kisebb meglepetésre a sárga oldaljelzésű Pirellin bizonyult a leggyorsabbnak, és úgy érezte, hogy a végén is mással kellett volna próbálkozniuk. „Az első szakaszban a közepes keverék volt a leggyorsabb. A Q2 után mondtam is, hogy azt szeretném használni, mert sokkal kényelmesebben is éreztem magam azon a gumin. Nem a mostani volt az első alkalom az idén, amikor bizonyos autókon gyorsabb volt a közepes.”

„Nem fogom azt mondani, hogy bárcsak, mert végső soron egyébként sem végeztünk jó munkát az utolsó szakaszban. Kissé bosszantó. Őszintén szólva, valószínűleg nem is fogalmaztam teljesen tisztán. A Q1 után azt mondtam, hogy a közepest szeretném használni, és ezt megerősítettem a Q2 közepén is. Megkérdeztem, hogy tartjuk-e magunkat a tervhez, és azt felelték, hogy igen. Csak épp én azt hittem, hogy a közepes a terv, míg ők azt, hogy a lágy. Szerintem a mutatott teljesítmény alapján elég világos volt, mindkét oldalon hibáztunk.”

„A versenyen talán jobb lesz a tempónk, mint a Ferrariknak, de rendkívül gyorsak az egyenesben, szóval már a rajtnál meg kell próbálnunk Leclerc elé kerülni, máskülönben nagyon hosszú és frusztráló versenyt fogunk eltölteni mögötte.”

Folytatás vasárnap 15 órakor a versennyel.

OLASZ NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE

1.Max VerstappenhollandRed Bull-Honda1:18.792
2.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes1:18.869
3.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes1:18.982
4.Charles LeclercmonacóiFerrari1:19.007
5.Lewis HamiltonbritFerrari1:19.124
6.George RussellbritMercedes1:19.157
7.Andrea Kimi AntonelliolaszMercedes1:19.200
8.Gabriel BortoletobrazilSauber-Ferrari1:19.390
9.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Mercedes1:19.424
10.Cunoda JukijapánRed Bull-Honda1:19.519
11.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1:19.446
12.Nico HülkenbergnémetSauber-Ferrari1:19.498
13.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1:19.528
14.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1:19.583
15.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1:19.707
16.Isack HadjarfranciaRacing Bulls-Honda1:19.917
17.Lance StrollkanadaiAston Martin-Mercedes1:19.948
18.Franco ColapintoargentinAlpine-Renault1:19.992
19.Pierre GaslyfranciaAlpine-Renault1:20.103
20.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Honda1:20.279

 

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE

1. SZAKASZ2. SZAKASZ
1.Russell1:19.4141.Verstappen1:19.140
2.Verstappen1:19.4552.Antonelli1:19.245
3.Norris1:19.5173.Piastri1:19.286
4.Cunoda1:19.6194.Russell1:19.287
5.Sainz1:19.6445.Norris1:19.293
6.Alonso1:19.6586.Leclerc1:19.310
7.Bortoleto1:19.6887.Bortoleto1:19.323
8.Bearman1:19.6888.Alonso1:19.362
9.Leclerc1:19.6899.Hamilton1:19.371
10.Piastri1:19.71110.Cunoda1:19.433
11.Antonelli1:19.74711.Bearman1:19.446
12.Hamilton1:19.76512.Hülkenberg1:19.498
13.Hülkenberg1:19.77713.Sainz1:19.528
14.Ocon1:19.81614.Albon1:19.583
15.Albon1:19.83715.Ocon1:19.707
16.Hadjar1:19.917  
17.Stroll1:19.948  
18.Colapinto1:19.992  
19.Gasly1:20.103  
20.Lawson1:20.279  

 

76. OLASZ NAGYDÍJ
SZEPTEMBER 5., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Hamilton 1:20.117
2. szabadedzés1. Norris 1:19.878
SZEPTEMBER 6., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Norris 1:19.331
Időmérő1. Verstappen 1:18.792
SZEPTEMBER 7., VASÁRNAP
A verseny (53 kör, 306.72 km) rajtja15.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Azeri Nagydíj, Bakiszeptember 21., 13.00
Szingapúri Nagydíj, Szingapúroktóber 5., 14.00
Amerikai Nagydíj, Austinoktóber 19., 21.00

 

 

F1 Olasz Nagydíj Charles Leclerc Max Verstappen George Russell Formula–1 Lewis Hamilton időmérő Lando Norris Oscar Piastri
Ezek is érdekelhetik