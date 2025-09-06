77 gólos meccsen nyert a Veszprém Budakalászon

Gáncs-Pető mellett még hárman jutottak el legalább hat gólig a veszprémiek közül: Nedim Remili, Ivan Martinovic és Ahmed Hesham. A hazaiaknál Mátés István és Varga Mihály is hétszer volt eredményes.

A PLER nagyszerűen tartotta magát a Szeged ellen idegenben, a féluidőben csak egygólos hátrányban voltak. Azonban a hazaiak ritmust váltottak a második 30 perc során, és végül sima 12 gólos győzelmet arattak. Imanol Garciandia hét gólt dobott a Szegedben. A meccs legeredményesebbje a PLER kézise, Gregor Ocvirk volt, a szlovén balátlövő 12 találatig jutott.

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

1. FORDULÓ

CYEB-Budakalász–One Veszprém HC 32–45 (17–25)

Budakalász, 450 néző. V.: Haskó, Natkai.

BUDAKALÁSZ: Nagy T. – Szakács, Sinkovits 5, VARGA M. 7 (2), Tyiskov 3, Polcar 2, Száva 1. Csere: Takács Á., Benzsay (kapusok), Fekete G. 4, Fórizs 2, Tájok, MÁTÉS 7, Dávid, Nagy B. 1, Forgács. Edző: Csoknyai István

Veszprém: Corrales – Gasper Marguc 3, REMILI 6, El-Dera 1, Adel 1, ALI ZEIN 5, GÁNCS-PETŐ 7. Csere: Appelgren (kapus), Molnár R. 4, MARTINOVIC 6, HESAM 6, Elísson 3, Pesmalbek, Cindric 2, Dopjera 1, Th. Petrus. Edző: Xavier Pascual

Az eredmény alakulása. 6.perc: 2-6. 17. perc: 8-13. 24. p.: 13-18. 36. p.: 29-20. 43.p.: 24-35. 54.p.: 30-40. Kiállítások: 2, ill. 6 perc. Hétméteresek: 3/2, ill. 2/2

MESTERMÉRLEG

Csoknyai István: – Támadásban sok helyzetet sikerült kialakítanunk egy kemény védelem ellen, és ezeket nagy hatékonysággal ki is használtuk. A védekezésünk és a kapusteljesítményünk viszont gyengébb volt, ezen sokat kell dolgoznunk, hogy amit nyerünk a gyors játékunkkal, azt a másik oldalon ne veszítsük el. Ennek ellenére gratuláltam a csapatomnak.

Xavier Pascual: – Kiváló játékot nyújtott az ellenfél. Mi is stabilan játszottunk, igyekeztünk jó ritmusban kézilabdázni és sokat futni. A fiatal játékosok sokat segítettek a csapatnak, és ha így folytatják, egyre több lehetőséget fognak kapni.

OTP Bank-Pick Szeged–PLER-Budapest 44–32 (21–20)

Szeged, 1953 néző. V: Nagy F., Turóczy J.

SZEGED: Thulin – Sostaric 2, Röd 3, Kalaras 4, Mackovsek 4, Gottfridsson, FRIMMEL 5. Csere: RADVÁNSZKI (kapus), Bánhidi 4, Bodó 2, Furka 1, SZILÁGYI BENJÁMIN 6 (2), Smárason 3, GARCIANDIA 7, FOGAS 2, Lukács K. 1. Edző: Michael Apelgren

PLER: Kránitz – Zalai 1, MARKEZ 7, Vuksic 1, KEMÉNY 5, OCVIRK 12 (4), Szunajko S. 1. Csere: Bognár N. 1, Várszegi 2, Fekete Á., Kavin 1, Fodor, Pordán 1. Edző: Lepsényi Sándor

Az eredmény alakulása. 3. perc: 0–2. 6. p.: 2–3. 11. p.: 6–6. 15. p.: 7–9. 19. p.: 10–13. 22. p.: 15–14. 24. p.: 15–16. 27. p.: 17–19. 33. p.: 23–21. 38. p.: 28–23. 43. p.: 32–25. 49. p.: 34–27. 53. p.: 38–29. 57. p.: 39–32. Kiállítások: –, ill. 8 perc. Hétméteresek: 2/2, ill. 5/4

MESTERMÉRLEG

Michael Apelgren: – Csupán a második félidőben nyújtott teljesítményünkkel vagyok elégedett, ekkor sok fiatalnak adtam lehetőséget, akik jó játékkal hálálták meg a bizalmat.

Lepsényi Sándor: – Az első félidőben látottakkal maradéktalanul elégedett vagyok. A szünet után a jóval rutinosabb, fizikailag erősebb Szeged fölénk kerekedett és megérdemelten nyert.

Szigetszentmiklósi KSK–Budai Farkasok-Rév 26–27 (15–13)

Szigetszentmiklós, 800 néző. V: Felhő, Öcsi.

SZIGETSZENTMIKLÓS: Holló – Brandt 2, BUTORAC 4, Kovács M., SCHMID 7 (1), Van Dijk 4, Spacsek 2. Csere: Perényi (kapus), Pulay, Turák, Lakosy 2, Mazák, Hoffmann B., Davidovics 1, Tóvizi, KLUCSIK 5. Edző: Imre Vilmos

BUDAI FARKASOK: Tóth Norman – Csengeri 1, Kristóf M. 2, Panic 2, Bene, Draskovics, Pintér B. 2. Csere: Balogh T. (kapus), Szeitl L., Juhász Á. 3, BOSZKOSZ 11 (6), Vuleta, MARIC 4, Kovács Á., Hutvágner Á. 2, Bendicsek. Edző: Kiss Szilárd

Az eredmény alakulása. 9. perc: 6–3. 16. p.: 10–6. 24. p.: 13–11. 36. p.: 18–17. 48. p.: 23–22. 57. p.: 26–26. Kiállítások: 4, ill. 12 perc. Hétméteresek: 3/1, ill. 6/6

MESTERMÉRLEG

Imre Vilmos: – Nagy küzdelem volt a pályán, jó mérkőzés volt. A kipattanó labdáknak ezúttal is hatalmas jelentőségük volt. Sok mindent megpróbáltunk, de ez most csak egy pontra volt elég.

Kiss Szilárd: – Mindkét csapat küszködött a találkozón, mert elfogytak a játékosaink. Hozzá kell szokni, hogy az NB I-ben sok egygólos, az utolsó támadásban eldőlő mérkőzésünk lesz. Én úgy érzem, hogy szereztünk egy pontot idegenben, ami jó eredmény!

Mol Tatabánya KC–HE-DO B.Braun Gyöngyös 32–26 (20–14)

Tatabánya, 1617 néző. V: Fekete T., Hajdu.

TATABÁNYA: ANDÓ – Rodríguez P., MOSINDI 4, SARAC 4, Damatrin 3, Papp T. 3, Zsitnyikov 2. Csere: Székely M. (kapus), Sztraka 1, ÉLES 4 (1), Havran 1, Grigoras 2, Plaza Jiménez 2, Krakovszki B. 3 (1), Vajda H. 3. Edző: Tóth Edmond

GYÖNGYÖS: Marczika – Végh Bálint 2, Nagy Ádám 3, UBORNYÁK 6, Hegedűs M. 2, Lang 1, Edwards 2 (2). Csere: Skledar (kapus), Jaros, MENDES 5, Gráf 3 (1), Bajus 1, Gyallai, Dobi, Jóga 1. Edző: Bíró Balázs

Az eredmény alakulása: 4. perc: 4–2. 10. p.: 6–4. 15. p.: 10–7. 22. p.: 14–11. 35. p.: 21–15. 41. p.: 23–18. 47. p.: 27–21. 55. p.: 30–24. Kiállítások: 6, ill. 6 perc. Hétméteresek: 3/2, ill 5/3

MESTERMÉRLEG

Tóth Edmond: – Büszke vagyok a fiúkra, hogy egy ilyen jól sikerült felkészülés után úgy álltak ki a pályára, hogy már az első félidőben megmutatták, miként szeretnénk játszani: gyors kézilabda, nagy nyomásgyakorlással az ellenfélre, sok futással. Ezt jó védekezéssel sikerült is megvalósítanunk, akár nyitott, akár zárt formációban álltunk fel. Hibák még vannak, de ezeket már a következő hetekben kijavíthatjuk.

Bíró Balázs: – Ennél kicsit nagyobb erőbedobásra szerettük volna késztetni őket. Az első félidőben elég nagy volt a tempó, a támadójátékunkban a nyitott védekezésük ellen elkerülhető technikai hibákat vétettünk, amiket követően könnyű gólokat szereztek. A második félidőben volt tartásunk, csak tizenkét gólt kaptunk, de igazán közelre nem tudtunk visszajönni.