Újra egy hajóban evezne korábbi csapattársaival Storcz Botond

„Tavaly nem eveztem egy sérülés miatt, de igazából sose távolodtam el a Balatontól, tavaly is ott voltam nézőként. A hangulat remek, örülök, hogy idén részt vehetek az eseményen. Azt látom, hogy a családok, baráti társaságok és céges csapatépítő társaságok is nagyon élvezik ezt a programot” – vélekedett a Nemzeti Sportrádióban a Balaton-átevezésről Storcz Botond, aki hozzátette, lehet feleségével is átevezi a Balatont.

„Ha tehetem, hetente három-négy alkalommal kajakozok. Szeretek mozogni, ennyi élsport után már nem működik olyan könnyen, olajazottan a szervezet, mint tíz vagy húsz éve, de élvezem a testmozgást” – mondta Storcz.

