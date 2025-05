Kopasz Bálint talán még saját magát is meglepte

NAGY VÁLTOZÁST jelentett be a Nemzetközi Kajak-kenu Szövetség (ICF) februárban, 2026-tól új kvalifikációs rendszert vezetnek be. Az így megnövekedett nemzetközi versenyszám miatt a Magyar Kajak-kenu Szövetség (MKKSZ) úgy döntött, eltér az eddig megszokott metódustól, és a folytatásban a kettő helyett csak egy válogatóviadalt rendez idehaza.

Erre idén Szegeden került sor: az elmúlt héten küzdöttek a legjobb hazai kajak-kenusok a Maty-éren. A szövetségi kapitányok, Tóth Dávid (kajak) és ifjabb Foltán László (kenu) az itt elért eredmények, valamint a versenyt követő összetartás során mutatott teljesítmény alapján döntik el, kik indulhatnak a szintén Szegeden május 16-án kezdődő világkupaversenyen.

„Szolnokon dolgozunk ezen a héten, itt zajlanak a négyes próbák. Sokat számítanak az edzőtáborban elért eredmények, ez is közrejátszik abban, milyen csapatokat indítunk a világkupán. Több mint húsz sportoló kapott meghívást, a vk-n számonként két egység szerepelhet” – fogalmazott Tóth Dávid. A szakember alapvetően elégedett a kajakosok válogatóversenyen nyújtott teljesítményével:

„Csikós Zsóka ötszáz és ezer méteren is nyert úgy, hogy előtte nem sokkal maratoni versenyen szerepelt. A hosszabb távon korábban is megmutatta kiváló képességeit, az ötszázas győzelme viszont meglepetésnek számít. Az egész versenyről elmondható, hogy nagyon színvonalas volt, de külön kiemelném a férfi egyes ötszáz métert, amelyben több mint hetven induló állt rajthoz. Ebben a számban Nádas Bence tudott nyerni, Varga Ádám és Kopasz Bálint szorosan ott volt a nyomában. Ha már utóbbi kettőnél tartunk, ezer méteren Bálint győzött, kilencszáz méterig úgy tűnt, Ádám nyer, de Bálint olyat hajrázott, hogy mindenkit, talán még saját magát is meglepte. Mindketten indulhatnak a szegedi vk-n, ott újra összecsapnak, kíváncsian várjuk, hogyan alakul a küzdelmük.”

Tóth Dávid kifejtette, nagyon örül neki, hogy legjobbjaink letették a névjegyüket, és emellett több olyan fiatal is volt, aki megmutatta az oroszlánkörmeit. A kenusok szövetségi kapitánya, ifjabb Foltán László is ugyanezt emelte ki.

„Két edzőtáborban jártunk tavasszal, a második alkalommal már tesztedzéseket tartottunk. Itt látszott, hogy a fiatalabb generáció tagjai felléptek az idősebb, rutinosabb versenyzők mellé. Ebből kiindulva nem lepett meg, hogy jó futamokat láttunk Szegeden is a válogatón. Négyből három egyes versenyszámban sűrű volt a befutó, és a középdöntők is színvonalasan alakultak. Ez nagyon pozitív, azt mutatja, jó irányba halad a munka, amelyet elkezdtünk. A fiatalok kezdik elhinni, hogy odaérhetnek a nagyok közé, nem riadnak vissza. Ez jót tesz a szakágnak, hiszen az idősebbek érzik a nyomást, hogy többet kell beletenniük, a fiatalok pedig látják, hogy a kemény munka megtérül.”

Az MKKSZ arról tájékoztatta a Nemzeti Sportot, hogy legkésőbb jövő hét legelején kihirdetik a szegedi világkupaversenyen részt vevő magyar csapatot. A szövetségi kapitányok azt mondták, hogy a viadalt követően némileg változtathatnak a válogatott összetételén a május 22-én Poznanban kezdődő újabb vk előtt. Azt pedig korábban tudni lehetett, hogy a lengyelországi megméretés után kiderül, kik képviselhetik hazánkat júniusban a racicei Európa-bajnokságon, valamint augusztusban a milánói világbajnokságon.