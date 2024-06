Tótka Sándor: Remélem, a szövetségben is tudják, hogy az oldalszél rengeteget számított

„A formánk nagyon jó volt, de ez az oldalszél nagyon megviccelt minket. Nyilván az előző futamokból már lehetett arra következtetni, hogy a hetes, nyolcas, kilences pálya előnyt élvez, de a kajak-kenu szabadtéri sportág ez benne van. Rióban már megtapasztaltam, milyen az, ha elúszik az érem az időjárás, a szél miatt. Remélem, a szövetségben is tudják, hogy az oldalszél rengeteget számított. Ezt most fel kell dolgoznunk, hiszen masszív éremszerzésre számítottunk. Szeretnénk, hogy legyen ennek a négyesnek jövője” – utalt arra Tótka Sándor a negyedik hellyel zárult döntő után, hogy Hüttner Csaba szövetségi kapitány a következő napokban dönt arról, hogy kik alkossák a férfi kajaknégyes csapathajóját a párizsi olimpián.

Videónkban olimpiai bajnokunk kitér arra is, hogy Párizsban érdemes-e taktikázni aszerint, hogy milyenek lesznek az időjárási körülmények. Beszél az Eb-n diadalmaskodó, Nádas Bencével alkotott párosukról is, és arra a kérdésre is válaszol, mennyire más úgy készülni az olimpiára, hogy Tokiótól eltérően most nemcsak magáért, hanem a társakért is küzdenie kell.