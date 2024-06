Kajak-kenu: Hüttner Csaba szeretné minél előbb tisztázni a vitás kérdéseket

A szakember erről az M4 Sportnak beszélt a gyorsasági szakágat tekintve tíz arany-, hat ezüst- és négy bronzérmet hozó ötnapos viadalt értékelve. Az olimpiai számokban 4-1-1 volt a hazai dobogós mérleg.

A kapitány azt mondta, bár a vasárnapi versenynapon a széljárás alaposan rányomta a bélyegét a csapat szereplésére, ezzel együtt szerinte kiválóan teljesítettek. Azt azonban hangsúlyozta, hogy messzemenő következtetéseket az Eb-ből nem lehet levonni.

„Minden nemzet felkészülési versenynek tekintette az olimpiára, mi is a válogató után jöttünk lendületből. Az azonban látható, hogy a csapat erős, az olimpiai számokban erős egységeink vannak” – fogalmazott.

Szakáganként értékelve elsőként a férfi kajakosokról beszélt. Szerinte a K-1 1000 méteren ezüstérmes Kopasz Bálintért nem kell aggódni, mert őt is megtréfálta most az oldalszél, de egyik legnagyobb ellenfelét, a portugál Fernando Pimentát így is legyőzte. Hüttner egyébként megjegyezte: sokkal jobb szabálynak tartaná, ha a legjobb időt elérő versenyző választhatna pályát a döntőben, akkor nem alakulna ki ilyen helyzet, mint vasárnap, hogy a fehérorosz Aleh Jurenyija a 9-es, szélcsendesebb pályán diadalmaskodott. Az ezúttal K-1 500 méteren győztes Varga Ádámmal kapcsolatban a szövetségi kapitány azt mondta: eddig sem volt kérdéses az olimpiai csapattagsága.

Ami viszont kérdéses, az a férfi kajak négyes, amelynek két tagja, Nádas Bence és Tótka Sándor aranyérmet szerzet párosban, a kvartettek versenyében viszont – állandó társaikkal, Kuli Istvánnal és Csizmadia Kolossal – lemaradtak a dobogóról és negyedikek lettek.

„A szél a négyesek versenyét befolyásolta leginkább – jegyezte meg Hüttner, hozzátéve, hogy a 7-es, 8-as és 9-es pályán jövő egységeknek, amelyek az első három között zártak, nincs is ötkarikás kvótájuk. – Ez az eredmény nem segítette a csapatkijelölést még akkor sem, ha azt láttam, hogy a négyes kihozta a maximumot ebből a pályából.”

A férfi kenusokról Hüttner annyit mondott, hogy Adolf Balázsban egész hétvégén bujkált a betegség, ennek ellenére Hajdu Jonatánnal, akivel már párizsi utazók, kiválóan versenyeztek párosban, amelyben alig csúsztak le a dobogóról. Női kenuban megismételte, hogy a fiatal Kiss Ágnes, Nagy Bianka duó – amely megnyerte a C-2 500 méteres olimpiai számot – szintet lépett és folyamatosan fejlődik, az egyesben ötkarikás induló Takács Kincsőnek pedig szerinte az lehet a célja a következő nyolc hétben, hogy tovább fejlessze a rajtját.

A női kajak szakág négy kvótával gazdálkodhat az olimpiára. Az Eb után a kapitány úgy fogalmazott: egyesben Csipes Tamara kiemelkedett a mezőnyből, párosban a rajtnál Gazsó Alida Dórával hibáztak, és ez érződött az egész pályájukon, a négyesben pedig, amelyben a két honvédos versenyzőn kívül még Fojt Sára és Pupp Noémi ült, „nem volt túl acélos a mezőny”, úgyhogy abból a versenyből nem lehet sok következtetést levonni.

„Az azonban biztos, hogy Tamara teljesítménye most meghatározó az egész női csapat számára” – jelentette ki Hüttner Csaba.

A női csapat kijelölésével kapcsolatban azt mondta, még korai lenne róla beszélni, kell még egy-két nap, hogy átgondolja és majd a versenysport bizottságnak is rá kell bólintania a döntésére.

„Még alszom rá egyet, hogy milyen úton indulok el ebben a kérdésben. És természetesen az edzőkkel, Csipes Ferenccel és az érdekelt versenyzőkkel is egyeztetni kell annak érdekében, hogy a legjobb csapat legyen ott az olimpián” – mondta.

A párizsi kajak-kenu válogatott kihirdetésének kitűzött időpontja július 2-a, de Hüttner hangsúlyozta: minél előbb megpróbálja tisztázni a vitás kérdéseket, hogy elkezdődhessen a felkészülés.