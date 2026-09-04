Mióta kinevezték Majoross Gergely stábját a magyar férfi jégkorong-válogatott élére, azóta jóval nagyobb figyelem hárul a nemzeti csapat jövőjére, vagyis a keret közvetlen utánpótlására. A szakember irányításával kialakult az U25-ös program, ehhez azon játékosok tartoznak, akik a felnőttválogatott bő keretéhez tartoznak, de nem feltétlenül számítanak alapembernek, jelenleg. Ugyanis ennek a programnak az a lényege, hogy a felnőttek mögött érkező új generáció(k) minél jobban belekóstoljanak a csapat játékába, légkörébe. Az évközi válogatott tornákon is jó néhányan kapnak lehetőséget a bizonyításra.

Az U25-ös program legutóbb Székesfehérváron folytatódott, négynapos edzőtáborban vettek részt a játékosok, akik közül vannak, akik aztán az U20-as együtteshez csatlakoztak.

Az a célunk, hogy segíteni tudjuk az utánpótlásból kiöregedő játékosokat abban, hogy fel tudjanak zárkózni a felnőttválogatott szintjéhez: ehhez járul hozzá az U25-ös program – mondta a szövetség honlapján Majoross Gergely. – A játékosokat igyekeztünk olyan kihívások elé állítani, amiket a mindennapokban nem biztos, hogy megtapasztalnak – ezzel szeretnénk olyan impulzust adni nekik, ami remélhetőleg a klubszezonban is elkíséri őket. Nagy hangsúlyt fektettünk a száraz felkészülésre, végigfuttatuk a keretet a tesztprotokollon, majd kiértékeltük az eredményeket és fejlesztési tervet adtunk mindenkinek. A táplálkozás terén is edukáltuk a játékosokat, a dietetikusunk hasznos tanácsokkal látta el a játékosokat, hogy meglegyen a táplálkozástudományi háttere is az emelt szintű munkának. A jeges munka fókusza azon volt, hogy megértessük: a nemzetközi jégkorong kihívásai mások, mint amikkel a legtöbben a mindennapokban találkoznak. A legnagyobb különbség az intenzitás, ezért arra törekedtünk, hogy olyan edzéseken húzzuk át mindannyiukat, ami ráébreszti őket, hogy a klubszezonban miként tudnának dolgozni ezen.”

A szövetségi kapitány szavaiból is kiderült, sűrű napokon vannak túl a fiatalok. Nem véletlen, hiszen tavasszal ismét óriási kihívás előtt áll a magyar válogatott, ugyanis sorozatban harmadik alkalommal szerepelhet az A-csoportos világbajnokságon. Ahogy az elmúlt években számtalanszor elmondták a szakemberek, a magyar jégkorong akkor tud igazán folyamatosan fejlődni, ha minőségi ellenfelek ellen léphet jégre, ennek pedig fontos láncszeme az A-csoportos vb. Persze az elithez nemcsak a pályán, hanem azon kívül is fel kell zárkózni, így például a mostani összetartáson minden eddiginél nagyobb szerepet kaptak a fizikai tesztek.

„Meggyőződésünk, hogy az erőnléti felkészülés kultúrájának emeléséhez mérnünk kell és visszajelezni, fejlesztési javaslatokkal és edukációval szolgálni. Szépen, lassan egyre komolyabb elvárásokat kell támasztani a játékosok fele, kiemelten a felnőttektől az U18-ig, és idővel majd lejjebb is. Ezen a területen tudunk a leggyorsabban a legtöbbet fejlődn”i – mondta az MJSZ oldalának Laczkó Attila erőnléti edző.”

Az eredmények alapján minden játékossal egyénileg értékelték az eredményeket, illetve meghatározták a fejlődési területeket, így az érintett is jobban koncentrálhat az idány közben a hiányosságok javításán.

AZ AUGUSZTUS VÉGI U25-ÖS TEHER

Kapusok: Hegedüs Levente (Hydro Fehérvár AV19/FEHA19), Horváth Dominik (klub nélküli)

Hátvédek: Besenyei Botond (SaiPa, finn), Dóczi Zsombor (FEHA19), Franyó Krisztián (UTE), Haranghy Bence (DEAC), Horváth Alex (Gyergyói HK), Karsai Ferenc (Jokerit, finn), Nagy Dominik (Hydro Fehérvár AV19), Szivák Gergő (Budapest Jégkorong Akadémia HC)

Csatárok: Fehér Kolos (klub nélküli, azóta FEHA19), Galajda Zsombor (FTC-Telekom), Keresztes Levente (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Laskawy Ferenc (FTC-Telekom), Mihalik András (FTC-Telekom), Mihalik Gergő (Hydro Fehérvár AV19/FEHA19), Molnár Bálint (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Papp Kristóf (Norfolk Admirals, amerikai), Rapos Gergely (SaiPa, finn), Ravasz Csanád (Gyergyói HK), Szabó Rácz Maxim (UTE), Zimányi Dániel (Budapest Jégkorong Akadémia HC)