Majoross Gergely: Újabb három tégla kerül a helyére

Akármennyire is sok a bizonytalanság a következő A-csoportos világbajnoksággal kapcsolatban az oroszok helyzete miatt, a mieink arra figyelnek, amire van hatásuk, keményen készülnek a rájuk váró kihívásokra. Azt a tételt, hogy a Nemzetek Európai Kupájában való részvétel erős riválisok elleni meccsekkel kecsegtet, a kiscsapatoknak fejlődési lehetőséget ad, a mostani forduló igazolja: Majoross Gergely együttese két A-csoportos riválissal, Szlovéniával és Norvégiával, valamint a divízió 1/A-s Franciaországgal csap össze csütörtöktől szombatig Amiens-ben. A magyar válogatott kedden még a Tüskecsarnokban készült, szerdán utazott el Franciaországba.

„Leginkább két dologra összpontosítottunk a hétvégi torna előtti felkészülés során – mondta a Nemzeti Sportnak a szövetségi kapitány, Majoross Gergely – Az egyik a védekezőharmadból való kijutás, különböző helyzetekből, a másik pedig a támadóharmadban megszerzett korongból való támadás. Ezeket ráadásul lehet egyszerre is gyakorolni, mennek az egymás elleni játékban. Maximálisan elégedett voltam a látottakkal, azok a srácok is, akik múlt vasárnap még a klubcsapatukban játszottak, maradéktalanul teljesítették, amit elvárhatunk tőlük ilyen helyzetben. Képben voltak azokkal az információkkal kapcsolatban, amelyeket előre elküldtünk nekik, hogy az edzésen már ne az elmélettel menjen az idő. A tréning intenzitása is kiváló volt.”

A szakvezető 2024 májusa óta irányítja a felnőttválogatottat, azóta kétszer is sikerült benn maradni az elitben, de a munkának nincs vége, a távlati célok eléréséhez folyamatos fejlődés szükséges. Arról is kérdeztük Majorosst, a mostani torna melyik tégla az épülő házban?

„Egy a sok közül, illetve három, ha úgy vesszük. Minden mérkőzésen lehetőségünk van arra, hogy a saját fejlődési folyamatunkban előrelépjünk, legyen az játékrendszerrel, szokásokkal, egyéni taktikai és technikai játékelemekkel kapcsolatos. A soron következő három ellenfél a játékereje és -színvonala miatt nagyszerű arra, hogy teszteljük, hol tartunk és hogyan érdemes tovább mennünk”– magyarázta a szövetségi kapitány, aki azt is elmondta, a felkészülésnek ebben a szakaszában még kevésbé fontos az ellenfelekkel foglalkozni. – „Nem készültünk rájuk, mert nem tudjuk, melyik csapat milyen kerettel érkezik, és nem is ez érdekel minket. Feladatunk, hogy riválisaink jégen látott tendenciáit megismerjük, azért, hogy aztán mi jobban tudjuk ellenük használni a mi erősségeinket. A kelleténél több energiát nem áldozunk arra, hogy velük foglalkozzunk, a lényeg, hogy megtanuljunk bizonyos helyzetekre úgy reagálni, ahogy kell. A feltérképezés fontos, de a hangsúly most magunkon van.”

Megkérdeztük arról is, mit szól a nemzetközi Sportdöntőbíróság határozatához, amely ismét lehetővé teszi az oroszok szereplését az IIHF rendezvényein, így az A-csoportos világbajnokságon is.

„Egyelőre nem tudjuk, mihez kellene hozzászólni, ezért nem is teszem meg. Meglátjuk, hogy dönt a Nemzetközi Jégkorongszövetség. Engem ezzel kapcsolatban az érdekel, hogy ez minél hamarabb megtörténjen, hogy tudjuk, mire számíthatunk, hol és ki ellen játszunk, mert amíg nem tudjuk, reagálni, készülni sem lehet rá” – mondta Majoross Gergely.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Farkas Roland (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Nagy Kristóf (FTC-Telekom), Vay Ádám (Fredrikshavn White Hawks, dán).

Hátvédek: Falus Ádám (FEHA19/Hydro Fehérvár AV19), Farkas Olivér, Ortenszky Tamás (mindkettő FTC), Fejes Nándor, Horváth Alex (mindkettő Gyergyói HK), Horváth Donát, Kiss Roland (mindkettő Hydro Fehérvár AV19), Szabó Bence (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Tornyai Gábor (UTE).

Csatárok: Ambrus Gergő, Ravasz Csanád (mindkettő Gyergyó), Dobos Bendegúz, Mihalik András, Laskawy Ferenc, Schlekmann Márk (mind FTC), Erdély Csanád, Németh Kristóf, Terbócs István (mindhárom Hydro Fehérvár AV19), Farkas László, Fehér Kolos, Mihalik Gergő (mindhárom FEHA19/Hydro Fehérvár AV19), Horváth Bence (Jukurit, finn), Molnár Bálint, Nagy Krisztián (mindkettő BJA HC), Péter Donát (Eisbären Regensburg, német)

NEMZETEK EURÓPAI KUPÁJA, AMIENS

November 4., csütörtök

16.00: Magyarország–Szlovénia

20.00: Franciaország–Norvégia

November 5., péntek

16.00: Magyarország–Norvégia

20.00: Franciaország–Szlovénia

November 6., szombat

15.00: Norvégia–Szlovénia

19.00: Magyarország–Franciaország