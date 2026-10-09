Erste Liga: az első helyen álló Brassó és a címvédő Gyergyó sem hibázott

A Budapest Jégkorong Akadémia HC Csíkszeredában került hátrányba, de a folytatásban fordított, és a harmadik harmadban már háromgólos előnyben is volt. A hazaiak még szépítettek, a fővárosi csapat azonban végül 4–2-re győzött.

Az utolsó öt percben ütött három góllal győzött az újonc Háromszéki Ágyúsok 4–1-re a továbbra is nyeretlen Dunaújvárosi Acélbikák otthonában.

Az Újpest 5–2-es győzelmet aratott a DVTK Jegesmedvék vendégeként.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ

SC Csíkszereda–Budapest Jégkorong Akadémia HC 2–4 (1–1, 0–1, 1–2)

Csíkszereda, 1100 néző. V: Árkovics, Bandi, Bíró (mindketten romániaiak), Kolláth.

CSÍKSZEREDA: Melnyicsuk – Salló 1, Kristó / Kovács E., Láday (1) / Szekeres, Salamon Z. / Nyisztor – Silló, Péter B. (1), BECZE 1 (1) / Mic, Galoha (1), Lehtimaki / Fodor Cs., Rokaly N., Bíró / Szopos, Ágoston, Márton B. Edző: Staffan Lundh

BJA HC: FARKAS R. – Szabó B. (1), Szabó Dániel / Boros, Varga A. / Karjaleinen (1), Varga Á. / Nádor – NÁDASY (2), NAGY G. 1 (3), ZAPERNICK 3 / Molnár B., Nagy Krisztián, Balogh / Percic, Weidemann, Bóna / Kiss Cs., Keresztes, Zimányi. Edző: Kangyal Balázs

Kapura lövések: 41–31. Emberelőny-kihasználás: 4/2, ill. 4/0

MESTERMÉRLEG

Staffan Lundh: – Elég sok helyzetünk volt ahhoz, hogy legalább kiegyenlítsünk, sőt akár meg is nyerjük a meccset, egyszerűen csak be kéne lőni őket. Az apró részletek számítanak, és az első harmadban elkövettünk néhány hibát. A legfontosabb, hogy a jövőben több gólt szerezzünk.

Kangyal Balázs: – Az első harmadban a videóelemzőnk szerint leginkább egy U12-es csapatra hasonlítottunk, rengetegszer eladtuk a korongot, de nem is csak mi, az ellenfél is. Mindkét csapatban sok fiatal magyar srác játszott, ez szembetűnő volt, és legyünk őszinték, a színvonalon is meglátszott. Annak viszont nagyon örülök, hogy az egy nappal korábbi meccs után ismét energikusan és gyorsan játszottunk. Ez visszaigazolása annak, hogy az elvégzett munkánk nem volt hiábavaló.

Corona Brasov–FEHA19 7–3 (2–1, 1–0, 4–2)

Brassó, 652 néző. V: Soós, Gergely, Borsos (mindketten romániaiak), Gottlibet

BRASSÓ: Tőke – Haaranen (1), WARDLEY (1) / Mesikämmen, O. Williams (1) / Boriszenko, Bors / Gajdó – VALCHAR 3, WELSH (3), D. LEVIN 1 (3) / Rokaly Sz., McAuley 1, Van Vormer / Rokaly-Boldizsár 2, Mihály Á., A. Vasile (1) / Máthé, Gecse (1), Kovács Előd. Edző: Strenk Hunor

FEHA19: Veres-Fucsku – Sivrin, Falus (1) / Dóczi, Deák / Bajkó, Szabó P. (1) / Bánhegyi (1), Angyaláti – Keceli-Mészáros (1), KARÓ 2, Mihalik G. 1 / Pallós (1), Alapi (1), Schwartz / Dobai, Blasits, Pallag-Bozsák / Farkas L., Magosi. Edző: Tokaji Viktor

Kapura lövések: 33–22. Emberelőny-kihasználás: –, ill. 1/1

MESTERMÉRLEG

Strenk Hunor: – Jól játszottunk. Azt vártam a csapatomtól, hogy csattanóst választ ad az BJA HC elleni meccs utolsó harmadában látottakra, és így is lett. A meccs nagy részében mi domináltunk, sok helyzetet dolgoztunk ki. A biztos vezetésünk tudatában olyan fiatal játékosokat is a jégre tudtam küldeni, akik egyébként nem sokat játszanak. Elismerés illeti a csapatot, amiért megrázta magát az előző meccs után, és tudásához híven játszott.

Tokaji Viktor: – Túl sok gólt kapunk. Meg kell értenie mindenkinek, hogy ha hét gólt kapunk, nem fogunk meccset nyerni. Ugyanakkor, ha az ellenfél vezet, kénytelenek vagyunk a biztonságosnál jobban kinyílni, kockáztatni. Ezen ment el a mostani meccs is. A kapusunk debütálásának, és az elsőéves csatárunk duplájának örülök.

Gyergyói HK–Debreceni EAC 3–1 (2–0, 0–1, 1–0)

Gyergyóremete, 1728 néző. V: Kis-Király, Galusnyák (romániai), Szabó Dávid, Chind (román)

GYERGYÓ: RINNE – Imre, Fejes (1) / Horváth A., Sárpátki / János, Szabó T. / Molnár Á. – Ambrus G. 1, Császár 1, BODÓ (2) / Orban, Tranca, Sándor-Székely / Ádám (1), Ravasz 1, Razvan Timaru (1) / Szilassy L., Csiszer, Simon. Edző: Szilassy Zoltán

DEAC: Hetényi Z. – Usztyinyenko (1), Mártonffy / Szécsi, Bukor / Jurkovics, Haranghy / Varga M. – Németh Z., Shenfeld (1), Culigin / Tóth R., Sztyepanov, Kulesov 1 / Kovács Alpár, Kovács Alex, Varga B. / Varga M., Ördög, Görbe. Edző: Vaszjunyin Artyom

Kapura lövések: 35–25. Emberelőny-kihasználás: 4/1, ill. 2/1

MESTERMÉRLEG

Szilassy Zoltán: – A második harmadban a csapat a pályán, én meg a kispadon szenvedtem, mert borzalmas volt, ahogy játszottunk, agyonverhetett volna minket a Debrecen. A harmadik játékrészben elkezdtünk korcsolyázni, és végre szereztünk egy gólt emberelőnyben. Nem mindig fér bele, hogy ilyen erős ellenféllel szemben egy harmadon keresztül ennyire rosszul játsszunk.

Vaszjunyin Artyom: – A két kapott gól ellenére is elégedett vagyok az első negyven perccel. Vannak hiányzóink, de valakinek ilyenkor is oda kell állni, és hátára venni a csapatot. Az első harmadban kicsit okosabbak lehettünk volna, akkor talán elkerüljük a kapott gólokat. A játékkal elégedett vagyok, de az eredménnyel nem.

Dunaújvárosi Acélbikák–Háromszéki Ágyúsok 1–4 (0–1, 0–0, 1–3)

DVTK Jegesmedvék–Újpesti TE 2–5 (1–2, 1–1, 0–2)