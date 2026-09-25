Pátkai Máté: A saját szögletzászlónknál elvégzett bedobásnál is Szoboszlai Dominikot kerestük

„Első blikkre kötetlen szerepkörben futballozik Szoboszlai Dominik, a bal oldalon, centerként és a jobb szélen is feltűnt már. Szerencsére neki ez is komfortos – mondta lapunknak az első negyedórát követően Pátkai Máté. – Érdekes, hogy védekezésnél Schäfer András húzódik ki a középpályássor bal szélére, ez is újdonságként hat. Mindenesetre az összeállításból is látszik, hogy a középcsatár pozíciójában Varga Barnabás kiválásával nincs alternatívánk.”

Fél óra elteltével Pátkai így értékelt:

„Szoboszlai Dominik gyakrabban lép vissza a labdáért, így többet lesz játékban. Viszont nem várhatunk mindent tőle. Mástól is kell a domináns, markáns játék, a középpályásoknak aktívabban ki kell venniük a részüket a támadásépítésből.”

Ukrajna a mérkőzés 42. percében vezetést szerzett:

„Redzic Damir nem helyezett kellő nyomást a beadó játékosra, Kerkez Milos pedig nem követte az emberét.”

A félidőben Marco Rossi változtatott a csapatán: Vitális Milánt Tóth Milán, Lukács Dánielt pedig Bárány Donát váltotta.

„A két cserének köszönhetően mindenki a posztján játszik, Tóth Milántól az egy az egy elleni játékhelyzetek kialakítását várhatjuk. Némileg azonban váratlan, hogy az utólag behívottak lettek az első cserék.”

A második félidő első húsz percéről eképpen vélekedett:

„Az ukránok sokkal mélyebben védekeznek, érthető módon nem akarnak kockáztatni. Több olyan rágyorsításunk volt, amit az első félidőben hiányoltam, és nincs annyi felesleges beívelésünk, amit az első negyvenöt percben erőltettünk, a játékunk azonban nem lett hatékonyabb. Jurek Gábor becserélését jó húzásnak gondolom, Redzic Damir ma nem volt meggyőző."

A hajrá előtt ezt mondta:

„A játék képe alapján nincs benne az egyenlítés a meccsben, stabilnak tűnnek az ukránok. Persze a rögzített helyzetekben bízhatunk, azok mindig lehetőséget kínálnak.”

A találkozó legvégén így summázta a látottakat:

„A nyolcvanegyedik perc jelenete jól összegezte a mérkőzést: a saját szögletzászlónknál elvégzett bedobásnál is Szoboszlai Dominikot kerestük – ebben benne volt, hogy ő majd mindent megold, de erre nem lehet támaszkodni. Több felelősségvállalásra, kezdeményezésre van szükség, különösképpen a támadóktól és a középpályásoktól, máskülönben nehezen várható eredményes játék. A legvégén a csetepaté miatt még vagy húsz büntetőlapot ki lehetett volna osztani...”