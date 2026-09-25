Triatlon: Hóbor Zalán U23-as vb-bronzérmes!

Jobban nem is indulhatott volna a férfiak U23-as futama Pontevedrában péntek este, hiszen az úszás felénél Hóbor Zalán bukkant fel először a vízből és jött ki a pontonra. Az idei sprint Eb bronzérmese a második körben sem adta alább, ugyanúgy a legjobbak között futhatott ki a depóba a kerékpárért, mint Kovács Gyula.

13 tagú csoport haladt az élen, benne Hóborral és Kováccsal, Soós Gergő az üldözők között tekert. A különbség már fél perc is volt, de egy körrel a depó előtt mégis összezártak, így 33-an szinte teljesen egyszerre rakták le a kerékpárjukat.

A 10 kilométert négy körben teljesítették, a mieink közül az elsőben Hóbor tudta a legjobban felvenni az legerősebb futók tempóját. A szűk óvárosi részen másodszor elhaladva a hét tagú élcsoportban láthattuk őt. Féltávhoz érve is ennek a hetesnek a végén mozgott, ami akár aggodalomra is adhatott volna okot, hogy éppen leszakadni készül.

Szerencsére a 22 éves fiatal másképp gondolta, óriásit küzdve ott maradt az éremért harcoló csoporttal. A pontevedrai atlétikai stadionba befordulva már csak az volt a kérdés, a dobogó hányadik fokán ünnepelhet, végül hatalmas hajrával a harmadik helyet szerezte meg.

„Nem mertem a legvégére hagyni, tudtam, hogy Michael Gar hosszú hajrát fog nyitni, mint az Európa-bajnokságon is tette. A lejtőn lefelé lélekben már készültem rá, bíztam benne, hogy végig menni fog majd a tempója, de négyszázzal a vége előtt éreztem, nem lesz jó. Visszalassítottam és reméltem, hogy lesz még erőm egy jó sprintre a végén, ez a harmadik helyre volt elég”– mondta az elblagi sprint Eb után egy még nehezebb mezőnyben, kétszer olyan hosszú távon is bronzérmes Hóbor Zalán.

A futam másik két magyarja is nagyot ment, Kovács Gyula a 22., Soós Gergő a 31. helyen végzett. A női U23-asok között két triatlonosunk versenyzett, kettejük közül a tavalyi sérülése után visszatérő Nádas Romina zárt az előkelőbb pozícióban (27.), Pusztai Dórának ez volt a bemutatkozása az olimpiai távon (38.).

Péntek délelőtt a paratriatlonosoké volt a főszerep, Mocsári Bence fordulatos versenyben végig harcban volt az éremért a PTS5-ös kategóriában, kétszeres Európa-bajnokunk alig hat másodperccel lemaradva a 4. helyen végzett.

TRIATLON, VILÁGBAJNOKI NAGYDÖNTŐ, PONTEVEDRA

Férfiak. U23-as verseny. Világbajnok: Nils Serre Gehri (Franciaország) 1:46:01 óra, 2. Michael Gar (Nagy-Britannia) 1:46:22, 3. Hóbor Zalán 1:46:24, …22. Kovács Gyula 1:48:31, …31. Soós Gergő 1:49:50. Nők. U23-as verseny. Világbajnok: Ilona Hadhoum (Franciaország) 1:58:11 óra, 2. Léa Houart (Franciaország) 1:59:26, 3. Sidney Clement (Kanada) 2:01:06, …27. Nádas Romina 2:05:01, …38. Pusztai Dóra 2:07:06. Paratriatlon. Férfiak. PTS5-ös kategória. Világbajnok: Chris Hammer (Egyesült Államok) 1:00:06 óra, 2. Martin Schulz (Németország) 1:00:22, 3. Filipe Marques (Portugália) 1:00:26, 4. Mocsári Bence 1:00:32