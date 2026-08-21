Dupla hazai mérkőzéssel vág neki a Fehérvár a felkészülésnek

Az elmúlt évekhez képest jóval többször mutatja meg magát a Hydro Fehérvár AV19 a hazai környezetben a felkészülési időszakban. A kék-fehérek az eddig bejelentett öt találkozójukból négyet a MET Arénában vívnak meg, kezdésképpen dupláznak. Pénteken és szombaton 16 órától a szlovák ligában érdekelt, kassai HC Kosice lép jégre Székesfehérváron, a találkozó különleges lesz Vincze Péter számára, aki fehérvári nevelésű játékosként nyolc év után viseli majd ismét a Volán mezét.

„Nagyon jó érzések voltak bennem, amikor először léptem be az öltözőbe, boldog vagyok, hogy újra itthon játszhatok – mondta a Nemzeti Sportnak Vincze Péter, a Fehérvár támadója. – Sok évig kellett költöznünk ilyenkor, de most negyedórára lakom a pályától. Jól érzem magam, a keret magját régóta ismerem a válogatottból. Jó kis csapat jött össze, örülök, hogy több hazai edzőmérkőzésünk is lesz, ez könnyebbség, alig várom, hogy kezdjünk.”

Az ICEHL másik magyar együttese, az FTC-Telekom már túl van egy edzőmérkőzésen, a Besztercebányát verték meg a zöld-fehérek 3–2-re, góljaikból David Silye kettőt vállalt, míg a harmadik találatot Laskawy Ferenc szerezte. A Ferencváros pénteken ismét idegenben, Nyitrán lép jégre.

Az FTC-Telekom felkészülési mérkőzései

Augusztus 13. HC Banská Bystrica (szlovák)–FTC-Telekom 2–3

Augusztus 21. HK Nitra (szlovák)–FTC-Telekom

Augusztus 27. HKM Zvolen (szlovák) –FTC-Telekom

Szeptember 3. FTC-Telekom–HC Nové Zámky (szlovák)

Szeptember 13. Hydro Fehérvár AV19–FTC-Telekom

A Hydro Fehérvár AV19 felkészülési mérkőzései

Augusztus 21. Hydro Fehérvár AV19–HC Kosice

Augusztus 22. Hydro Fehérvár AV19–HC Kosice

Szeptember 4. HC Banská Bystrica–Hydro Fehérvár AV19

Szeptember 11. Hydro Fehérvár AV19–Vienna Capitals (osztrák)

Szeptember 13. Hydro Fehérvár AV19–FTC-Telekom