Lehetne ennél jobb? A történelem során először a FIFA-ranglista első négy helyezettje jutott be az elődöntőbe

Álomelődöntő a javából az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokságon: Franciaország–Spanyolország és Anglia–Argentína. A világbajnokságot megelőző június 11-i FIFA-világranglista első négy helyezettje jutott be az elődöntőbe.
|július 14., kedd, 21.00
Dallas, Dallas Stadion
|Franciaország–Spanyolország
|július 15., szerda, 21.00
Atlanta, Atlanta Stadion
|Anglia–Argentína
A június 11-i, hivatalos FIFA-világranglista első négy helyezettje
A NEM HIVATALOS, ÉLŐ-RANGLISTA A VB-EREDMÉNYEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL (a hivatalos rangsor a vb után frissül)
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik