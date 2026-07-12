Nemzeti Sportrádió

Lehetne ennél jobb? A történelem során először a FIFA-ranglista első négy helyezettje jutott be az elődöntőbe

2026.07.12. 06:13
Kié lesz a hőn áhított trófea? (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 vb 2026 vb-hírfolyam vb-elődöntő menetrend
Álomelődöntő a javából az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokságon: Franciaország–Spanyolország és Anglia–Argentína. A világbajnokságot megelőző június 11-i FIFA-világranglista első négy helyezettje jutott be az elődöntőbe.
július 14., kedd, 21.00
Dallas, Dallas Stadion		Franciaország–Spanyolország
július 15., szerda, 21.00
Atlanta, Atlanta Stadion		Anglia–Argentína
ELŐDÖNTŐ

A június 11-i, hivatalos FIFA-világranglista első négy helyezettje

A hivatalos világranglista sorrendje: Argentína, Spanyolország, Franciaország, Anglia (Forrás: fifa.com)

 

 

A NEM HIVATALOS, ÉLŐ-RANGLISTA A VB-EREDMÉNYEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL (a hivatalos rangsor a vb után frissül)

Az Élő-rangsor állása: 1. Franciaország, 2. Argentína, 3. Spanyolország, 4. Anglia

 

 

 

 

 

 

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