Lehetne ennél jobb? A történelem során először a FIFA-ranglista első négy helyezettje jutott be az elődöntőbe

Álomelődöntő a javából az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokságon: Franciaország–Spanyolország és Anglia–Argentína. A világbajnokságot megelőző június 11-i FIFA-világranglista első négy helyezettje jutott be az elődöntőbe.

július 14., kedd, 21.00

Dallas, Dallas Stadion Franciaország–Spanyolország július 15., szerda, 21.00

Atlanta, Atlanta Stadion Anglia–Argentína ELŐDÖNTŐ