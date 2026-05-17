Jégkorong-vb: Ausztria–Magyarország

2026.05.17. 16:18
Fotó: MJSZ/Vörös Dávid
jégkorong magyar férfi jégkorong-válogatott osztrák jégkorong-válogatott jégkorong-vb
A magyar férfi válogatott Ausztria ellen folytatja a világbajnoki szereplését Svájcban. Kövesse a mérkőzés eseményeit folyamatosan frissülő szöveges közvetítésünk segítségével, szóljon hozzá, mondja el a véleményét!

AUSZTRIA–MAGYARORSZÁG 1–0 (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!
Zürich, Swiss Life Arena. 6500 néző. V: Kohlmüller (német), Ondracek (cseh) – Durmis (szlovák), Gibbs (kanadai)
AUSZTRIA: Tolvanen – Wolf, Unterweger / Biber, Nickl / Hackl, Maier / Schnetzer, Stapelfeldt – Schneider, Zwerger, Nissner / Rohrer, Thaler, P. Huber / Rebernig, Schwinger, M. Huber / Wallner, Harnisch, Kolarik. Szövetségi kapitány: Roger Bader
MAGYARORSZÁG: Bálizs – Stipsicz, Horváth M. / Hadobás, Ortenszky / Csollák, Garát / Kiss R. – Horváth B., Terbócs, Sebők / Hári, Papp K., Galló / Sofron, Bartalis Erdély / Szongoth, Vincze P., Sárpátki / Ravasz. Szövetségi kapitány: Majoross Gergely
Kapura lövések: – 
Emberelőny-kihasználás: – ill. –

 

 

