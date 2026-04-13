NHL: lemaradt a rájátszásról az Islanders, életben maradt a Capitals reménye

2026.04.13. 08:05
Connor McMichael vezérletével nyert a Capitals (Fotó: Getty Images)
Washington Capitals Connor McMichael NHL New York Islanders
Az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) vasárnapi játéknapján (magyar idő szerint hétfő hajnalban) több fontos kérdés is eldőlt: a New York Islanders búcsúzott a rájátszásért folytatott küzdelemtől, míg a Washington Capitals még életben tartotta halvány esélyeit.

Washingtonban könnyen lehet, hogy történelmi pillanatokat éltek át a szurkolók: a Capitals 3–0-ra legyőzte a Pittsburgh Penguinst egy olyan mérkőzésen, amely akár Alekszandr Ovecskin utolsó hazai fellépése is lehetett. A 40 éves legenda – aki 929 góljával minden idők legeredményesebb játékosa – még nem döntött a folytatásról. A közönség mindenesetre egyértelmű üzenetet küldött: „Még egy évet!”

A meccs hőse Connor McMichael volt két góllal és egy gólpasszal, míg Logan Thompson 24 védéssel zárt kapott gól nélkül. A Capitalsnak azonban még így is szüksége van egy győzelemre a zárófordulóban, és riválisai botlására, hogy bejusson a rájátszásba.

A Montreal Canadiens 4–1-re verte a New York Islanderst, ezzel matematikailag is kiejtve a New York-i csapatot. Nick Suzuki góllal és gólpasszal átlépte a 100 pontos határt az idényben. A Canadiens több játékosa is kiemelkedett: Ivan Demidov, Alex Newhook és Zachary Bolduc is betalált, míg Lane Hutson három asszisztot osztott ki. Az Islanders eközben hat vereséget szenvedett az utolsó hét meccséből, ami végzetesnek bizonyult.

A Boston Bruins 3–2-re győzött a Columbus Blue Jackets ellen, ezzel megszakította ötmeccses vereségsorozatát. A győztes gólt Mark Kastelic szerezte, míg Sean Kuraly három ponttal villogott korábbi csapata ellen. A Columbus helyzete ezzel rendkívül nehézzé vált: jelenleg a rájátszás határán kívül áll, és már nem a saját kezében van a sorsa.

A New Jersey Devils hosszabbítás után 4–3-ra győzte le az Ottawa Senatorst. A mérkőzés hőse Nico Hischier volt, aki két gólt szerzett, köztük a győztest emberelőnyben. A Devils a harmadik harmadban még hátrányban volt, de Dawson Mercer emberhátrányos gólja egyenlített, mielőtt Hischier lezárta volna a találkozót.

A Vancouver Canucks szintén 4–3-ra nyert az Anaheim Ducks ellen hosszabbításban. Marco Rossi mindössze 9.5 másodperccel a vége előtt ütötte be a győztes gólt, ezzel megakadályozva, hogy a Ducks bebiztosítsa rájátszásbeli helyét. Az Anaheim így még nem dőlhet hátra, bár továbbra is jó helyzetben van.

A Calgary Flames 4–1-es sikert aratot a Utah Mammoth felett, és tovább nyújtotta hazai veretlenségi sorozatát. Brayden Pachal egy góllal és két assziszttal segítette csapatát, míg Dustin Wolf 28 védéssel járult hozzá a győzelemhez.

NHL
ALAPSZAKASZ
Washington Capitals–Pittsburgh Penguins 3–0
New York Islanders–Montreal Canadiens 1–4
Columbus Blue Jackets–Boston Bruins 2–3
New Jersey Devils–Ottawa Senators 4–3 – hosszabbításban
Anaheim Ducks–Vancouver Canucks 3–4 – hosszabbításban
Calgary Flames–Utah Mammoth 4–1

 

