NHL: a Colorado biztossá tette elsőségét nyugaton

A Colorado Avalanche idegenben vágott vissza a St. Louisnak: a két csapat vasárnapi mérkőzését a Blues nyerte meg 3–2-re, ám most a denveriek örülhettek, akik ezzel a sikerrel biztossá tették elsőségüket a Nyugati főcsoportban.

A Coloradóban Valerij Nyicsuskin duplázott, aki a két csapat vasárnapi mérkőzését sérülés miatt kihagyta. Az orosz hokis egyébként decemberben háromszor is betalált a Blues ellen. A St. Louis ezzel a vereséggel hat pontra van a rájátszást érő helyektől, és már csak öt mérkőzése van az alapszakaszban.

A címvédő, de a mostani rájátszásról biztosan lemaradó Florida háromszor is vezetett Montrealban, ám Nick Suzuki 21 másodperccel a rendes játékidő végén egyenlített. Suzuki így 78 mérkőzés alatt már 96 pontnál jár, legutóbb ennyit Pierre Turgeon ért el az 1995–1996-os idényben. A szétlövésben a kanadaiak mindkét próbálkozásukból betaláltak, a Panthers viszont kétszer is hibázott.

A Montrealhoz hasonlóan a Columbus is az utolsó percben, egészen pontosan 17 másodperccel a vége előtt mentette döntetlenre a detroiti bajnokiját, és utána a szétlövésben háromszor is betaláltak a vendégek.

Justus Annunen 84 mérkőzés után tudott újra kapott gól nélkül lehozni egy meccset. A Nashville kapusa az Anaheim elleni 5–0 alkalmával 43 védést mutatott be. A Ducks rossz formában van, ez volt sorozatban a hatodik veresége. Szintén hatodik vereségét szenvedte el egymás után a Seattle, amely a Minnesota otthonában maradt alul.

JÉGKORONG

NHL, ALAPSZAKASZ

Carolina Hurricanes–Boston Bruins 6–5 – hosszabbítás után

Detroit Red Wings–Columbus Blue Jackets 3–4 – szétlövéssel

Montreal Canadiens–Florida Panthers 4–3 – szétlövéssel

New Jersey Devils–Philadelphia Flyers 1–5

Ottawa Senators–Tampa Bay Lightning 6–2

Dallas Stars–Calgary Flames 4–3 – hosszabbítás után

Minnesota Wild–Seattle Kraken 5–2

St. Louis Blues–Colorado Avalanche 1–3

Utah Mammoth–Edmonton Oilers 6–5 – hosszabbítás után

Anaheim Ducks–Nashville Predators 0–5

Vancouver Canucks–Vegas Golden Knights 1–2