NHL: a Flyers és a Blues is idegenben tudott nyerni
Az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) legutóbbi játéknapján két meccset rendeztek, és mind a kettőn vendégsiker született.
A Philadelphia Flyers már az első harmad végén 2–0-ra vezetett a New York Islanders ellen, végül az egy gólja mellett két asszisztot is jegyző Matvej Micskov vezérletével 4–1-re nyert. Annak ellenére, hogy a hazaiak többet lőttek kapura a meccsen (22–21).
Az Anaheim–St. Louis meccsen a hazaiak szerezték meg a vezetést, de 2–2 után a vendégek még négy gólt lőttek, így 6–2-re győztek.
NHL
ALAPSZAKASZ
New York Islanders–Philadelphia Flyers 1–4
Anaheim Ducks–St. Louis Blues 2–6
