NHL: a Flyers és a Blues is idegenben tudott nyerni

2026.04.04. 09:22
A Philadelphia Flyers könnyedén nyert a New York Islanders vendégeként (Fotó: facebook.com/Philadelphia Flyers)
Philadelphia Flyers St. Louis Blues NHL
Az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) legutóbbi játéknapján két meccset rendeztek, és mind a kettőn vendégsiker született.

 

A Philadelphia Flyers már az első harmad végén 2–0-ra vezetett a New York Islanders ellen, végül az egy gólja mellett két asszisztot is jegyző Matvej Micskov vezérletével 4–1-re nyert. Annak ellenére, hogy a hazaiak többet lőttek kapura a meccsen (22–21).

Az Anaheim–St. Louis meccsen a hazaiak szerezték meg a vezetést, de 2–2 után a vendégek még négy gólt lőttek, így 6–2-re győztek. 

NHL
ALAPSZAKASZ
New York Islanders–Philadelphia Flyers 1–4
Anaheim Ducks–St. Louis Blues 2–6

 

Philadelphia Flyers St. Louis Blues NHL
Legfrissebb hírek

Clayton Keller triplájával nyert a Mammoth az NHL-ben

Amerikai sportok
16 órája

NHL: a Minnesota Wild idén is bejutott a rájátszásba

Amerikai sportok
2026.04.03. 09:33

NHL: a ligaelső otthonában nyert a ligautolsó

Amerikai sportok
2026.04.02. 07:00

NHL: Ovecskin duplázott, az Edmonton mérföldkőhöz érkezett

Amerikai sportok
2026.04.01. 09:41

Mantha még Sykorát is túlszárnyalta első idényében a Pittsburghben

Amerikai sportok
2026.03.31. 08:01

NHL: a Boston háromgólos hátrányból állt talpra az utolsó harmadban

Amerikai sportok
2026.03.30. 08:06

NHL: elszórakozta háromgólos előnyét a Capitals, de szétlövésben nyert Las Vegasban

Amerikai sportok
2026.03.29. 10:30

Roncsderbit nyert a Rangers, negatív spirálban a Sabres az NHL-ben

Amerikai sportok
2026.03.28. 09:03
Ezek is érdekelhetik