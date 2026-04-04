NHL: a Flyers és a Blues is idegenben tudott nyerni

A Philadelphia Flyers már az első harmad végén 2–0-ra vezetett a New York Islanders ellen, végül az egy gólja mellett két asszisztot is jegyző Matvej Micskov vezérletével 4–1-re nyert. Annak ellenére, hogy a hazaiak többet lőttek kapura a meccsen (22–21).

Az Anaheim–St. Louis meccsen a hazaiak szerezték meg a vezetést, de 2–2 után a vendégek még négy gólt lőttek, így 6–2-re győztek.

NHL

ALAPSZAKASZ

New York Islanders–Philadelphia Flyers 1–4

Anaheim Ducks–St. Louis Blues 2–6