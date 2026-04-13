Veszprém–Szeged: még egy utolsó főpróba az idényhajrá előtt
Két nagy csatán van túl a Bajnokok Ligájában a két legerősebb magyar férfi kézilabdacsapat, a One Veszprém HC a francia PSG-t ejtette ki a negyeddöntőbe jutásért zajló rájátszásban, az OTP Bank-Pick Szeged pedig a lengyel Kielcét, úgy, hogy egyik mérkőzésen sem kaptak ki, otthon győzni tudtak, idegenben pedig jól taktikázva, és az erejüket remekül beosztva döntetlent játszottak.
A két együttes hétfőn egymással is összecsap a magyar bajnokság alapszakaszában, amelynek egyrészről nincs nagy tétje, hiszen az Építők már úgyis megnyeri az alapszakaszt, a döntőben pedig meglepetés lenne, ha nem ez a két együttes találkozna. Másrészről viszont nagyon is van, Xavier Pascual együttese ugyanis 21 megnyert összecsapás után nyilván nem szeretné elveszíteni hibátlan mérlegét a ligában, és mindent megtesz, hogy „csont nélkül” lehozza az idényt, a másik oldalon pedig Michael Apelgren valószínűleg mielőbb szeretné biztosítani a Szeged részvételét a bajnoki döntőben, amelyben egyelőre még csak a címvédő Veszprém helye a biztos.
A 2025–2026-os idény első bajnoki rangadóján tavaly novemberben az Építők óriási hajrával 32–31-re nyerni tudott a Pick Arénában, Nedim Remili utolsó perces góljával. Pedig a második félidőben a hazaiak már hat góllal is vezettek, de nem jött be a hét a hat elleni játékuk a meccs végén, így a vendégegyüttes szinte a semmiből tudott fordítani, a Szegedet pedig az utolsó húsz másodpercben egy technikai hiba is megakadályozta a pontszerzésben.
Egy ilyen rangadón ugyanakkor ez nem szokatlan, hiszen bármelyik csapat nyerhet, a Szeged viszont még több pontot „eldobált” menet közben, meglepetésre még 2025 szeptemberében 34–30-as vereséget szenvedett az amúgy egyre szervezettebb Tatabánya otthonában, ráadásul rögtön utána 25–25-ös döntetlent játszott Csurgón, amivel már korán behozhatatlan lépéshátrányba került az alapszakaszban. De ne legyünk igazságtalanok a Szegeddel, hiszen az idény első felében alapvetően meghatározta a csapat játékát a sok sérült, Apelgrennek sokszor úgy kellett toldoznia-foldoznia csapatát, így felemás eredményt sikerült elérniük – a tavaszig.
A téli szünet után ugyanis kiegészült a gárda, és olyan kulcsjátékosok tértek vissza, mint a jobbátlövő Magnus Röd és a beálló Bánhidi Bence, de kisebb kihagyásaik miatt részben ide vehető az irányító Janus Smárason és a balszélső Sebastian Frimmel is. Továbbá a Szeged egyik legnagyobb erőssége Smárason és Lazar Kukics kettőse lehet, a két irányító ugyanis nagyon érzi egymást.
Főleg azóta alkotnak nagyon hatékony csapatot, amióta a 33 éves Jim Gottfridsson a háttérbe szorult a poszton. A Szeged a napokban szerződést is bontott a klasszis, Európa-bajnok és Bajnokok Ligája-győztes svéd irányítóval, akinek tavaly nyári leigazolása nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Nem tudni, pontosan mi áll a döntés hátterében, de a jelek szerint a játékos nehezen viseli, az mindenesetre tény, hogy a Szeged nem lett vele erősebb.
Miközben a Szeged egyik fegyvere az lehet, hogy végre teljes kerettel veheti fel a versenyt a legnagyobb riválisával, a Veszprém jobban támaszkodhat a védelmére, mint eddig bármikor az idényben. A veszprémi fal a PSG ellen bizonyította, hogy nagyon összeállt, mert olyan hatékonyan dolgozott, mint a klub legszebb korszakában. Ligetvári Patrik remek formában van, mellette Dragan Pesmalbek, Ahmed Hesam és Thiagus Petrus remek védőfalat alkot, amely gyakorlatilag bármilyen ellenfelet képes alacsony gólszámon tartani.
De nemcsak hátul erős az Építők, hanem elöl is, és ahhoz képest, hogy a legjobb támadó csapatnak számít a magyar bajnokságban és másodiknak a Bajnokok Ligájában, nincs egyénieskedés, nagy erőssége a csapatjáték, még a legnagyobb egók is beálltak a sorba, így a gólok megoszlanak a játékosok között – a találat a lényeg, nem pedig az, hogy ki szerzi.
A két gárda számára nyilván a szombati, egymás elleni győri Magyar Kupa-elődöntő és az április végi, május elejei Bajnokok Ligája-negyeddöntő élvez prioritást, de ne legyenek kétségeink, ezúttal is a győzelemre játszanak, minden bizonnyal telt ház előtt. Viszont könnyen lehet, hogy az edzők, hazai oldalon Xavier Pascual, a vendégeknél pedig Michael Apelgren több lehetőséget ad majd az olyan fiatal magyar játékosoknak, akiknek eddig kevesebb játékidő jutott.
És egy kis összesítés a végére: a Veszprém és a Szeged hétfőn 17.45-től a 153. bajnoki mérkőzését játssza egymás ellen, eddig 101 alkalommal nyert az Építők, és 44-szer a Tisza-partiak. Továbbra is a hazai ligában maradva: a két gárda eddig 79 alkalommal csapott össze Veszprémben, abból 72-t megnyertek a hazaiak, és csak hatszor tudott nyerni idegenben a Szeged.
„Szakmai szempontból érdekes a helyzet, mert a hétfői bajnoki mérkőzésen a presztízs lesz a tét, ami nagyon fontos, de igazából a bajnoki döntőre minimális hatással lesz az eredmény. A hétvégi újabb meccsük viszont már a Magyar Kupa-címről dönt, amit az ilyen nagycsapatoknál is jegyeznek. A bajnoki találkozó az „előszobája” lesz a kupameccsnek, kíváncsian várom, ki, milyen energiatartalékokat mozgósít, szerintem mindkét csapat kerülni fogja a csines helyzeteket, de jó iramú találkozó lesz, amelyen mindenkit tűzben akarnak majd tartani. Nyilván nagyon jól ismeri egymást a két csapat, a védelmek csatája meghatározó lesz és mögötte a kapusteljesítmény. A Szegednél óriási erővel bír a kétirányítós játék a beálló zárásaival, kérdés, mennyire lesz kompakt és feszes ezzel szemben a veszprémi védekezés. A Veszprém a nagy átlövőkre épít, ebben az idényben a távoli zónákból sokkal többet vállal. Mindkét együttes általában kettőt cserél támadás és védekezés között, lényeges lehet, hogy a rendezendő védelmekkel szemben mennyire tudják majd megtalálni a réseket akár gyors középkezdések után vagy labdát szerezni. Sokszínűek a taktikai eszközök mindkét félnél, bízom benne, hogy a férfikézilabdázás jó esszenciáját láthatjuk.”