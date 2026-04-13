Veszprém–Szeged: még egy utolsó főpróba az idényhajrá előtt

Két nagy csatán van túl a Bajnokok Ligájában a két legerősebb magyar férfi kézilabdacsapat, a One Veszprém HC a francia PSG-t ejtette ki a negyeddöntőbe jutásért zajló rájátszásban, az OTP Bank-Pick Szeged pedig a lengyel Kielcét, úgy, hogy egyik mérkőzésen sem kaptak ki, otthon győzni tudtak, idegenben pedig jól taktikázva, és az erejüket remekül beosztva döntetlent játszottak.

A két együttes hétfőn egymással is összecsap a magyar bajnokság alapszakaszában, amelynek egyrészről nincs nagy tétje, hiszen az Építők már úgyis megnyeri az alapszakaszt, a döntőben pedig meglepetés lenne, ha nem ez a két együttes találkozna. Másrészről viszont nagyon is van, Xavier Pascual együttese ugyanis 21 megnyert összecsapás után nyilván nem szeretné elveszíteni hibátlan mérlegét a ligában, és mindent megtesz, hogy „csont nélkül” lehozza az idényt, a másik oldalon pedig Michael Apelgren valószínűleg mielőbb szeretné biztosítani a Szeged részvételét a bajnoki döntőben, amelyben egyelőre még csak a címvédő Veszprém helye a biztos.

A 2025–2026-os idény első bajnoki rangadóján tavaly novemberben az Építők óriási hajrával 32–31-re nyerni tudott a Pick Arénában, Nedim Remili utolsó perces góljával. Pedig a második félidőben a hazaiak már hat góllal is vezettek, de nem jött be a hét a hat elleni játékuk a meccs végén, így a vendégegyüttes szinte a semmiből tudott fordítani, a Szegedet pedig az utolsó húsz másodpercben egy technikai hiba is megakadályozta a pontszerzésben.

A Szeged izlandi karmestere, Janus Smárason kulcsszereplő lehet a rangadón (FOTÓ: DÖMÖTÖR CSABA)

Egy ilyen rangadón ugyanakkor ez nem szokatlan, hiszen bármelyik csapat nyerhet, a Szeged viszont még több pontot „eldobált” menet közben, meglepetésre még 2025 szeptemberében 34–30-as vereséget szenvedett az amúgy egyre szervezettebb Tatabánya otthonában, ráadásul rögtön utána 25–25-ös döntetlent játszott Csurgón, amivel már korán behozhatatlan lépéshátrányba került az alapszakaszban. De ne legyünk igazságtalanok a Szegeddel, hiszen az idény első felében alapvetően meghatározta a csapat játékát a sok sérült, Apelgrennek sokszor úgy kellett toldoznia-foldoznia csapatát, így felemás eredményt sikerült elérniük – a tavaszig.

A téli szünet után ugyanis kiegészült a gárda, és olyan kulcsjátékosok tértek vissza, mint a jobbátlövő Magnus Röd és a beálló Bánhidi Bence, de kisebb kihagyásaik miatt részben ide vehető az irányító Janus Smárason és a balszélső Sebastian Frimmel is. Továbbá a Szeged egyik legnagyobb erőssége Smárason és Lazar Kukics kettőse lehet, a két irányító ugyanis nagyon érzi egymást.

Fotó: Kovács Péter – Milyen emlékei vannak a Szeged elleni rangadókról?

– Már mielőtt Veszprémbe igazoltam volna, hallottam, mekkora rangadók vannak a két csapat között, aztán rögtön az első Szeged elleni meccsemen megértettem, mire gondoltak. Az évek során egyre élesebb lett a rivalizálás köztünk, egyre fontosabb lett a szurkolóknak, és mi, játékosok is egyre jobban akartuk a győzelmet. – Mi a legszebb emléke a rangadóról?

– Sok jó közös meccsünk volt, arattunk fontos győzelmeket, de a legszebb emlék talán az, amikor a Bajnokok Ligájában nyertünk tizenegy góllal Szegeden. Nagyon erős visszajelzés volt, büszkék voltunk magunkra, és a szurkolók is büszkék voltak ránk. – Hol a helye a nagy európai rivalizálások között a Veszprém–Szeged párbajnak?

– A csúcson! A lengyeleknél ott a „szent háború” a Wisla Plock és a Kielce között, Németországban pedig a Nordderby, a Flensburg és a THW Kiel csatája. De úgy érzem, a Veszprém és a Szeged párharca ezek fölött áll. – Milyen hatással lehet a hétfői meccs a bajnoki döntőre?

– Mi biztosan a tabella élén maradunk, de otthon játszunk, és semmiféle ajándékot nem akarunk adni a Szegednek. Nem szeretnénk, ha azt érezné, lehet esélye ellenünk ebben a idényben. Nem sokkal utána jön a Magyar Kupa elődöntője, aztán a bajnoki döntő, és már most meg akarjuk mutatni, hogy mi vagyunk a jobbak. Esélyt sem akarunk hagyni nekik, jeleznünk kell, hogy ez az idény a Veszprémé! (Forrás: handballveszprem.hu) Gasper Marguc, a Veszprém jobbszélsője: Nem szeretnénk, ha azt éreznék, lehet esélyük ellenünk

Főleg azóta alkotnak nagyon hatékony csapatot, amióta a 33 éves Jim Gottfridsson a háttérbe szorult a poszton. A Szeged a napokban szerződést is bontott a klasszis, Európa-bajnok és Bajnokok Ligája-győztes svéd irányítóval, akinek tavaly nyári leigazolása nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Nem tudni, pontosan mi áll a döntés hátterében, de a jelek szerint a játékos nehezen viseli, az mindenesetre tény, hogy a Szeged nem lett vele erősebb.

Kérdés, hogy a veszprémi tréner, Xavi Pascual vagy a szegedi Lazar Kukics örülhet-e a meccs végén (FOTÓ: ÁRVAI KÁROLY)

Miközben a Szeged egyik fegyvere az lehet, hogy végre teljes kerettel veheti fel a versenyt a legnagyobb riválisával, a Veszprém jobban támaszkodhat a védelmére, mint eddig bármikor az idényben. A veszprémi fal a PSG ellen bizonyította, hogy nagyon összeállt, mert olyan hatékonyan dolgozott, mint a klub legszebb korszakában. Ligetvári Patrik remek formában van, mellette Dragan Pesmalbek, Ahmed Hesam és Thiagus Petrus remek védőfalat alkot, amely gyakorlatilag bármilyen ellenfelet képes alacsony gólszámon tartani.

Nedim Remili ismét „táncba viheti” a szegedi Sebastian Frimmelt (FOTÓ: SZABÓ MIKLÓS)

Fotó: Szabó Miklós – A Bajnokok Ligájában kiejtették a Kielcét. Ennyit számított, hogy a csapat kiegészült?

– Nagyon örülök a Kielce elleni továbbjutásnak, ez a legfontosabb sikerünk az idényben eddig, de valóban, még boldogabb vagyok amiatt, hogy a sérültjeink visszatértek, és megmutattuk, ha teljes a csapatunk, bárkivel fel tudjuk venni a harcot. Egyébként éppen a sok sérült miatt volt szerintem hullámzó a teljesítményünk az idény során, de remélem, a végére kijön belőlünk az, amire igazán képesek vagyunk. – Mire számít a hétfői rangadón?

– Az évadnak ebben a részében szinte már minden héten döntőt kell játszanunk. Ez mindkét csapatnak presztízscsata, jó meccsre számítok. A hétvégén pedig mindkét gárda be akar majd jutni a Magyar Kupa döntőjébe, és ugyan az elődöntőben találkozunk a Veszprémmel, de ez mindegy is, hiszen egyszer úgyis le kell győznünk, ha kupát akarunk nyerni. – Ön szerint jobb, hogy az MK-elődöntőben találkoznak a fő riválissal?

– Szerintem nem, mert mindenki azt szeretné, hogy mi játsszuk a döntőt, ez így egy előrehozott finálé a két legerősebb magyar csapat között. A Magyar Kupában ugyanis a döntő az érdekes, az a legfontosabb. – Van még önben különleges érzés, hogy visszatér Veszprémbe vagy ez már elmúlt az évek során?

– Hogyne lenne, de már maga a párharc miatt is így van. A Veszprém–Szeged mindig különleges, én ezt megtapasztalhattam oda-vissza, mindkét csapat játékosaként, és rendkívül szerencsésnek is érzem magam amiatt, hogy ilyen hőfokú meccseket játszhattam mindkét oldalon. Ez motivál a mai napig, 41 évesen is ezek a meccsek viszik fel igazán a vérnyomásom. Forrás: Kékek podcast MIKLER Roland, a Szeged kapusa: 41 évesen is ezek a meccsek viszik fel igazán a vérnyomásom

De nemcsak hátul erős az Építők, hanem elöl is, és ahhoz képest, hogy a legjobb támadó csapatnak számít a magyar bajnokságban és másodiknak a Bajnokok Ligájában, nincs egyénieskedés, nagy erőssége a csapatjáték, még a legnagyobb egók is beálltak a sorba, így a gólok megoszlanak a játékosok között – a találat a lényeg, nem pedig az, hogy ki szerzi.

Az egyiptomi beálló, Ahmed Adel góljaira is nagy szüksége lesz a veszprémi együttesnek (FOTÓ: ÁRVAI KÁROLY)

A két gárda számára nyilván a szombati, egymás elleni győri Magyar Kupa-elődöntő és az április végi, május elejei Bajnokok Ligája-negyeddöntő élvez prioritást, de ne legyenek kétségeink, ezúttal is a győzelemre játszanak, minden bizonnyal telt ház előtt. Viszont könnyen lehet, hogy az edzők, hazai oldalon Xavier Pascual, a vendégeknél pedig Michael Apelgren több lehetőséget ad majd az olyan fiatal magyar játékosoknak, akiknek eddig kevesebb játékidő jutott.

És egy kis összesítés a végére: a Veszprém és a Szeged hétfőn 17.45-től a 153. bajnoki mérkőzését játssza egymás ellen, eddig 101 alkalommal nyert az Építők, és 44-szer a Tisza-partiak. Továbbra is a hazai ligában maradva: a két gárda eddig 79 alkalommal csapott össze Veszprémben, abból 72-t megnyertek a hazaiak, és csak hatszor tudott nyerni idegenben a Szeged.