NHL: Connor McDavid öt ponttal járult hozzá az Edmonton sikeréhez

2026.04.09. 07:44
Connor McDavid nagy meccse volt a szerdai (Fotó: Getty Images)
jégkorong Edmonton Oilers NHL Connor McDavid
Három mérkőzést rendeztek az észak-amerikai profi jégkorongbajnokság (NHL) szerdai játéknapján.

Két vereség után nyert újra az Edmonton Oilers, elsősorban Connor McDavid remek teljesítményének köszönhetően.

Az Oilers kiválósága három góllal és két gólpasszal járult hozzá a San Jose Sharks legyőzéséhez, csapata így negyedik helyen áll a nyugati főcsoportban. A 29 éves McDavid 86 asszisztnál jár a mostani idényben, és ő vezeti a kanadai táblázatot is 133 ponttal, hattal megelőzve Nyikita Kucserovot.

A második harmadban még vesztésre állt, de a záró felvonásban három gólt is ütött a Buffalo Sabres New Yorkban. A vendégek 20. alkalommal tudtak fordítani az idényben, az elmúlt 15 évben másodszor érték el ez a számot.

A washingtoni Logan Thompson az idényben harmadszor hozta le kapott gól nélkül a bajnokiját, a Capitals Torontóban aratott négygólos győzelmet. A rájátszásról lemaradó kanadaiak egymás után harmadszor szenvedtek vereséget.

JÉGKORONG
NHL, ALAPSZAKASZ
New York Rangers–Buffalo Sabres 3–5
Toronto Maple Leafs–Washington Capitals 0–4
San Jose Sharks–Edmonton Oilers 2–5

 

