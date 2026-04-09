NHL: Connor McDavid öt ponttal járult hozzá az Edmonton sikeréhez
Két vereség után nyert újra az Edmonton Oilers, elsősorban Connor McDavid remek teljesítményének köszönhetően.
Az Oilers kiválósága három góllal és két gólpasszal járult hozzá a San Jose Sharks legyőzéséhez, csapata így negyedik helyen áll a nyugati főcsoportban. A 29 éves McDavid 86 asszisztnál jár a mostani idényben, és ő vezeti a kanadai táblázatot is 133 ponttal, hattal megelőzve Nyikita Kucserovot.
A második harmadban még vesztésre állt, de a záró felvonásban három gólt is ütött a Buffalo Sabres New Yorkban. A vendégek 20. alkalommal tudtak fordítani az idényben, az elmúlt 15 évben másodszor érték el ez a számot.
A washingtoni Logan Thompson az idényben harmadszor hozta le kapott gól nélkül a bajnokiját, a Capitals Torontóban aratott négygólos győzelmet. A rájátszásról lemaradó kanadaiak egymás után harmadszor szenvedtek vereséget.
JÉGKORONG
NHL, ALAPSZAKASZ
New York Rangers–Buffalo Sabres 3–5
Toronto Maple Leafs–Washington Capitals 0–4
San Jose Sharks–Edmonton Oilers 2–5