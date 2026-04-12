Nemzeti Sportrádió

Veszprém–Szeged 1.0; Filipovics Vladan: Bezzeg a régebbi játékosok…

L. P. I.L. P. I.
2026.04.12. 23:50
Címkék
NS-ajánló NS-ajánlat e-újság

A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

 

Hétfőn amolyan aperitifet játszik a Veszprém és a Szeged. Az NB I-ben alighanem a döntőben is találkoznak majd, a Magyar Kupa elődöntőjében biztosan (és talán még a BL-ben is…), a két férfi topcsapat rangadója előtt felmértük, milyenek a sorozatok finisében a hazai erőviszonyok. Címlapsztori két oldalon.

Filipovics Vladan 25 éve a futballmenedzsmentben. Zombori Andrásnak adott nagyinterjújában a kétezres évek első számú hazai ügynöke Husztiról, Geráról, Juhászról és a többi védencéről épp úgy beszélt, mint arról, hogy szerinte a mai fiataloknál lényegesen karakteresebbek és mentálisan erősebbek voltak a régiek…

Ki követi az NB II-be a Kazincbarcikát? A már biztosan búcsúzó borsodi kiscsapat mellett a DVTK, az MTK és a Nyíregyháza van még veszélyben – na, nem ugyanannyira, a Diósgyőr bennmaradására például alig van esély…

Sós Csaba szerint nincsenek bérelt helyek. Az e heti soproni úszó országos bajnokság előtt a szövetségi kapitány Kovács Erikának beszélt az esélyekről, Milákról, Kósról és a többiekről.

…és ha hétfő, akkor Népsport-melléklet +4 oldalon: a 40 éve Európa-bajnok Bátorfi Csillával, az 1946-os osztrák–magyarokkal, a 75 éve született Török Péterrel és az évszázados sportrádiózással.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

Legfrissebb hírek

E-újság
2026.04.11. 23:31

E-újság
2026.04.10. 23:18

E-újság
2026.04.09. 23:50

E-újság
2026.04.08. 23:50

E-újság
2026.04.07. 23:17

E-újság
2026.04.06. 23:50

E-újság
2026.04.03. 23:10

E-újság
2026.04.01. 22:52
