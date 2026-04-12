Női kézilabda Eurokupa: Romániával teljes a négyes döntő mezőnye

2026.04.12. 21:33
Romániával vált teljessé a női kézilabda Eurokupa négyes döntőjének mezőnye.

A románok a csoportkör utolsó játéknapján, vasárnap 38–34-re nyertek Lengyelország otthonában, ezzel az A csoport második helyén végeztek.

A szeptember második felében, a 39. héten sorra kerülő torna elődöntőjében az Európa-bajnoki bronzérmes magyar válogatott az olimpiai, világ- és Európa-bajnoki címvédő Norvégiával találkozik, a románok ellenfele pedig Dánia lesz.

Az Eurokupában ebben a kiírásban a 2024-es kontinensviadal három érmese, illetve az idei Európa-bajnokság öt társrendezője szerepelt két négyes csoportban. Ezek a válogatottak nem vettek részt az Eb selejtezősorozatában. A csoportok első két helyezettje jutott a négyes döntőbe, amelynek helyszíne egyelőre nem ismert.

 

