Európai kézilabdaligák: kilenc magyar góllal nyert a Cesson-Rennes

2026.04.12. 22:03
Hanusz Egon hat, Szeitl Erik három góllal járult hozzá a Cesson-Rennes 39–32-es győzelméhez a Chartres Métropole HB ellen a francia férfi kézilabda-bajnokság vasárnapi játéknapján.

A liga honlapja szerint Hanusz kilenc gólpasszt adott, ezzel ebben a statisztikai mutatóban a mezőny legjobbjának bizonyult.

Fazekas Gergő és Ilic Zoran három-három találatával a címvédő Orlen Wisla Plock 31–24-re nyert a PGE Wybrzeze Gdansk otthonában a lengyel liga alapszakaszának utolsó fordulójában, és a tabella élén végzett. A negyeddöntőben a Stal Mielec lesz az ellenfele.

Imre Bence kétszer volt eredményes a THW Kielben, amely 34–27-re győzött a HSV Hamburg otthonában a német élvonalban.

A spanyol bajnokságban Jánosi Tamás hat találatával a Tubos Aranda Villa de Aranda otthon 33–23-ra verte a Rebi BM Cuencát, amelyben Tóth Rajmond háromszor talált a hálóba.

 

