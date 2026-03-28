Vasárnapi sportműsor: F1-es Japán Nagydíj, megkezdi elődöntőjét a Volán

MÁRCIUS 29., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

03.00: Mexikó–Portugália (Tv: Spíler1)

15.00: Örményország–Fehéroroszország (Tv: Spíler2)

15.00: Litvánia–Grúzia (Tv: Spíler1)

21.00: Kolumbia–Franciaország (Tv: Spíler2)

NB III

22. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Debreceni VSC II–Nyíregyháza Spartacus FC II

11.00: Diósgyőri VTK II F4R–Sényő FC-ZMB Building

11.00: Kisvárda Master Good II–Eger SE

16.00: FC Hatvan–Ózd-Sajóvölgye

16.00: Putnok FC–Tiszafüredi VSE

16.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Debreceni EAC

16.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–Gödöllői SK

16.00: Tarpa SC–Füzesabony SC

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: Puskás Akadémia FC II–Credobus Mosonmagyaróvár

11.00: Újpest FC II–Komárom VSE

16.00: Szombathelyi Haladás–Balatonfüredi FC

16.00: Ikoba Beton Zsámbék–Opus Tigáz Tatabánya

16.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Gyirmót FC Győr

16.00: VSC 2015 Veszprém–ETO Akadémia

16.00: Bicskei TC–Dorogi FC

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Tiszaföldvár SE

11.00: Vasas FC II–III. kerületi TVE

15.00: Gyulai Termál FC–Budapest Honvéd FC II

16.00: Dunaharaszti MTK–Hódmezővásárhelyi FC

16.00: Martfűi LSE–ESMTK

16.00: Szegedi VSE–BKV Előre

16.00: Csepel SC–Békéscsaba 1912 Előre II

DÉLNYUGATI CSOPORT

16.00: Iváncsa KSE–Ferencvárosi TC II

16.00: FC Nagykanizsa–Dunaújváros FC

16.00: Greenplan Balatonlelle SE–Pécsi MFC

16.00: BFC Siófok–Szekszárdi UFC

16.00: Kaposvári Rákóczi FC–Majosi SE

16.00: Dombóvári FC–Paksi FC II

16.00: PTE-PEAC–Pénzügyőr SE

16.00: Érdi VSE–MTK Budapest II

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AUTÓSPORT

21.30: NASCAR Cup Series, Cook Out 400, Martinsville (Tv: Match4)

BASEBALL

MLB

18.30:Baltimore Orioles–Minnesota Twins (Tv: Sport2)

FORMULA–1

JAPÁN NAGYDÍJ, SZUZUKA

7.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

GOLF

19.00: PGA Tour, Houston Open (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

ELŐDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

17.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Corona Brasov (romániai)

18.00: DVTK Jegesmedvék–Gyergyói HK (romániai) (Tv: M4 Sport+)

OSZTRÁK LIGA

ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

15.15: Graz 99ers (osztrák)–Fehérvár AV19

18.00: Pustertal (olasz)–Olimpija Ljubljana (szlovén)

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ

14.00: Esbjerg–Podravka Koprivnica (Tv: Sport2)

16.00: Odense HB (dán)–DVSC Schaeffler (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NŐI EURÓPA-LIGA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

14.00: Mol Esztergom–Motherson Mosonmagyaróvári KC (Tv: Sport1) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

17.45: Thüringer HC–Nyköbing (Tv: Sport1)

KERÉKPÁR

12.20: Katalán körverseny, 7. szakasz (Tv: Eurosport2)

14.15: Gent–Wevelgem, férfiak (Tv: Eurosport2)

16.45: Gent–Wevelgem, nők (Tv: Eurosport2)

KOSÁRLABDA

NŐI NBI, ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS

18.00: Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia–UNI Győr

NBA

21.30: Milwaukee Bucks–Los Angeles Clippers (Tv: Sport2)

Hétfő, 1.30: Oklahoma City Thunder–New York Knicks (Tv: Sport2)

MOTORSPORT

SUPERBIKE-VB, ALGARVE (Tv: Arena4)

12.00: SBK, superpole

12.45: WCR, 2. verseny

13.45: SPB, 1. verseny

14.45: SSP, 2. verseny

16.15: SBK

MOTOGP

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK NAGYDÍJA, AUSTIN (Tv: Arena4)

19.00: Moto3

20.15: Moto2

22.00: MotoGP

MŰKORCSOLYA

Világbajnokság

14.30: Gála (Tv: M4 Sport)

ÖKÖLVÍVÁS

PROFI GÁLA

6.00: Sebastian Fundora–Keith Thurman, Las Vegas (Tv: Sport2)

RALI

VESZPRÉM-RALI, ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, 1. FUTAM

8.30: Veszprém és környéke

RÖPLABDA

Női Extraliga, döntő, 1. mérkőzés

15.00: Vasas Óbuda–KHG KNRC (Tv: M4 Sport+) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

SPORTLÖVÉSZET

9.00: második Európa-bajnoki válogató verseny, Nemzeti Lőtér, Budapest

TÉLI SPORTOK

Síugrás

9.45: világkupa, férfiak, HS 240, Planica (Tv: Eurosport1)

Szabad stílusú sí

11.50 síkrossz, világkupa, férfiak és nők, Gällivare (Tv: Eurosport1)

13.20: félcső, világkupa, Silvaplana (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP 1000-es torna, Miami

21.00: férfiak, egyes, döntő

VÍVÁS

Zarándi Csaba férfi kardcsapat-világkupaverseny, Budapest (BOK Csarnok)

17.00: bronzmérkőzés (Tv: M4 Sport)

17.45: döntő (Tv: M4 Sport)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Gyurta Gergely, Kovács Erika, Szabó Szilvia

Szerkesztő: Erdei Márk

6.00: Hétvégi sportesemények; Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Szlovénia ellen játszott a labdarúgó-válogatott; A hétvégén rendezik a 27. pünkösdi utánpótlás-kézilabdatornát – Szabó Balázs főszervező a vonalban

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Nemzeti sportkrónika; Formula–1: Japánban versenyzett a hétvégén a száguldó cirkusz

9.00: Kézilabda, vendég: Haris Porobic, a férfiválogatott kapusedzője

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Bera Emesével

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Kreisz Bálint

14.00: Kézilabda, élő közvetítés az Esztergom–Mosonmagyaróvár női El-negyeddöntőről. Kommentátor: Olasz Gergő. Szakértő: Marosán György

15.00: Röplabda, élő közvetítés a Vasas–Kaposvár női bajnoki döntőről. Kommentátor: Virányi Zsolt

15.15: Jégkorong, élő közvetítés a Graz–Fehérvár ICEHL-elődöntőről. Kommentátor: Erdei Márk

16.00: Kézilabda, élő közvetítés az Odense–DVSC női BL-nyolcaddöntőről. Kommentátor: Jó András. Szakértő: Marosán György

17.20: Nemzeti sportkrónika

18.00: Mi történt a Formula-1-es Japán Nagydíjon?

18.30: Labdarúgás, az 1964-es BEK-döntő krónikája

19.30: Labdarúgás, a válogatott két mérkőzése közötti elemzés

20.30: Vívás, a budapesti kard vk-verseny történései

21.00: A hét értékteremtő anyagai

22.30: Sportvilág