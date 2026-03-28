Vasárnapi sportműsor: F1-es Japán Nagydíj, megkezdi elődöntőjét a Volán
MÁRCIUS 29., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
03.00: Mexikó–Portugália (Tv: Spíler1)
15.00: Örményország–Fehéroroszország (Tv: Spíler2)
15.00: Litvánia–Grúzia (Tv: Spíler1)
21.00: Kolumbia–Franciaország (Tv: Spíler2)
NB III
22. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Debreceni VSC II–Nyíregyháza Spartacus FC II
11.00: Diósgyőri VTK II F4R–Sényő FC-ZMB Building
11.00: Kisvárda Master Good II–Eger SE
16.00: FC Hatvan–Ózd-Sajóvölgye
16.00: Putnok FC–Tiszafüredi VSE
16.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Debreceni EAC
16.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–Gödöllői SK
16.00: Tarpa SC–Füzesabony SC
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: Puskás Akadémia FC II–Credobus Mosonmagyaróvár
11.00: Újpest FC II–Komárom VSE
16.00: Szombathelyi Haladás–Balatonfüredi FC
16.00: Ikoba Beton Zsámbék–Opus Tigáz Tatabánya
16.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Gyirmót FC Győr
16.00: VSC 2015 Veszprém–ETO Akadémia
16.00: Bicskei TC–Dorogi FC
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Tiszaföldvár SE
11.00: Vasas FC II–III. kerületi TVE
15.00: Gyulai Termál FC–Budapest Honvéd FC II
16.00: Dunaharaszti MTK–Hódmezővásárhelyi FC
16.00: Martfűi LSE–ESMTK
16.00: Szegedi VSE–BKV Előre
16.00: Csepel SC–Békéscsaba 1912 Előre II
DÉLNYUGATI CSOPORT
16.00: Iváncsa KSE–Ferencvárosi TC II
16.00: FC Nagykanizsa–Dunaújváros FC
16.00: Greenplan Balatonlelle SE–Pécsi MFC
16.00: BFC Siófok–Szekszárdi UFC
16.00: Kaposvári Rákóczi FC–Majosi SE
16.00: Dombóvári FC–Paksi FC II
16.00: PTE-PEAC–Pénzügyőr SE
16.00: Érdi VSE–MTK Budapest II
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AUTÓSPORT
21.30: NASCAR Cup Series, Cook Out 400, Martinsville (Tv: Match4)
BASEBALL
MLB
18.30:Baltimore Orioles–Minnesota Twins (Tv: Sport2)
FORMULA–1
JAPÁN NAGYDÍJ, SZUZUKA
7.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
GOLF
19.00: PGA Tour, Houston Open (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
ELŐDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS
17.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Corona Brasov (romániai)
18.00: DVTK Jegesmedvék–Gyergyói HK (romániai) (Tv: M4 Sport+)
OSZTRÁK LIGA
ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
15.15: Graz 99ers (osztrák)–Fehérvár AV19
18.00: Pustertal (olasz)–Olimpija Ljubljana (szlovén)
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ
14.00: Esbjerg–Podravka Koprivnica (Tv: Sport2)
16.00: Odense HB (dán)–DVSC Schaeffler (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NŐI EURÓPA-LIGA
NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
14.00: Mol Esztergom–Motherson Mosonmagyaróvári KC (Tv: Sport1) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
17.45: Thüringer HC–Nyköbing (Tv: Sport1)
KERÉKPÁR
12.20: Katalán körverseny, 7. szakasz (Tv: Eurosport2)
14.15: Gent–Wevelgem, férfiak (Tv: Eurosport2)
16.45: Gent–Wevelgem, nők (Tv: Eurosport2)
KOSÁRLABDA
NŐI NBI, ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS
18.00: Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia–UNI Győr
NBA
21.30: Milwaukee Bucks–Los Angeles Clippers (Tv: Sport2)
Hétfő, 1.30: Oklahoma City Thunder–New York Knicks (Tv: Sport2)
MOTORSPORT
SUPERBIKE-VB, ALGARVE (Tv: Arena4)
12.00: SBK, superpole
12.45: WCR, 2. verseny
13.45: SPB, 1. verseny
14.45: SSP, 2. verseny
16.15: SBK
MOTOGP
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK NAGYDÍJA, AUSTIN (Tv: Arena4)
19.00: Moto3
20.15: Moto2
22.00: MotoGP
MŰKORCSOLYA
Világbajnokság
14.30: Gála (Tv: M4 Sport)
ÖKÖLVÍVÁS
PROFI GÁLA
6.00: Sebastian Fundora–Keith Thurman, Las Vegas (Tv: Sport2)
RALI
VESZPRÉM-RALI, ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, 1. FUTAM
8.30: Veszprém és környéke
RÖPLABDA
Női Extraliga, döntő, 1. mérkőzés
15.00: Vasas Óbuda–KHG KNRC (Tv: M4 Sport+) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
SPORTLÖVÉSZET
9.00: második Európa-bajnoki válogató verseny, Nemzeti Lőtér, Budapest
TÉLI SPORTOK
Síugrás
9.45: világkupa, férfiak, HS 240, Planica (Tv: Eurosport1)
Szabad stílusú sí
11.50 síkrossz, világkupa, férfiak és nők, Gällivare (Tv: Eurosport1)
13.20: félcső, világkupa, Silvaplana (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP 1000-es torna, Miami
21.00: férfiak, egyes, döntő
VÍVÁS
Zarándi Csaba férfi kardcsapat-világkupaverseny, Budapest (BOK Csarnok)
17.00: bronzmérkőzés (Tv: M4 Sport)
17.45: döntő (Tv: M4 Sport)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Gyurta Gergely, Kovács Erika, Szabó Szilvia
Szerkesztő: Erdei Márk
6.00: Hétvégi sportesemények; Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Szlovénia ellen játszott a labdarúgó-válogatott; A hétvégén rendezik a 27. pünkösdi utánpótlás-kézilabdatornát – Szabó Balázs főszervező a vonalban
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Nemzeti sportkrónika; Formula–1: Japánban versenyzett a hétvégén a száguldó cirkusz
9.00: Kézilabda, vendég: Haris Porobic, a férfiválogatott kapusedzője
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Bera Emesével
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Kreisz Bálint
14.00: Kézilabda, élő közvetítés az Esztergom–Mosonmagyaróvár női El-negyeddöntőről. Kommentátor: Olasz Gergő. Szakértő: Marosán György
15.00: Röplabda, élő közvetítés a Vasas–Kaposvár női bajnoki döntőről. Kommentátor: Virányi Zsolt
15.15: Jégkorong, élő közvetítés a Graz–Fehérvár ICEHL-elődöntőről. Kommentátor: Erdei Márk
16.00: Kézilabda, élő közvetítés az Odense–DVSC női BL-nyolcaddöntőről. Kommentátor: Jó András. Szakértő: Marosán György
17.20: Nemzeti sportkrónika
18.00: Mi történt a Formula-1-es Japán Nagydíjon?
18.30: Labdarúgás, az 1964-es BEK-döntő krónikája
19.30: Labdarúgás, a válogatott két mérkőzése közötti elemzés
20.30: Vívás, a budapesti kard vk-verseny történései
21.00: A hét értékteremtő anyagai
22.30: Sportvilág