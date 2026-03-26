Mindkét erdélyi csapat kiegyenlített az Erste Liga elődöntőjében

A várakozásoknak megfelelően alakult az Erste Liga elődöntőjének második köre, sokkal inkább, mint az első.

Mindkét párharcban az alapszakaszban jobban teljesítő, hazai pályán játszó erdélyi csapat nyert. A címvédő Gyergyói HK gólszegény meccsen 2–0-ra győzte le a DVTK Jegesmedvéket, a Corona Brasov pedig hátrányból fordítva 4–1-re győzött a Budapest Jégkorong Akadémia HC ellen.

Mindkét elődöntő 1–1-es állásról folytatódik két nap szünet után vasárnap Miskolcon és Káposztásmegyeren.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

ELŐDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉSEK

CORONA BRASOV (romániai)–BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC 4–1 (0–1, 3–0, 1–0)

Brassó, 1047 néző. V: Németh M., Soós, Dömötör, Magyar (romániai)

BRASSÓ: ADORJÁN – Piché, Stief / BORISZENKO 1, WARDLEY / Gecse, Bors – Valchar, Welsh, D. Levin / KÓGER 1 (2), CORNET (1), VAN WORMER 1 (1) / Molnár Zs. 1, Részegh T., Filip / Rokaly-Boldizsár, Gajdó B. (1), R. Vasile. Edző: Strenk Hunor és Matthew Myers

BJA HC: Farkas R. – Szabó B., Pozsgai / Varga A., Seregély Máté / Riha, Boros / Szivák – Molnár B., Keresztes L., Schlekmann / Honejsek, Nagy G., Szabó Dániel / Nádasy, Novotny 1, Pilon / Zimányi, Weidemann, Banga. Edző: Kangyal Balázs

Kapura lövések: 36–20

Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 4/0

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 1–1

MESTERMÉRLEG

Matthew Myers: – Visszajöttünk a párharcba, épp, ahogy akartuk. Ezt vártuk el a srácoktól! A meccs elején betalált az ellenfél, de tartottuk magunkat az elképzeléseinkhez, és a második harmadban nagyszerűen játszottunk, a harmadikban pedig befejeztük, amit elkezdtünk, lezártuk a mérkőzést.

Kangyal Balázs: – Sokat tanulhatunk ebből a meccsből. Úgy indultunk el Brassóba, hogy a hazaúton majd elmondhassuk, jobb csapatként térünk vissza, és ez sikerült is. Mindenki harcolt a legvégéig, és ez nekem elég.

GYERGYÓI HK (romániai)–DVTK JEGESMEDVÉK 2–0 (0–0, 1–0, 1–0)

Gyergyóremete, 1156 néző. V: Gebei G., Máhr-Stumpf, Kovács P., Varjú

GYERGYÓ: RINNE –HAARANEN (1), RAYMOND/ Mesikämmen, Fejes / Jalasvaara, O. Williams / Szabó T. – Orban (1), Gerads, Bodó 1 / Vincze P., TRANCA 1, Sárpátki / Imre, Császár, Väyrynen / Sándor-Székely, Ravasz, Csiszer. Edző: Markus Juurikkala

DVTK: TÓTH K. – Csollák, Kärmeniemi / Szirányi, Szathmáry / Szalay, Vokla / Orosz – Tóth Gergő, Zohovs, Pineo / Marklund, Stuart, Djumics / Rétfalvi K., Lövei, Farkas M. / Miskolczi, Kinloch, Trajcsik. Edző: Láda Balázs

Kapura lövések: 27–20

Emberelőny-kihasználás: 6/1, ill. 1/0

Fegyelmi büntetések: végleges fegyelmi (Jason Pineo)

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 1–1

MESTERMÉRLEG

Szilassy Zoltán: – Nagyon fontos, hogy meccsről meccsre hogyan fejlődik a csapat. Megadta a sors, hogy gól- és emberelőnyben fejezzük be a találkozót. Az első mérkőzés negatívuma volt, hogy nem figyeltünk eléggé a védekezésre, de úgy érzem, ebben is sikerült előrelépnünk szerdához képest.

Láda Balázs: – Nagyon kemény mérkőzést játszottunk. Azt gondolom, a csapatom nem lassú, de az ellenfél még egy fokozattal gyorsabban játszik. Negyven percig egyetlen létszámfölényes helyzetet alakított ki a Gyergyó, éppen, amikor emberelőnyben voltunk, és abból gólt is kaptunk. Ez megtörte a lendületünket, jobban kell alkalmazkodnunk az ellenfélhez.