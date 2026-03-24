Itt az első meccslabda – Bobory Balázs jegyzete

Valahogy így kell visszahozni egy idényt a sírból.

A Hydro Fehérvár AV19 jégkorongcsapata meglehetősen rapszodikusan szerepelt az elmúlt hónapokban, évad közben cserélt edzőt a vezetőség, elbukta a Magyar Kupát a legnagyobb riválissal szemben hazai jégen, és a rájátszáskvalifikációs szakasz előtt is nagyon rezgett a léc, utolsó perces góllal sikerült maga mögött tartania az ICEHL-újonc Ferencvárost, így csúszott be nagy nehezen a playinbe.

A szurkolók persze sokat elégedetlenkedtek, egyesek fejek hullását követelték, az együttes többször is kényelmesnek, jóllakottnak tűnt, pedig a nevek alapján talán sokkal eredményesebben is szerepelhetett volna.

A rájátszásba második helyen bejutó Klagenfurt könnyű prédának tarthatta a teljesen kétarcúnak tetsző Volánt, nem számított arra, hogy a fehérváriak jelentős ellenállást tanúsíthatnak. Nyilván a KAC lendületének nagyon rosszat tett, hogy a playoff első meccsén Jordan Murray rosszul lett a jégen, és újra kellett éleszteni, ami miatt az egész sorozat csúszott. Előfordul, hogy az ilyen tragédia egy csapatból pluszenergiát szabadít fel, nos, a klagenfurtiakon ez nem látszik, ellenben a Fehérvár az egész széria során nagy akarattal, fegyelmezetten és nyomás nélkül játszott, és sikerült az is, ami kevésbé volt jellemző rá korábban: a szorult helyzetből képes volt kitörni, vesztes helyzetből fordított, hosszabbításos meccset nyert meg.

Most jön az újabb vizsga, mégpedig a valódi nyomás kezelése, elviselése. Két meccslabdája van a Volánnak ahhoz, hogy a playoff legnagyobb meglepetését szerezze és elbúcsúztassa azt a csapatot, amely az egész bajnokság egyik nagy favoritjának számít. Nem biztos, hogy az osztrákoknak nem remeg majd meg a kezük a szakadék szélén, ráadásul szerdán csaknem hatezren kiabálják, szuggerálják majd a lelátóról, hogy essenek is bele…

Lehet, hogy a két éve átadott MET Aréna most válik először hatalmas segítséggé a Fehérvárnak, mert nagy eséllyel megtelik, és talán úgy szorul be ennyi torokból a hang, ahogy régen a Raktár utcai csarnok falai közé. Az pedig félelmetes és bénító a vendégek számára. A hazai játékosok ismét megmutathatják karakterüket és hogy milyen fából faragták őket, s még több érvényt szerezhetnek annak a közhelynek, hogy a bajnokság akkor válik igazán fontossá, miután elolvadt a hó…

Bármi történik, ezért a párharcért már most hatalmas dicséret illeti a fehérváriakat, de azért ha lehet kérni, legyen még annyi bors a tarsolyban, amit a klagenfurtiak orra alá lehet törni szerdán.

