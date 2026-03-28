Erste Liga: egymeccses eltiltást kapott a DVTK kanadai légiósa

A kanadai légióst szerdán, a Gyergyói HK elleni elődöntő második mérkőzésén állították ki, miután durván a palánkra lökte Imre Patrikot. A liga – szombati tájékoztatása szerint – az utolsó öt percben kapott végleges fegyelmi büntetés miatt járó egymeccses automatikus eltiltáson felül nem sújtja további szankcióval Pineót.

A 28 éves játékos vasárnap tölti le a büntetését, amikor az 1–1-re álló és az egyik fél negyedik sikeréig tartó párharc folytatódik Miskolcon.