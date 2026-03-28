Nemzeti Sportrádió

Erste Liga: egymeccses eltiltást kapott a DVTK kanadai légiósa

2026.03.28. 12:00
Jason Pineót (balra) eltiltották (Fotó: Nagy Gábor Sándor/DVTK Jegesmedvék)
Címkék
Jason Pineo DVTK Jegesmedvék Erste Liga
Egy mérkőzésre szóló eltiltást kapott Jason Clarke Pineo, az Erste Liga elődöntőjében szereplő DVTK Jegesmedvék jégkorongozója.

A kanadai légióst szerdán, a Gyergyói HK elleni elődöntő második mérkőzésén állították ki, miután durván a palánkra lökte Imre Patrikot. A liga – szombati tájékoztatása szerint – az utolsó öt percben kapott végleges fegyelmi büntetés miatt járó egymeccses automatikus eltiltáson felül nem sújtja további szankcióval Pineót.

A 28 éves játékos vasárnap tölti le a büntetését, amikor az 1–1-re álló és az egyik fél negyedik sikeréig tartó párharc folytatódik Miskolcon.

 

 

Jason Pineo DVTK Jegesmedvék Erste Liga
Legfrissebb hírek

Mindkét erdélyi csapat kiegyenlített az Erste Liga elődöntőjében

Jégkorong
2026.03.26. 20:35

A BJA simán, a DVTK hosszabbításban nyert idegenben az Erste Liga elődöntőinek első felvonásán

Jégkorong
2026.03.25. 20:05

Erste Liga: egész Miskolcnak sokat jelent ez az elődöntő

Jégkorong
2026.03.25. 14:33

Erste Liga: egyetlen, hosszabbításos gól döntött, elődöntős a DVTK

Jégkorong
2026.03.22. 21:22

A BJA negyedszer is legyőzte az Újpestet, elődöntős az Erste Ligában

Jégkorong
2026.03.20. 21:00

Erste Liga: a Diósgyőr és a BJA előnyben a negyeddöntőben

Jégkorong
2026.03.18. 20:44

Elődöntőbe jutott a címvédő Gyergyó és a Brassó az Erste Ligában

Jégkorong
2026.03.16. 21:08

Egy győzelemre az elődöntőtől a Brassó és a Gyergyó az Erste Ligában

Jégkorong
2026.03.14. 20:53
Ezek is érdekelhetik