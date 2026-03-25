Erste Liga: egész Miskolcnak sokat jelent ez az elődöntő

A két erdélyi csapat, a Corona Brasov, valamint a Gyergyói HK simán, 4–0-s összesítéssel továbbjutott a legjobb négy közé, ezt a FEHA19, valamint az SC Csíkszereda bánta igazán. A másik két széria jóval szorosabban alakult, a BJA HC hat mérkőzés alatt búcsúztatta az Újpestet, Kangyal Balázs együttese kétszer is tudott idegenben nyerni.

A legszorosabb csatát a DEAC és a DVTK Jegesmedvék párharca hozta. A kiegyenlített küzdelmet jól tükrözi, hogy a hazai pálya sem jelentett komoly előnyt, a miskolciak háromszor, míg a debreceniek kétszer tudtak idegenben győzni. Az utolsó, mindent eldöntő összecsapáson 0–0-s rendes játékidőt követően a hosszabbításban a DVTK talált be.

„Többnyire szoros mérkőzéseket játszott a két csapat, megvolt a sanszunk, hogy otthon lezárjuk, de akkor nem sikerült. De az már a múlt, a legfontosabb, hogy mi jutottunk tovább, egész Miskolcnak sokat jelent ez az elődöntő – mondta a Nemzeti Sportnak Tóth Balázs Károly, a DVTK kapusa. – Az idényben néhány dolog nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, a Magyar Kupa, valamint az ob I sem, így meg akartuk mutatni Miskolcnak, hogy ennél mi jobbak vagyunk. Az egész városnak és klubnak egy nagy pozitív töltet ez a továbbjutás.”

A Láda Balázs vezette szakmai stáb egész idényben mindkét kapusnak adott lehetőséget, Tóthnak, valamint Praták Dávidnak is. A rájátszásban Tóth kezdett a kapuban, aztán két találkozót kapott Praták is, de a mindent eldöntő összecsapáson Tóth visszakerült a kapuba és kapott gól nélkül zárt.

„Ugyanúgy készültem előtte is, mintha én védtem volna. Talán kicsit kipihentebb voltam, mint a srácok. Az edzők bizalmat szavaztak nekem az utolsó találkozóra, és ezt szerettem volna meghálálni. Legbelül, mintha a béke szigetén lettem volna, lehet, hogy pont ez segített, ki tudtam zárni, hogy ez a párharc hetedik találkozója, csak a dolgomra koncentráltam. A mindennapi munka adta meg nekem ezt a nyugalmat, tudtam, hogy beleraktam a melót ebbe az idénybe. Szerettem volna segíteni a srácoknak, és ők is nagyon sokat segítettek, rengeteget blokkoltak. Közös siker a kapott gól nélküli mérkőzés.”

Az elődöntőben a DVTK a címvédő Gyergyói HK-val csap össze, az első két mérkőzést Gyergyóremetén rendezik, majd ezt követően költözik át a széria Miskolcra. A negyedik találkozó után felváltva lesznek rendezők a felek. A párharc előtti nagy kérdés, hogy melyik faktor érvényesül erősebben? A kipihentség a Gyergyó esetében, vagy meccsből érkezve a DVTK meglepheti a címvédőt.

„Lépésről lépésre haladunk, szeretnénk továbbjutni, ehhez pedig ugyanúgy négy nyert mérkőzésre lesz szükségünk. Először az első meccsre koncentrálunk. Fizikailag jó állapotban vagyunk, a száraz edzőnk jól felkészített minket az idényre, mini alapozásokat tartottunk. Meccsben vagyunk, ez fontos szempont lehet, a Gyergyó ugyan pihent, de ez nem lehet kifogás. Két napot tudtunk pihenni, próbáltuk összeszedni magunkat mentálisan is. Szerdán bedobják a korongot, mindenki tiszta lappal indul.”

JÉGKORONG ERSTE LIGA

ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK

17.30: Corona Brasov (romániai)–Budapest Jégkorong Akadémia HC

17.30: Gyergyói HK (romániai)–DVTK Jegesmedvék