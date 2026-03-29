Erste Liga: a DVTK-nak óriási motiváció az elődöntő

2026.03.29. 12:01
Vokla Roland szerint, ha csapata úgy játszik, ahogy a DEAC ellen, akkor továbbjuthat az elődöntőből
DVTK Jegesmedvék Vokla Roland Erste Liga
A Gyergyó Miskolcra, a Brassó Káposztásmegyerre utazik, hogy visszaszerezze a pályaelőnyét a jégkorong Erste Ligában, de ehhez persze a magyar csapatoknak is lesz egy-két szavuk.

Mindkét csata 1–1-ről folytatódik az Erste Liga elődöntőjében, ami egyben azt is jelenti, hogy mindkét anyaországi csapat, a Budapest Jégkorong Akadémia HC és a DVTK Jegesmedvék is elvette ellenfele pályaelőnyét. Pedig egyiknek sem volt könnyű dolga, az előbbi az alapszakaszgyőzteshez, az utóbbi a címvédőhöz utazott az elődöntő első két mérkőzésén. A párharcok vasárnap folytatódnak Magyarországon, de az biztos, hogy még visszatérnek a csapatok Erdélybe is, hiszen az elődöntő is az egyik fél negyedik győzelméig tart. 

A miskolciak 30 éves hátvédje, Vokla Roland úgy véli, ha úgy játszanak továbbra is, ahogy a negyeddöntőben a DEAC ellen, lehet esélyük a címvédő ellen is. 

„Négy meccsből kettőt megnyertünk a Gyergyó ellen az alapszakaszban, mind a kettőt otthon. Nagyon nehéz ellenfél, kiváló játékosai vannak, de úgy gondolom, ha tudunk annyira összeszedetten és jól játszani, mint az előző körben a DEAC ellen, lehet esélyünk ellene” – mondta a Jegesmedvék hátvédje a miskolci rádiónak. 

Nyolc évvel ezelőtt örülhettek a kitartó miskolci szurkolók legutóbb annak, hogy kedvenceik bejutottak az Erste Liga legjobb négy csapata közé. Azóta az együttes megjárta a szlovák ligát is, de három ott töltött idény után visszatért a magyar bázisú bajnokságba. Vokla Roland és társai szeretnék tovább folytatni a menetelésüket, és nem állnának meg az elődöntőnél.

„Óriási motiváció nekünk, hogy hosszú idő után újra bejutottunk az Erste Liga elődöntőjébe. Aki látta a mindent eldöntő hetedik meccset a DEAC ellen, az átélhette a győztes gólunk utáni eksztázist, és a siker az elődöntőben csak még nagyobb örömöt szerezne nekünk” – mondta a hátvéd, aki arra is kitért, a jégpályán kívül mi segítheti a kiegyensúlyozott és jó teljesítményt a rájátszás feszített programja közepette. 

„A regenerációra nagyon kell figyelnünk ilyenkor, és az is fontos, hogy ne a múlt sikerein vagy kudarcain töprengjünk. Ha nyerünk egy meccset, nem szabad túlságosan átengednünk magunkat a sikernek, de ha kikapunk, azt sem lehet hagyni, hogy elhatalmasodjanak rajtunk a negatív érzelmek, hiszen nagyon kevés idő van két összecsapás között” – magyarázta Vokla Roland.

JÉGKORONG
ERSTE LIGA
ELŐDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS
17.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Corona Brasov (romániai)
A párharc állása: 1–1
18.00: DVTK Jegesmedvék–Gyergyói HK (romániai) (Tv: M4 Sport+)
A párharc állása: 1–1

 

DVTK Jegesmedvék Vokla Roland Erste Liga
