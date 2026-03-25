A BJA simán, a DVTK hosszabbításban nyert idegenben az Erste Liga elődöntőinek első felvonásán

ELKEZDŐDÖTT AZ ELŐDÖNTŐ szerdán az Erste Ligában. Az alapszakaszgyőztes Corona Brasov a magyar bajnok Budapest Jégkorong Akadémia HC-t fogadta, a Gyergyói HK pedig a DVTK Jegesmedvéket. Mindkét erdélyi csapat söpréssel jutott a legjobb négybe, a BJA viszont hat, a DVTK hét mérkőzést játszott a negyeddöntőben. Ezúttal a meccsterhelésből lendülettel érkező magyarországi csapatoknak állt a zászló, a DVTK 4–3-ra nyert, és a BJA is meglepetésre – Nagy Gergő vezetésével – idegenben győzte le riválisát 4–0-ra.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK

GYERGYÓI HK (romániai)–DVTK JEGESMEDVÉK 3–4 (1–0, 1–1, 1–2, 0–1) – hosszabbításban

Gyergyóremete, 1173 néző. V: Gebei G., Máhr-Stumpf, Kovács P., Varjú

GYERGYÓ: Rinne – Raymond, Haaranen (1) / MESIKÄMMEN, FEJES (2) / O. Williams, Jalasvaara / Szabó T. – Orban (1), Tranca, Bodó 1 / Vincze P., Ravasz, Sárpátki / Imre, Császár (1), Väyrynen 1 / Sándor-Székely (1), Csiszer, Ádám 1. Edző: Markus Juurikkala

DVTK: Tóth K. – CSOLLÁK (1), KÄRMENIEMI (1) / Szirányi, Szathmáry (1) / Szalay, Vokla / Orosz – TÓTH GERGŐ 2, Zohovs, PINEO 1 (2) / Marklund, Stuart, Djumics / Rétfalvi K., Lövei, Farkas M. / Miskolczi 1, Kinloch, Trajcsik (1). Edző: Láda Balázs

Kapura lövések: 29–23

Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 3/0

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a DVTK javára

CORONA BRASOV (romániai)–BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC 0–4 (0–1, 0–1, 0–2)

Brassó, 1098 néző. V: Németh M., Soós, Dömötör, Chinde (román)

BRASSÓ: Adorján – Piché, Stief / Boriszenko, Wardley / Bors, Gecse – Valchar, Welsh, D. Levin / Kóger, Cornet, Van Wormer / Molnár Zs., Részegh T., Filip / R. Vasile, Gajdó B., Rokaly-Boldizsár. Edző: Strenk Hunor és Matthew Myers

BJA HC: FARKAS R. – SZABÓ B., POZSGAI 1 / Varga A., Seregély Máté / Riha, Boros / Banga – HONEJSEK 2, NAGY G. (3), SZABÓ DÉNIEL (1) / Molnár B., Keresztes L., Schlekmann 1 (1) / Nádasy, Novotny, Pilon / Weidemann, Szivák. Edző: Kangyal Balázs

Kapura lövések: 41–33

Emberelőny-kihasználás: –, ill. 1/0

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a BJA HC javára

MESTERMÉRLEG

Strenk Hunor: – Nem érdemeltük meg a győzelmet, egyszerűen nem voltunk elég jók, ezért egyértelműen tanulnunk kell a hibáinkból. Persze az sem segített, hogy rögtön az első cseréből gólt kaptunk. Számítottunk rá, hogy kevésbé lendületesen kezdünk, hiszen majdnem tíz napja nem játszottunk meccset. Több helyzetünk volt, mint az ellenfélnek, de jól védekezett a BJA.

Kangyal Balázs: – Azért vagyunk az elődöntőben, mert kiérdemeltük, hogy ott legyünk. Megmutattuk, mit jelent lépésről lépesre haladni. Sokkal előbb végeztek nálunk az alapszakaszban, de ilyen a sport. Büszke vagyok a srácokra, de a győzelem mostanra már történelem, menni kell tovább.