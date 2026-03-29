A BJA HC hosszabbítás után került előnybe, a Gyergyó idegenben győzött az Erste Liga elődöntőjében

Mindkét széria 1–1-ről folytatódott, a DVTK Jegesmedvék, valamint a BJA HC is el tudott csenni egy győzelmet az erdélyi csapatoktól. Ennek tudatában a Gyergyói HK nagy lendülettel kezdett a DVTK otthonában, a 44. percre háromgólos előnybe került. Tizenkét perccel a vége előtt Rétfalvi Kristóf emberelőnyös gólja visszahozta a miskolci reményeket, de Vincze Péter üres kapus találata eldöntötte a győzelem kérdését, a Gyergyó visszaszerezte a pályaelőnyét.

A BJA HC és a Corona Brasov gólgazdag találkozója jó néhány fordulatot tartogatott, hol az egyik, hol a másik fél vezetett, egy gólnál nagyobb különbség pedig egyszer sem alakult ki a két gárda között. Az 5–5-ös rendes játékidő után a hosszabbítás második percében Schlekmann Márk értékesített egy ziccert, és nyerte meg a BJA-nak a mérkőzést.

JÉGKORONG ERSTE LIGA

ELŐDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC–CORONA BRASOV (romániai) 6–5 (1–1, 3–3, 1–1, 1–0) – h. u.

Budapest, Vasas Jégcentrum, 845 néző. V: Dósa, Tóth R., Varjú, Szabó D.

BJA HC: Farkas R. – Szabó B. 1 (2), Pozsgai / Riha 1 (1), Boros / Varga A. 1, Seregély (1) / Jurkovics – Molnár B. (1), Keresztes L. (1), Schlekmann 2 (1) / Nádassy, Novotny, Pilon / Honejsek (1), Nagy G. 1 (2), Weidemann (2) / Zimányi, Szivák, Banga. Edző: Kangyal Balázs

BRASSÓ: Adorján – Piché (1), Stief (1) / Boriszenko, Wardley / Gecse, Bors (1) – Valchar, Welsh 2, D. Levin 1 / Kóger, Cornet, VanWormer (1) / Molnár Zs. 1, Részegh T., Filip / Rokaly-Boldizsár 1 (1), Gajdó B., Vasile. Edzők: Strenk Hunor, Matthew Mayers

Kapura lövések: 29–31

Emberelőny-kihasználás: 4/1, ill. 4/3

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2–1 a BJC HC javára

MESTERMÉRLEG

Kangyal Balázs: – Van minőségi különbség a két csapat között, és nem a mi javunkra. Eltoljuk a határainkat, ameddig lehet, aztán hogy ez mire lesz elég, majd kiderül. Csak a legmagasabb szinten tudok a srácokról beszélni, igazi hősök.

Strenk Hunor: – Öt szerzett találattal meg akartuk nyerni a mérkőzést, az emberelőnyünk jól működött, viszont három gólt kaptunk rögzített helyzetből, közvetlenül a korongbedobás után, ami nem fér bele.

DVTK JEGESMEDVÉK–GYERGYÓI HK (romániai) 1–4 (0–1, 0–1, 1–2)

Miskolc, 1525 néző. V: Korbuly, Rencz, Sábián, Dömötör

DVTK: Tóth K. – Csollák, Kärmeniemi / Szirányi, Szathmáry / Szalay, Vokla / Orosz D. – TÓTH G. (1), Zohovs, RÉTFALVI 1 / Marklund (1), Stuart, Djumics / Trajcsik, Lövei, Farkas M. / Miskolczi, Kinloch, Csiki. Edző: Láda Balázs

GYERGYÓ: RINNE – HAARANEN, Raymond / Mesikämmen, Fejes / Jalasvaara (1), O. Williams / Szabó T. – Orban (1), GERADS 1, Bodó (1) / VINCZE P. 2, Tranca (1), Sárpátki (1) / Imre P. (1), Császár 1, Väyrynen / Sándor-Székely, Ravasz, Csiszer. Edző: Szilassy Zoltán

Kapura lövések: 27–23

Emberelőny-kihasználás: 4/1. ill. –

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2–1 a Gyergyó javára

MESTERMÉRLEG

Láda Balázs: – A jó eredményhez ki kell használnunk a helyzeteket. Nem várhatunk a tiszta lehetőségekre, a lövősávból mindig célozni kell. Amikor nagy nyomás alá kerültünk, rossz döntéseket hoztunk.

Szilassy Zoltán: – Négy gólt lőttünk idegenben a Miskolcnak, ez remek. Jól védekeztünk, az emberhátrányos helyzetek azonban nagy energiákat emésztettek fel. Azt nehezen élem meg, hogy egyetlen emberelőnyt sem kaptunk.