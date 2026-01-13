Újra hazai jégen játszhat az Erste Ligában a Dunaújváros
A 2025–2026-os idényben először pénteken játszhat hazai pályán a jégkorong Erste Ligában sereghajtó Dunaújvárosi Acélbikák, miután végeztek a helyi csarnok átépítésével.
A klub kedden jelentette be, hogy elhárult minden akadály a mérkőzések rendezése elől.
„Hivatalosan is megérkezett a Magyar Jégkorongszövetség engedélye – Somogyi Attila versenymenedzsment és biztonsági vezető jóváhagyásával –, mely szerint csapatunk a mai naptól már jogosult Erste Liga (és minden más) mérkőzések megrendezésére a dunaújvárosi jégcsarnokban” – olvasható a dunaújvárosiak közleményében.
Az Acélbikák első tényleges hazai összecsapására pénteken 18 órakor kerül sor, amikor is a magyar bajnok Budapest Jégkorong Akadémia HC-t fogadják.
Legfrissebb hírek
Erste Liga: a címvédő Gyergyó kiütötte a Dunaújvárost
Jégkorong
2026.01.11. 19:10
Rajna Miklós: A bajnokság Real Madridját vertük meg
Jégkorong
2026.01.03. 07:24
Ezek is érdekelhetik