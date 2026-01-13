Nemzeti Sportrádió

Újra hazai jégen játszhat az Erste Ligában a Dunaújváros

V. J./MTIV. J./MTI
2026.01.13. 15:47
Fotó: Dunaújvárosi Acélbikák HK/FB
A 2025–2026-os idényben először pénteken játszhat hazai pályán a jégkorong Erste Ligában sereghajtó Dunaújvárosi Acélbikák, miután végeztek a helyi csarnok átépítésével.

A klub kedden jelentette be, hogy elhárult minden akadály a mérkőzések rendezése elől.

„Hivatalosan is megérkezett a Magyar Jégkorongszövetség engedélye – Somogyi Attila versenymenedzsment és biztonsági vezető jóváhagyásával –, mely szerint csapatunk a mai naptól már jogosult Erste Liga (és minden más) mérkőzések megrendezésére a dunaújvárosi jégcsarnokban” – olvasható a dunaújvárosiak közleményében.

Az Acélbikák első tényleges hazai összecsapására pénteken 18 órakor kerül sor, amikor is a magyar bajnok Budapest Jégkorong Akadémia HC-t fogadják.

 

