Milánó 2026: sérülések miatt cserék a svéd hokiválogatottban

Két komoly sérülés miatt cserélni kényszerült a jövő pénteken kezdődő milánói téli olimpiára összeálló svéd jégkorong-válogatott szakmai stábja.
Bekerült a csapatba Marcus Johansson és Hampus Lindholm, miután kiderült, hogy Leo Carlsson és Jonas Brodin nem tudja vállalni a játékot.
Az NHL-es Minnesota Wildot erősítő, 35 éves Johansson 2014-ben Szocsiban tagja volt az ezüstérmes svéd gárdának, a jelenlegi idényben 48 mérkőzésen 34 pontnál jár. A bostoni Lindholm 38 találkozón 16 pontnál jár.
A férfi hokitorna február 11-én rajtol Milánóban, a svédek a házigazda olaszokkal kezdenek.
2026.01.26. 19:24
