Milánó 2026: sérülések miatt cserék a svéd hokiválogatottban

Bekerült a csapatba Marcus Johansson és Hampus Lindholm, miután kiderült, hogy Leo Carlsson és Jonas Brodin nem tudja vállalni a játékot.

Az NHL-es Minnesota Wildot erősítő, 35 éves Johansson 2014-ben Szocsiban tagja volt az ezüstérmes svéd gárdának, a jelenlegi idényben 48 mérkőzésen 34 pontnál jár. A bostoni Lindholm 38 találkozón 16 pontnál jár.

A férfi hokitorna február 11-én rajtol Milánóban, a svédek a házigazda olaszokkal kezdenek.