Erste Liga: a DVTK tíz gólt rámolt be a Dunaújváros kapujába

2025.10.31. 21:08
Fotó: Nagy Gábor Sándor/DVTK
SC Csíkszereda Gyergyói HK FEHA19 Corona Brasov UTE jégkorong DVTK Jegesmedvék Újpest jégkorong Budapest Jégkorong Akadémia HC Erste Liga Dunaújvárosi Acélbikák
Négy mérkőzést rendeztek pénteken a jégkorong Erste Liga alapszakaszában.

Az idegenben pályára lépő csapatok napja volt ez: a Corona Brasov könnyedén nyert Újpesten, míg a DVTK nem kevesebb, mint 10 (tíz) gólt lőtt a Dunaújváros kapujába. A Csíkszereda is „megrázta a gólfát”, a székelyföldi együttes hét gólt számolt rá a FEHA19-re, míg a címvédő Gyergyói HK „csak” négy gólt szerzett a BJA HC vendégeként. 

JÉGKORONG
ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ
Újpesti TE–Corona Brasov (romániai) 1–3 (0–2, 0–1, 1–0)
Dunaújvárosi Acélbikák–DVTK Jegesmedvék 1–10 (1–3, 0–2, 0–5)
Miskolc, 745 néző. V: Németh M., Vincze P., Dömötör, Szeszák. 
DAB: Bajó – Szécsi, Pozsár / Kudin, Balázsi / Bánki, Vuoksiala – Jarulin (1), Szubotics 1, Popovics / Aszkarov (1), Zohovs, Pinczés O. / Strenk O., Zorin, Keresztes Zs. / Cseh I., Kuminka, Csémi. Edző: Hetler Ádám
DVTK: TÓTH K. – CSOLLÁK 1 (3), Kärmeniemi / Szirányi B., Szathmáry 1 (1) / Szalay (1), Vokla / Szabóki (1) – Tóth G. 1, Pineo 1 (2), Makai 1 / CSIKI 1 (1), Rétfalvi 1, Marklund (2) / Czecze 1 (1), KINLOCH-VARGA (2), Lövei (1) / TRAJCSIK 2, Farkas M. Edző: Láda Balázs  
Kapura lövések: 42–18. Emberelőny-kihasználás: 4/1, ill. 5/1 
MESTERMÉRLEG 
Hetler Ádám: – Nehéz mit mondai egy ilyen mérkőzés után. Azon dolgozunk, hogy majd jobb legyen…
Láda Balázs: – Egységes csapatmunkával, fegyelmezett játékkal szolgáltuk ki közönségünket. Koncentráltak voltunk, jó döntéseket hoztunk, a végére összeesett Dunaújvárossal szemben. örülünk a fiatalok jó teljesítményének. 
FEHA19–SC Csíkszereda (romániai) 1–7 (1–3, 0–1, 0–3)
Budapest Jégkorong Akadémia HC–Gyergyói HK (romániai) 0–4 (0–1, 0–1, 0–2)

 
AZ ERSTE LIGA ÁLLÁSAMGYHGYHVVL–KGkP
1. Gyergyói Hoki Klub121268–18+5036
2. Corona Brasov1410455–39+1630
3. Sport Club Csíkszereda13611544–37+721
4. UTE1161440–36+420
5. DEAC1244438–36+216
6. DVTK Jegesmedvék1241739–39014
7. Budapest Jégkorong Akadémia1232734–45–1113
8. FEHA191341831–50–1913
9. Dunaújvárosi Acélbikák13111133–82–495

 

 

