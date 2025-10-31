Erste Liga: a DVTK tíz gólt rámolt be a Dunaújváros kapujába
Az idegenben pályára lépő csapatok napja volt ez: a Corona Brasov könnyedén nyert Újpesten, míg a DVTK nem kevesebb, mint 10 (tíz) gólt lőtt a Dunaújváros kapujába. A Csíkszereda is „megrázta a gólfát”, a székelyföldi együttes hét gólt számolt rá a FEHA19-re, míg a címvédő Gyergyói HK „csak” négy gólt szerzett a BJA HC vendégeként.
JÉGKORONG
ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ
Újpesti TE–Corona Brasov (romániai) 1–3 (0–2, 0–1, 1–0)
Dunaújvárosi Acélbikák–DVTK Jegesmedvék 1–10 (1–3, 0–2, 0–5)
Miskolc, 745 néző. V: Németh M., Vincze P., Dömötör, Szeszák.
DAB: Bajó – Szécsi, Pozsár / Kudin, Balázsi / Bánki, Vuoksiala – Jarulin (1), Szubotics 1, Popovics / Aszkarov (1), Zohovs, Pinczés O. / Strenk O., Zorin, Keresztes Zs. / Cseh I., Kuminka, Csémi. Edző: Hetler Ádám
DVTK: TÓTH K. – CSOLLÁK 1 (3), Kärmeniemi / Szirányi B., Szathmáry 1 (1) / Szalay (1), Vokla / Szabóki (1) – Tóth G. 1, Pineo 1 (2), Makai 1 / CSIKI 1 (1), Rétfalvi 1, Marklund (2) / Czecze 1 (1), KINLOCH-VARGA (2), Lövei (1) / TRAJCSIK 2, Farkas M. Edző: Láda Balázs
Kapura lövések: 42–18. Emberelőny-kihasználás: 4/1, ill. 5/1
MESTERMÉRLEG
Hetler Ádám: – Nehéz mit mondai egy ilyen mérkőzés után. Azon dolgozunk, hogy majd jobb legyen…
Láda Balázs: – Egységes csapatmunkával, fegyelmezett játékkal szolgáltuk ki közönségünket. Koncentráltak voltunk, jó döntéseket hoztunk, a végére összeesett Dunaújvárossal szemben. örülünk a fiatalok jó teljesítményének.
FEHA19–SC Csíkszereda (romániai) 1–7 (1–3, 0–1, 0–3)
Budapest Jégkorong Akadémia HC–Gyergyói HK (romániai) 0–4 (0–1, 0–1, 0–2)
|AZ ERSTE LIGA ÁLLÁSA
|M
|GY
|HGY
|HV
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Gyergyói Hoki Klub
|12
|12
|–
|–
|–
|68–18
|+50
|36
|2. Corona Brasov
|14
|10
|–
|–
|4
|55–39
|+16
|30
|3. Sport Club Csíkszereda
|13
|6
|1
|1
|5
|44–37
|+7
|21
|4. UTE
|11
|6
|1
|–
|4
|40–36
|+4
|20
|5. DEAC
|12
|4
|–
|4
|4
|38–36
|+2
|16
|6. DVTK Jegesmedvék
|12
|4
|1
|–
|7
|39–39
|0
|14
|7. Budapest Jégkorong Akadémia
|12
|3
|2
|–
|7
|34–45
|–11
|13
|8. FEHA19
|13
|4
|–
|1
|8
|31–50
|–19
|13
|9. Dunaújvárosi Acélbikák
|13
|1
|1
|–
|11
|33–82
|–49
|5