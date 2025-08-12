Sportrádió

Nemzeti Sportrádió

Keresés
Menü

Kiss Dávid: A magyar játékosainkra építünk, velük tervezünk hosszú távon

K-SZ. B.K-SZ. B.
Vágólapra másolva!
2025.08.12. 10:24
null
Kiss Dávid a Fehérvár helyzetéről beszélt (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
osztrák jégkorongliga ICEHL Kiss Dávid Fehérvár AV19
A héten már első edzőmérkőzését játssza a Hydro Fehérvár AV19, a csapat vendége az ICEHL-ben is rivális Vienna Capitals lesz. Az idény kezdetének teendőiről és az együttes helyzetéről beszélt lapunknak a vezetőedző, Kiss Dávid.

– Ennyire a felkészülés elején még sok tapasztalata nem lehet a játékosok, a csapat állapotáról, de elégedett azzal, amit eddig látott?
– Azt látom, amit ilyenkor látni kell, egészséges drukkot, a visszatérés okozta örömöt – mondta a Nemzeti Sportnak Kiss Dávid, a Volán vezetőedzője.Mindenki mosolyog, az új játékosok igyekeznek beilleszkedni, elsajátítani az itteni kultúrát és szokásokat, a régiek pedig próbálják őket minél hamarabb megismerni. Folyamatosan zajlanak a konditermi felmérések, és lazább, átmozgató edzéseket vezényeltünk a múlt héten. A felkészülés első hete csak rávezető a másodikra, amikor fejest ugrunk a kemény munkába, és elkezdünk foglalkozni a jégkorong specifikusabb, kifinomultabb formáival. 

– A múlt keddi sajtónyilvános edzéstől eltekintve a többi tréning fakultatív volt. Aktívak voltak azért a játékosok, várták már a jeget a nyári szárazedzések után?
– Hosszú a nyár, és a végére már mindenki megkívánja a jeget. Persze ez nem úgy megy, hogy egy nap alatt újra hozzászokik az ember, legalább egy hétre szükség van hozzá. Ezért is fakultatív, nem olyan tempójú és nem olyan fajta feladatok voltak, mint általában. Meghagytuk nekik a szabadságot, hogy leginkább azt gyakorolják, amit szeretnének, és ezzel párhuzamosan tesztelnek is. Legtöbbször itt volt az egész csapat a csarnokban. És persze egyéb, nem szorosan a jégkoronghoz köthető feladataink is vannak ilyenkor, csapatfotózás, egyéni fotózások, és ha ezeken túl vagyunk, elkezdhetünk csak a hokival foglalkozni.

– Több idejük lesz gyakorolni, mint az előző nyáron, hiszen ezúttal nem indul a Bajnokok Ligájában a Volán. Ez inkább előny vagy hátrány?
– Felfogás kérdése, mindkét esetnek van pozitív és negatív vetülete is. Persze sajnáljuk, hogy nem vívtuk ki a BL-szereplés jogát, de anélkül is fel fogunk tudni készülni az idény rajtjára. Hat edzőmeccsünk lesz, ami bőven elég arra, hogy összekovácsolódjunk, különösen, mert csak négy új játékos érkezett a nyáron hozzánk. A csapat gerince változatlan maradt, nem a nulláról kezdjük az építkezést. Az újakat kell minél hamarabb beépítenünk, és megtalálni a sorok megfelelő összeállítását.

– Tudatosan ilyen kevés játékost szerződtettek, vagy egyszerűen ezúttal a lehetőségek ennyit engedtek?
– Azt hiszem, az a legjobb, ha nem kell nagyon belenyúlni a csapatba, hanem tudunk állandóságot tartani. Mi a magyar játékosainkra építünk, velük tervezünk hosszú távon, ők jelentik a csapat gerincét. Van néhány légiós, aki bevált, ezért évek óta Fehérváron van, és akadnak, akiknek a helyére megpróbáltunk jobb játékost hozni. Persze az esetleges rossz eredmények vagy a csapat átlagéletkora néha nagyobb átalakításra kényszerít, de mi most szerencsére nem ebben a helyzetben vagyunk, egyszerűen csak igyekszünk a kirakós megfelelő, hiányzó darabjait megtalálni.

 

osztrák jégkorongliga ICEHL Kiss Dávid Fehérvár AV19
Legfrissebb hírek

Bartalis István: Bárcsak még több magyar hokicsapat lenne az osztrák ligában!

Jégkorong
2025.08.09. 11:27

Tesztekkel és edzéssel kezdték a felkészülést a Volán hokisai

Jégkorong
2025.08.06. 10:12

Újpestről igazolt válogatott játékost az FTC

Jégkorong
2025.08.05. 16:27

Kanadai csatárral erősít a Volán

Jégkorong
2025.06.10. 17:07

Németországból igazolt amerikai csatár érkezését jelentette be a Fehérvár AV19

Jégkorong
2025.06.03. 17:09

A nyaraló, ahol nem pihent a szakmai stáb – interjú Kiss Dáviddal

Jégkorong
2025.05.30. 09:27

Három játékos távozását jelentette be az FTC jégkorongcsapata

Jégkorong
2025.05.27. 12:07

Jégkorong: három finn légiós távozik az FTC-től – hivatalos

Jégkorong
2025.05.23. 11:57
Ezek is érdekelhetik