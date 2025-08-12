Kiss Dávid: A magyar játékosainkra építünk, velük tervezünk hosszú távon

– Ennyire a felkészülés elején még sok tapasztalata nem lehet a játékosok, a csapat állapotáról, de elégedett azzal, amit eddig látott?

– Azt látom, amit ilyenkor látni kell, egészséges drukkot, a visszatérés okozta örömöt – mondta a Nemzeti Sportnak Kiss Dávid, a Volán vezetőedzője. – Mindenki mosolyog, az új játékosok igyekeznek beilleszkedni, elsajátítani az itteni kultúrát és szokásokat, a régiek pedig próbálják őket minél hamarabb megismerni. Folyamatosan zajlanak a konditermi felmérések, és lazább, átmozgató edzéseket vezényeltünk a múlt héten. A felkészülés első hete csak rávezető a másodikra, amikor fejest ugrunk a kemény munkába, és elkezdünk foglalkozni a jégkorong specifikusabb, kifinomultabb formáival.

– A múlt keddi sajtónyilvános edzéstől eltekintve a többi tréning fakultatív volt. Aktívak voltak azért a játékosok, várták már a jeget a nyári szárazedzések után?

– Hosszú a nyár, és a végére már mindenki megkívánja a jeget. Persze ez nem úgy megy, hogy egy nap alatt újra hozzászokik az ember, legalább egy hétre szükség van hozzá. Ezért is fakultatív, nem olyan tempójú és nem olyan fajta feladatok voltak, mint általában. Meghagytuk nekik a szabadságot, hogy leginkább azt gyakorolják, amit szeretnének, és ezzel párhuzamosan tesztelnek is. Legtöbbször itt volt az egész csapat a csarnokban. És persze egyéb, nem szorosan a jégkoronghoz köthető feladataink is vannak ilyenkor, csapatfotózás, egyéni fotózások, és ha ezeken túl vagyunk, elkezdhetünk csak a hokival foglalkozni.

– Több idejük lesz gyakorolni, mint az előző nyáron, hiszen ezúttal nem indul a Bajnokok Ligájában a Volán. Ez inkább előny vagy hátrány?

– Felfogás kérdése, mindkét esetnek van pozitív és negatív vetülete is. Persze sajnáljuk, hogy nem vívtuk ki a BL-szereplés jogát, de anélkül is fel fogunk tudni készülni az idény rajtjára. Hat edzőmeccsünk lesz, ami bőven elég arra, hogy összekovácsolódjunk, különösen, mert csak négy új játékos érkezett a nyáron hozzánk. A csapat gerince változatlan maradt, nem a nulláról kezdjük az építkezést. Az újakat kell minél hamarabb beépítenünk, és megtalálni a sorok megfelelő összeállítását.

– Tudatosan ilyen kevés játékost szerződtettek, vagy egyszerűen ezúttal a lehetőségek ennyit engedtek?

– Azt hiszem, az a legjobb, ha nem kell nagyon belenyúlni a csapatba, hanem tudunk állandóságot tartani. Mi a magyar játékosainkra építünk, velük tervezünk hosszú távon, ők jelentik a csapat gerincét. Van néhány légiós, aki bevált, ezért évek óta Fehérváron van, és akadnak, akiknek a helyére megpróbáltunk jobb játékost hozni. Persze az esetleges rossz eredmények vagy a csapat átlagéletkora néha nagyobb átalakításra kényszerít, de mi most szerencsére nem ebben a helyzetben vagyunk, egyszerűen csak igyekszünk a kirakós megfelelő, hiányzó darabjait megtalálni.