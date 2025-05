Majoross Gergely: Volt azért néhány millió dollár különbség a keretek értéke között...

B-CSOPORT M GY HGY HV V L-K GK P 1. Csehország 4 3 1 – – 20–8 +12 11 2. Svájc 4 3 – 1 – 17–8 +9 10 3. Németország 4 3 – – 1 16–9 +7 9 4. Egyesült Államok 4 2 1 – 1 17–8 +9 8 5. Dánia 4 1 – – 3 9–18 –9 3 6. MAGYARORSZÁG 4 1 – – 3 6–20 –14 3 7. Kazahsztán 4 1 – – 3 6–14 –8 3 8. Norvégia 4 – – 1 3 9–15 –6 1

Ellenfélnéző: Három ponttal a zsákban vár minket Dánia

A házigazda Dánia három kőkemény mérkőzéssel kezdte az elit-világbajnokságot Herningben, nem csoda, hogy se az Egyesült Államok, se Svájc, se Csehország ellen nem tudott meglepetést szerezni, mindhárom összecsapást elveszítette. Szerdán nemcsak első győzelmét aratta, hanem nagy szívességet is tett a magyar válogatottnak, hiszen 5–1-re legyőzte Kazahsztánt, amelynek a dánok elleni volt az utolsó, papíron „könnyebb” meccse. A kazahok még éppen azzal a három együttessel játszanak, amelyen a dánok már túl vannak, és ha egyik találkozójukon sem szereznek pontot, biztosan kiesnek.

Dániával egyébként kétszer is megmérkőzött a felkészülési időszakban Majoross Gergely együttese, az első összecsapáson Galló Vilmos duplájával vezettünk 2–0-ra, de egy kétperces magyar rövidzárlat elég volt ahhoz, hogy az ellenfél megfordítsa a meccset és 6–2-re nyerjen. Egy nappal később már fegyelmezettebben játszottunk, aminek meglett az eredménye, többek között két ember­előnyös góllal győztünk 4–2-re, ebből kiindulva pénteken is nagyon fontos szerepe lehet a speciális egységeknek. A házigazdának nincs kiemelkedő húzóneve, leginkább csapatként erőse, egységes, de azért nem árt odafigyelni a Ceské Budejovice csatárára, Nick Olesenre (képünkön), aki már 2 gólnál és 3 gólpassznál jár a világbajnokságon.

VILÁGBAJNOKI NAPLÓ – 8. NAP

Ulfborg egyetlen nevezetességében jártunk

Ha nem a képzeletünkre, hanem a Herningtől nagyjából 50 kilométerre lévő Ulfborg kínálta lehetőségekre hagyatkozunk azzal kapcsolatban, hogyan töltsük a szabadidőnket, egyetlen választásunk van: meglátogatni a Retro és Volkswagen múzeumot. A falu határa felé sétálva, sőt elhagyva azt, egy – a többitől semmiben sem különböző – téglaház egyik ajtaján áll a felirat: indgang, vagyis bejárat. Ennél nem volt sokkal több jele, hogy megérkeztünk célunkhoz, majd 100 korona kifizetése és a rózsaszín nyaklánc – ezt kaptuk belépő gyanánt – felvétele után nekiláttunk felfedezni a tárlatot.

A három épületből álló múzeum első részében leginkább a korabeli használati és dísztárgyakat csodálhattuk, és – bár érdekesnek éppenséggel érdekes volt – kissé félve mentünk tovább, hogy felderítsük, lesznek-e vajon autók is, amiért leginkább jöttünk. Nem kellett csalódnunk, sőt, a rengeteg kisbusz, bogárhátú, Golf és egyéb típusú Volkswagenekben gyönyörködésünknek csak a záróra vetett véget. A kiállított kocsik makulátlan állapotban, tökéletesen helyreállítva nézhetők meg, sőt, némelyik úgy áll ott, hogy a látogató hajlamos megfeledkezni róla, kiállításon van és bele is ülne a járművekbe. Szerencsére ilyen nem történt, és nem is szóltak rá senkire, hogy ezt azért mégsem kéne…