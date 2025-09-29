Emléktáblát avattak Sterbinszky Amália szülőházán

Nemzeti Sportrádió

2025.09.29. 14:42
Fotó: Czinege Melinda
Emléktáblát avattak Hajdúszoboszló szülötte és díszpolgára, a XX. század legjobb magyar női kézilabdázójának választott Sterbinszky Amália szülőháza falán hétfőn, a Hősök tere 3. szám alatt.

A világhírű balátlövő 1950-ben ezen a napon született, s idén április 3-án hunyt el Koppenhágában – idézte fel életútjának ismertetése során Czeglédi Gyula, a város polgármestere.

A városvezető kiemelte, a kiváló sportoló tehetsége korán, már gyerekkorában kiderült, eleinte atletizált, majd a kézilabdában remekelt. Tizennégy évesen a Debreceni Dózsához került, onnan a Ferencvároshoz, aztán a Vasashoz, amellyel BEK-et és 10-szer magyar bajnokságot nyert (egy bajnoki címe az FTC-vel is van, így összesen 11-szeres magyar bajnok).

Mocsai Lajos korábbi szövetségi kapitány azt mondta róla: ő volt az edzők álma.

Népsport
4 órája

Amált fotelban emelték trónra – 75 éve született a XX. század magyar kézilabdázónője

Sterbinszky Amália több mint legenda – fogalom. Aki hallott már arról, hogy kéz és labda, róla is tudja, kicsoda.

Sterbinszky Amáliát szülővárosa 2021-ben díszpolgári címmel tüntette ki.

A Győrfi Lajos szobrászművész által készített emléktáblánál a család, a sporttársak és Sterbinszky Amália tisztelői helyezték el koszorúikat és virágaikat.

Sterbinszky Amália az 1976-os montreali olimpián harmadik volt a válogatottal, amellyel világbajnokságon egyszer ezüst-, háromszor bronzérmet nyert.

Ezek is érdekelhetik