Emléktáblát avattak Sterbinszky Amália szülőházán

A világhírű balátlövő 1950-ben ezen a napon született, s idén április 3-án hunyt el Koppenhágában – idézte fel életútjának ismertetése során Czeglédi Gyula, a város polgármestere.

A városvezető kiemelte, a kiváló sportoló tehetsége korán, már gyerekkorában kiderült, eleinte atletizált, majd a kézilabdában remekelt. Tizennégy évesen a Debreceni Dózsához került, onnan a Ferencvároshoz, aztán a Vasashoz, amellyel BEK-et és 10-szer magyar bajnokságot nyert (egy bajnoki címe az FTC-vel is van, így összesen 11-szeres magyar bajnok).

Mocsai Lajos korábbi szövetségi kapitány azt mondta róla: ő volt az edzők álma.