Így „őrült meg” Ian Wright a stúdióban az Arsenal győztes gólját látván – videó

Ian Wright határtalan öröme – amely az élő adásban nem volt látható – érthető: az Arsenal sokáig vesztésre állt Newcastle-ban, úgy tűnt, nem lesz képes kihasználni a Liverpool szombati botlását (Crystal Palace, 1–2). Aztán a hajrában fordult a kocka: Mikel Merino a 84. percben egyenlített, majd jött Gabriel Magalhaes győztes fejes gólja a 96. percben – és 2–1-es győzelmük révén a londoniak jelentősen csökkentették lemaradásukat, már csak két ponttal állnak a tabellát vezető „vörösök” mögött.

A szöglet előtt Wright csodáért fohászkodott, aztán pedig az történt, ami a fenti videón látható.

A 33-szoros angol válogatott, labdarúgó-pályafutását 2000-ben lezáró Wright 1991 és 1998 között volt az Arsenal játékosa, a csapat oszlopos tagjaként bajnoki címet, FA-kupát, Ligakupát és Kupagyőztesek Európa-kupáját is nyert.