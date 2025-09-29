Nemzeti Sportrádió

Így „őrült meg” Ian Wright a stúdióban az Arsenal győztes gólját látván – videó

2025.09.29. 13:52
Ian Wright (Fotó: Getty Images)
Címkék
Arsenal Newcastle United Ian Wright Premier League
Egy Arsenal-legenda 27 évvel a távozása után is képes gyermekien rajongani az „ágyúsokért”, legalábbis ezt illusztrálja Ian Wright példája. A londoniak a 96. percben szerzett góllal győztek 2–1-re a Newcastle United otthonában vasárnap este, amitől a Premier League tévéstúdiójában szakértőként ücsörgő korábbi kiváló csatár valósággal megőrült.

 

Ian Wright határtalan öröme – amely az élő adásban nem volt látható – érthető: az Arsenal sokáig vesztésre állt Newcastle-ban, úgy tűnt, nem lesz képes kihasználni a Liverpool szombati botlását (Crystal Palace, 1–2). Aztán a hajrában fordult a kocka: Mikel Merino a 84. percben egyenlített, majd jött Gabriel Magalhaes győztes fejes gólja a 96. percben – és 2–1-es győzelmük révén a londoniak jelentősen csökkentették lemaradásukat, már csak két ponttal állnak a tabellát vezető „vörösök” mögött.

A szöglet előtt Wright csodáért fohászkodott, aztán pedig az történt, ami a fenti videón látható.

A 33-szoros angol válogatott, labdarúgó-pályafutását 2000-ben lezáró Wright 1991 és 1998 között volt az Arsenal játékosa, a csapat oszlopos tagjaként bajnoki címet, FA-kupát, Ligakupát és Kupagyőztesek Európa-kupáját is nyert.

